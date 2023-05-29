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ППО знищила понад 40 повітряних цілей над Києвом, - КМВА

ппо

Вночі 29 травня окупанти здійснили атаку на столицю, застосувавши дрони та ракети, з різних напрямків. Над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня! Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо протиповітряній обороні за відмінну роботу! (Остаточні дані - у зведеннях Генштабу та Повітряних сил.)

В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило", - написав Попко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей вночі 29 травня оголошено повітряну тривогу. На Київщині працює ППО

Автор: 

Київ (19441) ППО (3169) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+19
Табличка імені Арестовича.
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29.05.2023 07:34
+15
В очередной раз козлорылые обосрались, дебилы мля
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29.05.2023 06:51
+11
Поки нас атакують іранськими шахедами....

Україна продовжує поставляти зерно Ірану

https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
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29.05.2023 07:40
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В принципе, картина ясна, - сначала они попробовали уничтожить пэтриоты с наскока, а сейчас - решили измотать ПВО шахедами, чтоб потом, опять ударить ракетами
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29.05.2023 06:27 Відповісти
Ну я думаю мопеды пэтриотами не сбивают.
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29.05.2023 06:32 Відповісти
Мене бiльше цiкавить, що там поза Киевом. За Киiв я не сумнiвався-молодцi.
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29.05.2023 06:37 Відповісти
Поза Києвом прилітає, і прилітає конкретно,
давно вони так точно не працювали, хтось зливає, і робить це системно....
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29.05.2023 07:36 Відповісти
часом не ти, сидячи в євакуаціі?
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29.05.2023 09:14 Відповісти
Демченко смотрящий за внешней разведкой , Ермак , куча гнид и кротов под крышей найверховного ! А ГДЕ БАКАНОВ
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29.05.2023 09:21 Відповісти
во первых ты что на Луне живешь? новостей не знаешь?
во вторых у вас там тишина на московии
в третьих ты только зарегистрировался...ты что с Марса прилетел?
или на московии живешь.
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29.05.2023 08:45 Відповісти
В четвертих, я тут з 2013 року.
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03.06.2023 14:05 Відповісти


Реєстрація: 28 травня 2023

Заходив: 03 червня 2023 в 12:56
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03.06.2023 16:56 Відповісти
Менi тобi докладати про все? Я ТУТ з 23 року. Не нiк. Тупенький?
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04.06.2023 06:32 Відповісти
тут....растяжимое понятие...завидуешь нам , что каждую ночь у нас над головами сбивают ваши калибры..шахеды и прочее гамно.
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03.06.2023 16:58 Відповісти
Знаеш, до вересня у нас 100% мух здихало, а чомусь зараз 50.
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04.06.2023 06:35 Відповісти
В п,ятих, все ппо стягли в Киiв, а дальше хоч потоп.
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03.06.2023 14:08 Відповісти
Обломки сбитых ракет и шахедов ранят и убивают киевляна так-же уничтожают их квартиры-тоесть нельзя сказать что киевляне совсем на расслабухе.
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29.05.2023 08:58 Відповісти
ПВО - это не только - Пэтриоты.
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29.05.2023 06:38 Відповісти
Саме так. Але пихаті "специ" в коментах про це не знають.
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29.05.2023 09:05 Відповісти
В очередной раз козлорылые обосрались, дебилы мля
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29.05.2023 06:51 Відповісти
ни одна война не выигрывалась обороной. Пока что говорить про "обосрались" рано. Они и ракеты и дроны серийно клепают, а у нас серийно только видосики Боневтика выходят.
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29.05.2023 09:52 Відповісти
Військовослужбовці ЗСУ, яких обміняли на полонених угро-фінів та бурятов, розповідають: на допитах російські військові дізнавачі з докором у голосі питали українських полонених:

«Почему вы стреляли по нашим военным и бросали коктейли Молотова на наши танки, ведь все было в Омане предварительно договорено с вашим президентом о мирной сдаче Киева без единого выстрела».

Тепер стає зрозуміло, чому зі стволів російських танків, які опинилися раптово під Києвом 24 лютого, танкісти не знімали чохли.

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29.05.2023 10:00 Відповісти
мені це стало ясно в перший день війни, тому мені можеш не розповідати. Я навіть пану Бутусову писав листа, пропонував що я можу написати статтю про те як русня пройшла Чорнобильску Зону з мапами та фотографіями, і довести що то була запланована з обох сторін подія.
А ось спробуй довести це людям що голосували за Боневтіка - навіть чути не хочуть.
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29.05.2023 10:12 Відповісти
Так напишіть статтю хто здав Чорнобиль і викладіть тут в коментарях чи на іншому ресурсі. Бутусов не нянька, дозволів на таке не роздає.
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29.05.2023 11:21 Відповісти
мене немає в соц.мережах, та й то було б начасі в перші місяці війни. Зараз вже неактуальне, всі хто мають щось в голові вже все розуміють про зрадників та домовленості, тож розумним доводити щось вже не треба. А ті 73%... на них то все не діє, у них купа відмазок що Боневтік все робив правильно.
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29.05.2023 11:24 Відповісти
А говорили, що у них ракети закінчуються, навіть табличка була
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29.05.2023 06:54 Відповісти
Табличка імені Арестовича.
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29.05.2023 07:34 Відповісти
на психических курсах для женщин. ☹️
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29.05.2023 07:53 Відповісти
Люся так не говорил, ракеты у них да заканчиваются определенных типов ( советские самые страшные ), а делать они могут калибры (сбивают ) искандеры тоже сбивают и крылатые ракеты для тактической авиации тоже сбивают.
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29.05.2023 08:50 Відповісти
И Буданова с резником
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29.05.2023 09:22 Відповісти


Табличка імені Арестовича.

Керувати Україною грузін Осетрович приїхав з міста Цители-Цкаро (нова назва Дедоплис - Цкаро). За його спиною цікава біографія. Російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.

Екстрасенс із Кахетії з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії він на телеканалах вішав глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо «Буратіно» не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох брехунів Україна не витримає.
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29.05.2023 10:01 Відповісти
Поки нас атакують іранськими шахедами....

Україна продовжує поставляти зерно Ірану

https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
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29.05.2023 07:40 Відповісти
они же кушать хотят ,шахеды же жрать не будут
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29.05.2023 09:21 Відповісти
ЗСУ за тиждень знищили 7 ворожих складів БК, 12 баз/КП/штабів та склад ПММ
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29.05.2023 08:54 Відповісти
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29.05.2023 09:02 Відповісти
Сообщается о прилете по расположению оккупантов под Мариуполем 8:51
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29.05.2023 09:05 Відповісти
чтоб они не делали не идут дела - видно с лишней хромосомой их мама родила
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29.05.2023 09:20 Відповісти
але 20% України вони захопили. Серійне виробництво ракет та дронів налагодили.
Не остогидло ржати?
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29.05.2023 10:14 Відповісти
А, у нас мама одного МАЛЬЧИКА ВОВОЧКУ вообще без хромосом родила.
Если бы у него были хромосомы, то у нас на второй год войны министром обороны был бы не ВОНЮЧИЙ АДВОКАТИШКА, который только и умеет на телепомойках в западной технике пиариться, а настоящий патриот и ПРОФИ.
И тогда, каждую ночь на ********** летели бы, в ответку, десятки эффективных ударных дронов, а не как сейчас 2-3 игрушки в неделю с АлибабаЭкспресса.
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29.05.2023 10:54 Відповісти
 
 