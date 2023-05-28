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Новини Агресія Росії проти України
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Росія значно знизила кількість військових у Білорусі, - Держприкордонслужба

росія,білорусь

На території Білорусі зараз перебувають кілька тисяч російських військовослужбовців. Ще кілька місяців тому там було значно більше військових РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому. Раніше їх могло бути 10 і 11 тисяч, а зараз - кілька тисяч військовослужбовців. Але попри все, ми продовжуємо укріплювати нашу лінію кордону як безпосередньо по самому рубежу, так і прикордоння, для того, щоб підрозділи ДПСУ та інші складові сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для реагування на будь-які загрози або спроби вторгнення", - сказав Демченко.

За його словами, також відбувається мінування місцевості у напрямку кордону, щоб не допустити прориву військової техніки.

"По кордону з Росією ситуація також фактично змін не зазнала. Ворог, на жаль, щоденно продовжує обстрілювати українське прикордоння. Протягом минулої доби наші прикордонні наряди зафіксували понад 20 обстрілів в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Наприклад, загалом з початку місяця таких обстрілів вже було понад 500. Протягом квітня – дещо менше, близько 450. І ворог використовує артилерію, міномети, авіацію для того, обстрілювати територію України. Найбільше обстрілів припадає по території Сумщини", - додав речник ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території Білорусі наразі перебувають 2,5 тисячі військових Російської Федерації, ударного угруповання не фіксується, - Держприкордонслужба

Автор: 

армія рф (17291) Білорусь (7927) Держприкордонслужба ДПСУ (5952) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+3
ну канешно "нужно же граніци защіщать" якщо дійти сюди,60 км від нашої гранці то можна вирубити світло і в пітері і в москві
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28.05.2023 11:10
+2
Вже не вистачає другої армії на все.
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28.05.2023 11:05
+1
Настав час полку Каліновського повертатись на батьківщину, поки кацапня до рук не прибрала
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28.05.2023 13:36
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Вже не вистачає другої армії на все.
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28.05.2023 11:05 Відповісти
Для того щоб повторить у БРСР "Крим-2014" - їм і тих кількох тисяч вистачить Пишуть - уже почали брать під контроль ключові точки Скоро "народниє апалченци"з "ихтамнєтами" почнуть блокувать білоруські в/ч
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28.05.2023 11:51 Відповісти
Бєловєжскую плющить...
Бєловєєєєжскую плющить...
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28.05.2023 11:08 Відповісти
ну канешно "нужно же граніци защіщать" якщо дійти сюди,60 км від нашої гранці то можна вирубити світло і в пітері і в москві
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28.05.2023 11:10 Відповісти
Лука хворий, момент наразі вільними бути,але мабуть не для бульбашів.....
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28.05.2023 11:25 Відповісти
28.‎05.‎2023

Підрозділи управління «А» Центру спеціального призначення ФСБ РФ (*в\ч 35690 ) знаходяться в приміщеннях Північно-Західного оперативного командування ЗС Білорусі (м.Борисов, пр-т Революції, 44)

Росія реалізує план вступу в пряме військове зіткнення ЗС Білорусі, які при всіх недоліках здатні відтягнути на себе частину ЗС України і забезпечити час для відновлення бойового потенціалу ЗС РФ. На даний момент РФ перехоплює керування ЗС Білорусі, встановлює контроль за пунктами зв'язку і МО РБ. Не працює система спецзв'язку президента Білорусі і система військового оповіщення "Роса". Спецпідрозділи ЗС РФ, розміщені в РБ в рамках операції "Казино", беруть під контроль пункти керування ЗС РБ. Місцезнаходження Лукашенко невідоме. Президентський борт повернувся з Москви порожнім.
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28.05.2023 11:29 Відповісти
ЦарицаТанунах...
драники нужны...?
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28.05.2023 11:51 Відповісти
Шоо????
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28.05.2023 13:10 Відповісти
да к тому что это всё фигня...
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28.05.2023 15:17 Відповісти
А ти звідки знаєш ? В "Пул Первого " працюєш😃
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28.05.2023 16:43 Відповісти
давай просто посмотрим - или ты думаешь что что то от нас зависит...?
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28.05.2023 16:58 Відповісти
👍👍👍
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29.05.2023 14:23 Відповісти
Закінчуюттся ваньки потихеньку.
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28.05.2023 13:13 Відповісти
Настав час полку Каліновського повертатись на батьківщину, поки кацапня до рук не прибрала
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28.05.2023 13:36 Відповісти
 
 