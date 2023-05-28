Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, зараз електроенергії достатньо, - "Укренерго"

27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго"

"Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.

Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним",- йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що нічна атака безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день.

"У вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо", - закликали в "Укренерго".

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