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З підрозділів російської армії за добу дезертирували близько 110 солдатів, - Генштаб

рф,армія

Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо масового дезертирства у лавах російської армії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "шторм-z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК "вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку".

Також читайте: Близько 20 колишніх ув’язнених дезертирували з армії окупантів у Сватовому, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6537) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+16
Не так погано , але згодом буде більше 🙁
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28.05.2023 21:40
+15
На белгород поперли.
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28.05.2023 21:42
+14
бл, то ті зеки виходить розумніші за цапських контрактників і чмобіків. )
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28.05.2023 21:43
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Не так погано , але згодом буде більше 🙁
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28.05.2023 21:40 Відповісти
На белгород поперли.
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28.05.2023 21:42 Відповісти
Вроде бы на Ростов. Там дали оринтировку силовым структурам на 39 военных из Лисичанска ,подраздиление "Шторм-Z".
Они вроде бы еще завалили своего комбата-"Хотел отправить нас на "мясо" ".
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28.05.2023 22:22 Відповісти
бл, то ті зеки виходить розумніші за цапських контрактників і чмобіків. )
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28.05.2023 21:43 Відповісти
Хто розумніший, той в полон, а ці на пошуки пригод на рабсею.
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28.05.2023 21:44 Відповісти
Генштаб, ще не офіс штабу? Вчити Вас, ще вчити. Розуму не має? Не дезертирували, а перегрупувались, для можливого повалення влади пуйла. Примкнули до партизанів.
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28.05.2023 21:45 Відповісти
Операція пуйла, привід для виводу військ з території України починається. Можливо.
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28.05.2023 21:46 Відповісти
надеюсь, топлива хватит до границы доехать, а там уже пешком со стрелковкой лесами...
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28.05.2023 21:47 Відповісти
Плани помінялись -- запахло жареним .
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28.05.2023 21:49 Відповісти
Шторм-зе це зечня набрана по колоніях, лучшіє люді расії. Хіба могло щось піти не так..
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28.05.2023 21:54 Відповісти
Що не говоріть, якщо так, психологічний тиск ЗСУ та влади дає про себе знати.👌
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28.05.2023 22:00 Відповісти
‼️ Сьогодні теж буде весело вночі

«Піднято 4 борти ТУ-95мс та 2 борти ТУ-22М3

Станом на зараз 4 борти ТУ-95мс летять у бік потенційних рубежів пусків. Очікуємо 🚀 в 2-3 ночі.»
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28.05.2023 22:02 Відповісти
Я не вважаю це правильним говорити про конкретні втрати ворога, а потім цілком голослівно заявити що наші втрати у 5 разів менше. А також якщо говорити конкретно про дезерирів ворога, нічого не говорити про нашіх. Якщо ми не не усуваємо причину недовіри до нашої влади, то краще нічого вже не говорити про їх дезертирів.
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28.05.2023 22:04 Відповісти
Иногда терпение лопается и на форуме в последние месяцы спрашиваю в своем коменте---,, а кто же тогда с той стороны все эти месяцы воевал в Бахмуте?
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28.05.2023 23:30 Відповісти
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28.05.2023 22:12 Відповісти
вони не дезертирували, вони Блєтгород поїхали захищати.
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28.05.2023 22:20 Відповісти
Що за хня- дезертувало. Зверніть ,будь ласка, увагу на правильне написання слів.
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28.05.2023 22:21 Відповісти
Два ватника-дезертира, переодевшись в гражданку, идут по просёлочной дороге уже в своей приграничной местности. Им навстречу едет баба на велосипеде.
-Вы чё по дороге, дурни, идёте? - удивляется она,- вон в тот лесок зайдите, там ваши аж до самого белгорода тропинку протоптали!
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28.05.2023 22:49 Відповісти
Мало на фоне 200 тис.группировки орков в Украине.
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28.05.2023 22:52 Відповісти
Скоро буде по батальйону в день дезертирувати та тікати хто куди... Є вірогідність, що велика частка з них підуть до прігожина. Найцікавіше настане, коли до нього почнуть переходити підрозділи з технікою та артилерією.
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28.05.2023 22:56 Відповісти
Есть ещё деталька. А вот есть факты, что в РДК и Русский Легион попросились, хоть немного для начала. И из пленных в том числе? Есть подозрение, что нет таких.
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28.05.2023 23:34 Відповісти
В ЗСУ ДЕЗЕРТИРІВ НЕМАЄ
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29.05.2023 00:17 Відповісти
это не дезертиры а посетители военторга. отоварились и в партизаны ушли. ГЫ !
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29.05.2023 00:31 Відповісти
Було би добре коли так в полон до ЗСУ рухались.А ще би краще, як колись 436 пехполк РККА, строєм з розгорнутим прапором під оркестр ішов здаватися в полон Вермахту
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29.05.2023 17:02 Відповісти
 
 