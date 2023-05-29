ППО знищила понад 40 повітряних цілей над Києвом, - КМВА
Вночі 29 травня окупанти здійснили атаку на столицю, застосувавши дрони та ракети, з різних напрямків. Над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.
"Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня! Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.
Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо протиповітряній обороні за відмінну роботу! (Остаточні дані - у зведеннях Генштабу та Повітряних сил.)
В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило", - написав Попко.
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давно вони так точно не працювали, хтось зливає, і робить це системно....
во вторых у вас там тишина на московии
в третьих ты только зарегистрировался...ты что с Марса прилетел?
или на московии живешь.
Реєстрація: 28 травня 2023
Заходив: 03 червня 2023 в 12:56
«Почему вы стреляли по нашим военным и бросали коктейли Молотова на наши танки, ведь все было в Омане предварительно договорено с вашим президентом о мирной сдаче Киева без единого выстрела».
Тепер стає зрозуміло, чому зі стволів російських танків, які опинилися раптово під Києвом 24 лютого, танкісти не знімали чохли.
А ось спробуй довести це людям що голосували за Боневтіка - навіть чути не хочуть.
Табличка імені Арестовича.
Керувати Україною грузін Осетрович приїхав з міста Цители-Цкаро (нова назва Дедоплис - Цкаро). За його спиною цікава біографія. Російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.
Екстрасенс із Кахетії з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.
Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії він на телеканалах вішав глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.
2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».
В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо «Буратіно» не пройде на другий термін.
Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох брехунів Україна не витримає.
Україна продовжує поставляти зерно Ірану
https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
Не остогидло ржати?
Если бы у него были хромосомы, то у нас на второй год войны министром обороны был бы не ВОНЮЧИЙ АДВОКАТИШКА, который только и умеет на телепомойках в западной технике пиариться, а настоящий патриот и ПРОФИ.
И тогда, каждую ночь на ********** летели бы, в ответку, десятки эффективных ударных дронов, а не как сейчас 2-3 игрушки в неделю с АлибабаЭкспресса.