З підрозділів російської армії за добу дезертирували близько 110 солдатів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо масового дезертирства у лавах російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "шторм-z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК "вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку".

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