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Новини Агресія Росії проти України
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Рашисти намагалися привітати з Днем Києва, тому треба віддячити ворогу за таке нахабство, - Повітряні сили

дрони,шахеди

Вночі окупанти в основному атакували Київщину. На Київ була випущена рекордна кількість БпЛА.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Атакували в основному Київщину. Зрозуміло, що сьогодні відзначають День міста, і, можливо, таким чином ворог намагався "привітати" киян із цим днем. 52 БПЛА з 54-х знищено – переважна більшість з них знищена саме на Київщині", – сказав Ігнат.

Він процитував командувача Повітряних сил Миколу Олещука – від "подарунків" окупантів до Дня Києва залишились лише самі уламки.

"Відповідно, треба ворогу, мабуть, теж також віддячити за таку нахабну атаку на нашу столицю", – сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА. ФОТО

Автор: 

Київ (19441) дрони (4656) Повітряні сили (2619) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+18
Звісно що треба й давно НАЧАСІ.
Тільки дронів у такої кількості немає бо міністр МО зайнятий чимось іньшім , а "найвялічнєйший лідор" теж ще не встиг знайти можливість бити у відповідь по Рашистах пропорційно.
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28.05.2023 09:15
+11
Слава українським ПВО
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28.05.2023 09:16
+6
Storm Shadow по братушкам и Громом... На болотах ожидается Шторм со громом...
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28.05.2023 09:27
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Звісно що треба й давно НАЧАСІ.
Тільки дронів у такої кількості немає бо міністр МО зайнятий чимось іньшім , а "найвялічнєйший лідор" теж ще не встиг знайти можливість бити у відповідь по Рашистах пропорційно.
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28.05.2023 09:15 Відповісти
А де притулині супер-пупер дрони, на які він зібрав більше 300 мільйонів всього за добу?
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28.05.2023 11:55 Відповісти
Слава українським ПВО
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28.05.2023 09:16 Відповісти
А ти пропонуеш по громадянським об'єктам бити?
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28.05.2023 09:59 Відповісти
А що мало військових цілей в Москві? А якщо регулярно, то ж прийдеться містянам бігати кожну ніч в укриття, громадянська авіація перестане літати, всі почнуть нити. Шо не так?
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28.05.2023 10:02 Відповісти
До Москви ще треба долетіти.
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28.05.2023 10:07 Відповісти
А чому б і ні?
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28.05.2023 10:18 Відповісти
Лише кінчені відморозки б'ють по громадських обьектах.
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30.05.2023 02:20 Відповісти
То бери асфальт з Боневтіком і асфальтом ворога закидуйте...
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30.05.2023 07:15 Відповісти
Storm Shadow по братушкам и Громом... На болотах ожидается Шторм со громом...
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28.05.2023 09:27 Відповісти
Так ведь нет и простых фанерных дронов без ничего, с фольгой на картонных крыльях. Пускали бы себе на Москву и они сами бы всю бавовну сделали. Вместо этого давайте поржем над российским деревянным дроном.
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28.05.2023 09:37 Відповісти
для того, щоб в ЗСУ не було не тільки достатньої кількості дронів, але й набоїв великого калібру і всіляких інших, важливих видів озброєння "ЗзеленМО" створило спеціальну шарагу по стандарту НАТО,котра під цією вивіскою, тирить з державного бюджету по "українських корупційних апетитах і схемах" млрд ,грн.Результат - ні набоїв ні грошей.одні аплодисменти рашистського фсбе ...
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28.05.2023 09:39 Відповісти
Ось якби була можливість збити кілька зірочок на кремлівських вежах...)
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28.05.2023 09:42 Відповісти
або в "кремлівський схрон антихриста на землі "членіна"
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28.05.2023 10:07 Відповісти
Де наша армія дронів? Чому не даєм відповіді?
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28.05.2023 10:16 Відповісти
Це прітулу потрібно запитувати
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28.05.2023 12:06 Відповісти
Стефанчук-Зеленський та їх шмугаль, мабуть «планували» московитів асфальтом закидати…, таран з хомчаком можуть підтвердити, скільки млрд грн в асфальті…. замість ДОЗ!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!,
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28.05.2023 11:00 Відповісти
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, НЕЗЛАМНА СТОЛИЦЯ! З ДНЕМ КИiВА КИЯНi!
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28.05.2023 11:39 Відповісти
...мокшанских надо поздравить так,чтобы яйки оторвало тварям....
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29.05.2023 10:01 Відповісти
 
 