ППО знищила понад 40 повітряних цілей над Києвом, - КМВА

Вночі 29 травня окупанти здійснили атаку на столицю, застосувавши дрони та ракети, з різних напрямків. Над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня! Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо протиповітряній обороні за відмінну роботу! (Остаточні дані - у зведеннях Генштабу та Повітряних сил.)

В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило", - написав Попко.

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