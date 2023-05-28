Талібан оголосив війну Ірану

27 травня на ірансько-афганському кордоні у провінції південно-західній провінції Німруз почалися бої. Таліби атакували іранську прикордонну базу і захопили її. Внаслідок нападу загинули щонайменше троє, з яких двоє - прикордонники.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі невідомо, що спровокувало інцидент, у якому також постраждали кілька людей, але це сталося на тлі напруженості між двома країнами через права на воду: Іран звинуватив правителів Талібану в Афганістані в порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд до східних регіонів Ірану. Звинувачення Талібан відкидає.

У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових у відкритті вогню. А один з лідерів угруповання Абдулхамід Хорасані.

"Таліби "боротимуться" з іранською стороною з більшим завзяттям, ніж із США, оскільки іранський режим повністю корумпований. Не перевіряйте нашу силу, ви знаходитесь за лаштунками із Заходом, а ми справжні мусульмани. Якщо нам дозволять старійшини, ми завоюємо Тегеран", - сказав Абдулхамід Хорасані.

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Також таліби обіцяють завоювати іранську столицю протягом кількох днів, якщо Тегеран не припинить провокації.