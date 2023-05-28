Окупанти минулої доби понад 70 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА
Російські військові не припиняють обстрілів Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 73 обстріли, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази (11 снарядів)",- йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Обстріляли територію і будівлю заводу та навчального закладу в Херсоні. Одна людина дістала поранення.
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