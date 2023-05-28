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Новини Агресія Росії проти України
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Рашисти продовжують вивозити дітей з окупованих територій Луганщини, - ОВА

діти,депортація

З окупованих територій Луганської області росіяни вивозять українських дітей на "відпочинок" до РФ.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує незаконно вивозити дітей із тимчасово захоплених територій нашого регіону. В окремих населених пунктах Щастинського району окупанти вже анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

депортація (721) діти (5055) Луганська область (4876)


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Дочекались асвабадітєлєй.
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28.05.2023 09:32 Відповісти
кремлівський ******** не закінчується - руSня краде все що бачить - від унітазів .... до дітей ....
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28.05.2023 09:33 Відповісти
Батьки самі віддають своїх дітей на так званий відпочинок , а потім плачуть . Оксана Кулько
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28.05.2023 10:00 Відповісти
 
 