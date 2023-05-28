Рашисти продовжують вивозити дітей з окупованих територій Луганщини, - ОВА
З окупованих територій Луганської області росіяни вивозять українських дітей на "відпочинок" до РФ.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує незаконно вивозити дітей із тимчасово захоплених територій нашого регіону. В окремих населених пунктах Щастинського району окупанти вже анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар28.05.2023 09:32 Відповісти Мені подобається 2
Golden Mask
показати весь коментар28.05.2023 09:33 Відповісти Мені подобається 2
Vadim Kulko
показати весь коментар28.05.2023 10:00 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль