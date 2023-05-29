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Молдова відправляє війська на міжнародні навчання в Румунії

молдова

Контингент армії Молдови візьме участь у багатонаціональних навчаннях "Saber Guardian 2023", що пройдуть в Румунії з 29 травня по 9 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", із посиланням на  видання Newsmaker.

Військові мотострілецької бригади імені Штефана чел Маре тренуватимуться разом із 10 тисячами військових з 12 країн: Албанії, Болгарії, Італії, Франції, Греції, Північної Македонії, Румунії, Чорногорії, США, Польщі, Португалії та Нідерландів.

Навчання пройдуть на військових полігонах у шести повітах Румунії. Вони спрямовані на підвищення оперативної сумісності на багатонаціональному рівні.

Міністерство оборони Молдови зазначає, що участь контингенту армії Молдови в "Saber Guardian 2023" відбудеться відповідно до плану зовнішньої діяльності на 2023 рік.

Молдовські військові вирушать до Румунії 29 травня у складі колони військової техніки.

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Автор: 

Молдова (2066) Румунія (1158) військові навчання (2775)


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Молдова відправляє війська на міжнародні навчання в Румунії

Всіх трьох?
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29.05.2023 00:15 Відповісти
Якби їх було так мало, придністровські волоцюги вже б давно вино у центрі Кишинева жерли.
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29.05.2023 07:53 Відповісти
Щось нічого не чув про такі навчання. Але добре. і зразу придністровя визволяти. Багато втрачаємо на захист. Чи Санду думає, як закінчиться в нас війна? Га?
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29.05.2023 00:25 Відповісти
https://newsmaker.md/rus/novosti/armiya-moldovy-primet-uchastie-vmnogonatsionalnykh-ucheniyakh-saber-guardian-2023/
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29.05.2023 10:17 Відповісти
Добре було б набуті навички закріпити практикою десь у придністров'ї, а не просто добові просрати.
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29.05.2023 10:21 Відповісти
 
 