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Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, зараз електроенергії достатньо, - "Укренерго"

електроенергія

27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго"

"Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.
Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним",- йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що нічна атака безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день.

"У вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо", - закликали в "Укренерго".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відновила імпорт електроенергії, – "Укренерго"

Автор: 

електроенергія (6187) Укренерго (2691)


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Топ коментарі
+4
еще румыны вам в борщ насрали тем что электрику дали?
можешь отключить себе электроприборы,и никаких проблем.
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28.05.2023 12:08
+3
ага...сегодня как раз базарный день. так купите петуха на базаре,и ему мозги е*ите...
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28.05.2023 11:50
+2
Нова ціна на світло з 1 червня може становити до 2,88 грн/кВт-год.. так? І тариф на воду піднімається? ТАК, ми зробили це разом?
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28.05.2023 12:00
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пасЫба джителям бамбаса..
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28.05.2023 11:49 Відповісти
ізза румунів піднімуть тариф...
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28.05.2023 11:50 Відповісти
еще румыны вам в борщ насрали тем что электрику дали?
можешь отключить себе электроприборы,и никаких проблем.
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28.05.2023 12:08 Відповісти
ТУПИЙ ЖЕ ТИ... ЯК ВЕТЕРИНАР... так і нічого не зрозумів... і я не буду тебе. тупого просвіщати..
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28.05.2023 14:05 Відповісти
ага...сегодня как раз базарный день. так купите петуха на базаре,и ему мозги е*ите...
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28.05.2023 11:50 Відповісти
Який ринок хотіли, такий базар і отримали.)
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28.05.2023 11:58 Відповісти
Нова ціна на світло з 1 червня може становити до 2,88 грн/кВт-год.. так? І тариф на воду піднімається? ТАК, ми зробили це разом?
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28.05.2023 12:00 Відповісти
Нещодавно була інф. що ринковий тариф 5 з коп. грн. Так що радійте, що 2, 88. А це не ринок ще за який ви раділи, це так маленьке, маленьке щастя.)
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28.05.2023 12:08 Відповісти
Ці мразоти ''рахують'' псевдоринковий тариф без урахування дешевої ціни атомної генерації, тобто махлюють.
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28.05.2023 19:33 Відповісти
хреново. Если сейчас дефицит электрики, то что зимой будет... жопа.
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28.05.2023 12:10 Відповісти
Много мощностей выведено в ремонт после зимних повреждений.
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28.05.2023 13:43 Відповісти
Ця приватна укренерго завжди бреше,вони навіть не знають скільки електроенергії споживає держава.
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28.05.2023 12:31 Відповісти
Знають , тому і мовчать, бо і так вилазить, що електроенергії забагато і її продавали і продають закордон, навіть під час самих потужних кацапських ударів.
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28.05.2023 19:35 Відповісти
 
 