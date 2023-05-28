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Талібан оголосив війну Ірану

талібан

27 травня на ірансько-афганському кордоні у провінції південно-західній провінції Німруз почалися бої. Таліби атакували іранську прикордонну базу і захопили її. Внаслідок нападу загинули щонайменше троє, з яких двоє - прикордонники.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі невідомо, що спровокувало інцидент, у якому також постраждали кілька людей, але це сталося на тлі напруженості між двома країнами через права на воду: Іран звинуватив правителів Талібану в Афганістані в порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд до східних регіонів Ірану. Звинувачення Талібан відкидає.

У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових у відкритті вогню. А один з лідерів угруповання Абдулхамід Хорасані.

"Таліби "боротимуться" з іранською стороною з більшим завзяттям, ніж із США, оскільки іранський режим повністю корумпований. Не перевіряйте нашу силу, ви знаходитесь за лаштунками із Заходом, а ми справжні мусульмани. Якщо нам дозволять старійшини, ми завоюємо Тегеран", - сказав Абдулхамід Хорасані.

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Також таліби обіцяють завоювати іранську столицю протягом кількох днів, якщо Тегеран не припинить провокації.

Автор: 

Іран (2022) Талібан (148)


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Топ коментарі
+50
Кацапам тепер треба швидко оприділити хто з них нацисти
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28.05.2023 12:10
+46
54 Шахеди сьогодні над Україною дають право мені бути задоволеною новиною про війну там, щоб знали, що таке ніч в кошмарі. Вибачте за егоїзм і цинізм.
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28.05.2023 12:12
+39
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28.05.2023 12:19
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Бородатые в грязних полотенцах напали на бородатых в чистых.
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28.05.2023 14:16 Відповісти
Яке правильне і своєчасне рішення.
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28.05.2023 14:23 Відповісти
Украинское контрнаступление началось там, где его никто не ожидал" - юмор украинских блогеров
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28.05.2023 14:32 Відповісти
Тобто взагалі ніде
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28.05.2023 17:24 Відповісти
Ніколи б не подумала, що колись буду вболівати за Талібан!!!
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28.05.2023 14:33 Відповісти
давай, студентики, покажіть цим святошам Аллагу Акбар!
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28.05.2023 14:36 Відповісти
эээм... не хватает сейчас наверное ирану тысячи полторы мопедошахедов... пускай теперь с оркостана требуют вернуть... а вообще я - за. один мусульманский неадекват идет войной на второго мусульманского неадеквата... ну желаю взаимного обнуления, чтобы народы этих стран наконец то обрели свободу.
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28.05.2023 15:11 Відповісти
у средневековых талибов нет развитой урбанизированной инфраструктуры, против которой имело бы смысл применять шахеды.
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28.05.2023 15:57 Відповісти
Це не просто Таліби, вони всі являються "джундалла" Солдатами Бога.
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28.05.2023 15:14 Відповісти
Який страшний та буремний став світ Люди вдають цівілізованих а насправді ми всі дикуни
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28.05.2023 15:19 Відповісти
це ще не війна, а так, дрібниця. а бажано, щоби вони вчепилися один одному у глотку якомога сильніше, з використанням усього, що є в наявності.
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28.05.2023 15:25 Відповісти
Между иранцами и афганцами всегда были распри из за воды еще со времен персидской династии Каджаров и афганского эмирата Дост-Мухаммеда 18-19 веков.
Это просто хорошо забытая старая неурядица. Сейчас снова достали скелет из шкафа.
Ничто не ново под Луной.
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28.05.2023 15:42 Відповісти
Якою серйозно, то приблизно так само починалася ірано- іракська війна.
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28.05.2023 16:41 Відповісти
Так ось він де - той Ненацьк!
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28.05.2023 17:01 Відповісти
В даному випадку терористи талібану виступають на боці світла. Знищить докорінно іранських нацистів!
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28.05.2023 17:18 Відповісти
Чому я ненавиджу Іран? Бо він підтримав фашистську росію і його зброя саме зараз, поки я це пишу, руйнує українські міста. Саме час Ізраїлю надати талібам авіапідтримку. Це була б найвеличніша подія віку!
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28.05.2023 17:31 Відповісти
...
Вихід. підтримати талібан , щоб роздовбали завод по виготовленню

шахедів...
...
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28.05.2023 18:00 Відповісти
Правильно будет - чому я ненавиджу ІРАНСЬКИЙ РЕЖИМ. Иранцьі - не кацапьі-терпильі, со своим режимом борятся до крови.
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28.05.2023 18:35 Відповісти
ось ВАМ БОЖИЙ ПЕРСТ---дві кровожадні сили породжені дияволом-саме вони убивають християн і євреїв бо це їм подобається!!??--почали нищити одне одного.А ви незабули-що одне і друге Є СОЮЗНИКАМИ росії!!?? всратися ВІД ТАКОЇ ДИЯВОЛЬСЬКОЇ ЛЮБОВИ -і ХТО росія !!??і чому абрамович шор жеваго дерипаско фірташ суркіси і їм подібні НЕПОКАРАНІ ЄВРЕЙСЬКИМИ організаціями,за сприяння рускому міру,який фінансує і озброює арабтерористів!!!!! що за ХЕРНЯ ТАКА!! а про якісь дії націоналістів-поляків укр.прибалтів і пр- під час 2світової війни до цього часу ЛЕПЕЧУТЬ -ОСЬ ВАМ ВАШІ єврейські неофашисти!-напевне пора ВИДАТИ КНИГУ номер "2 під назвою -СЕКРЕТНА АРМІЯ КРЕМЛЯ!! бо була СЕКРЕТНА АРМІЯ ГІТЛЕРА!!прочитайте
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28.05.2023 18:20 Відповісти
Ну вот, а то все трьіндят недоумкуваті, мол, амерьі слабаки, шо ушли из Афгана. Вот вьі, например, зная, шо кацапьі начнут в Украине большую войну и шо у Афгана идут терки(нипадеЦки))):- насчет водьі, разве также, как и амерьі, не повесили бьі гемор на шею кацапов с таукитайцами, своим вьіводом войск из Афганистана. Бо помоги амерьі нам вьістоять, будет и Афган НАШ и в Иране с лаптеунтией дьібильньій кровожадньій режим закажет долго жить.
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28.05.2023 18:30 Відповісти
Іран, це Шахеди з України повертаються (бумерангом через Афган).
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28.05.2023 20:22 Відповісти
Что-то подсказывает, что в распоряжении Талибана будет не просто американский военторг,
а гипермаркет, в котором товар не закончится никогда.
Пока не расхерачат Иран.
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28.05.2023 21:27 Відповісти
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