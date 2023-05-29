РФ оголосила у розшук сенатора США Грема

МВС Росії оголосило у розшук сенатора-республіканця США Ліндсі Грема, проти як ого напередодні голова СК РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом нібито русофобських висловлювань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У базі МВС РФ з'явилася відповідна картка з даними американського політика.

"Грем Ліндсі Олін, американець, 9 липня 1955 року народження, розшукується за статтею КК", - йдеться в базі.

28 травня голова Слідчого комітету РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу після слів Грема щодо смерті росіян в Україні. Приводом для розслідування стало відео із зустрічі сенатора з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, на якому Грем, нібито, сказав, що загибель росіян - найвдаліше витрачання грошей США.

Пізніше агентство Reuters повідомило, що заява сенатора про "найкращу інвестицію" США в "смерть росіян" виявилася результатом монтажу, який було зроблено в Офісі президента України. За його інформацією, фрази були вирвані з контексту, насправді вони вимовлялися у різних частинах зустрічі Грема із Зеленським, інформує BBC.

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У відео, яке спочатку поширив Офіс президента України, дві ремарки сенатора йшли один за одним: "А росіяни вмирають" та "Ніколи ми так вдало не витрачали гроші". Насправді це монтаж – ці фрази не стояли поряд і зв'язку між ними не було.

До вечора неділі Київ надав Reuters повний запис розмови Грема та Зеленського перед камерами. Сенатор також надіслав Reuters електронною поштою свою реакцію на заяви російських політиків та чиновників.

"Як зазвичай, російська машина пропаганди працює на знос", - йдеться у заяві.

Грем зазначив, що Україна, як і США, живе за принципом "Живи вільним чи помри".

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"Для Сполучених Штатів допомога у звільненні України від російських військових злочинців стала гарною інвестицією", - наголосив американський політик.

Він окремо звернувся до заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, який у своїй манері назвав сенатора "старим дурнем":

"Пан Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали помирати в Україні, виводьте війська. Припиніть вторгнення. Припиніть воєнні злочини. Але ж правда в тому, що і вам, і Путіну російські солдати байдужі".