Окупанти минулої доби понад 70 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

Російські військові не припиняють обстрілів Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 73 обстріли, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази (11 снарядів)",- йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Обстріляли територію і будівлю заводу та навчального закладу в Херсоні. Одна людина дістала поранення.

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