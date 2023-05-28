Рашисти намагалися привітати з Днем Києва, тому треба віддячити ворогу за таке нахабство, - Повітряні сили

Вночі окупанти в основному атакували Київщину. На Київ була випущена рекордна кількість БпЛА.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Атакували в основному Київщину. Зрозуміло, що сьогодні відзначають День міста, і, можливо, таким чином ворог намагався "привітати" киян із цим днем. 52 БПЛА з 54-х знищено – переважна більшість з них знищена саме на Київщині", – сказав Ігнат.

Він процитував командувача Повітряних сил Миколу Олещука – від "подарунків" окупантів до Дня Києва залишились лише самі уламки.

"Відповідно, треба ворогу, мабуть, теж також віддячити за таку нахабну атаку на нашу столицю", – сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

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