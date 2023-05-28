З підрозділів російської армії за добу дезертирували близько 110 солдатів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо масового дезертирства у лавах російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "шторм-z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК "вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку".
Топ коментарі
+16 Amber
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+15 Ol Ol #553754
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+14 Rino Rino
показати весь коментар28.05.2023 21:43
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Они вроде бы еще завалили своего комбата-"Хотел отправить нас на "мясо" ".
«Піднято 4 борти ТУ-95мс та 2 борти ТУ-22М3
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-Вы чё по дороге, дурни, идёте? - удивляется она,- вон в тот лесок зайдите, там ваши аж до самого белгорода тропинку протоптали!