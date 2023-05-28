Росія значно знизила кількість військових у Білорусі, - Держприкордонслужба

На території Білорусі зараз перебувають кілька тисяч російських військовослужбовців. Ще кілька місяців тому там було значно більше військових РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому. Раніше їх могло бути 10 і 11 тисяч, а зараз - кілька тисяч військовослужбовців. Але попри все, ми продовжуємо укріплювати нашу лінію кордону як безпосередньо по самому рубежу, так і прикордоння, для того, щоб підрозділи ДПСУ та інші складові сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для реагування на будь-які загрози або спроби вторгнення", - сказав Демченко.

За його словами, також відбувається мінування місцевості у напрямку кордону, щоб не допустити прориву військової техніки.

"По кордону з Росією ситуація також фактично змін не зазнала. Ворог, на жаль, щоденно продовжує обстрілювати українське прикордоння. Протягом минулої доби наші прикордонні наряди зафіксували понад 20 обстрілів в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Наприклад, загалом з початку місяця таких обстрілів вже було понад 500. Протягом квітня – дещо менше, близько 450. І ворог використовує артилерію, міномети, авіацію для того, обстрілювати територію України. Найбільше обстрілів припадає по території Сумщини", - додав речник ДПСУ.

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