Молдова відправляє війська на міжнародні навчання в Румунії

Контингент армії Молдови візьме участь у багатонаціональних навчаннях "Saber Guardian 2023", що пройдуть в Румунії з 29 травня по 9 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", із посиланням на видання Newsmaker.

Військові мотострілецької бригади імені Штефана чел Маре тренуватимуться разом із 10 тисячами військових з 12 країн: Албанії, Болгарії, Італії, Франції, Греції, Північної Македонії, Румунії, Чорногорії, США, Польщі, Португалії та Нідерландів.

Навчання пройдуть на військових полігонах у шести повітах Румунії. Вони спрямовані на підвищення оперативної сумісності на багатонаціональному рівні.

Міністерство оборони Молдови зазначає, що участь контингенту армії Молдови в "Saber Guardian 2023" відбудеться відповідно до плану зовнішньої діяльності на 2023 рік.

Молдовські військові вирушать до Румунії 29 травня у складі колони військової техніки.

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