Рашисти продовжують вивозити дітей з окупованих територій Луганщини, - ОВА

З окупованих територій Луганської області росіяни вивозять українських дітей на "відпочинок" до РФ.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує незаконно вивозити дітей із тимчасово захоплених територій нашого регіону. В окремих населених пунктах Щастинського району окупанти вже анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники не припиняють штурмів Білогорівки на Луганщині, - ОВА