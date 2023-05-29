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РФ оголосила у розшук сенатора США Грема

грем,ліндсі

МВС Росії оголосило у розшук сенатора-республіканця США Ліндсі Грема, проти як ого напередодні голова СК РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом нібито русофобських висловлювань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У базі МВС РФ з'явилася відповідна картка з даними американського політика. 

"Грем Ліндсі Олін, американець, 9 липня 1955 року народження, розшукується за статтею КК", - йдеться в базі.

РФ оголосила у розшук сенатора США Грема 01

28 травня голова Слідчого комітету РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу після слів Грема щодо смерті росіян в Україні. Приводом для розслідування стало відео із зустрічі сенатора з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, на якому Грем, нібито, сказав, що загибель росіян - найвдаліше витрачання грошей США.

Пізніше агентство Reuters повідомило, що заява сенатора про "найкращу інвестицію" США в "смерть росіян" виявилася результатом монтажу, який було зроблено в Офісі президента України. За його інформацією, фрази були вирвані з контексту, насправді вони вимовлялися у різних частинах зустрічі Грема із Зеленським, інформує BBC. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Що швидше Україні буде надано ATACMS і касетні боєприпаси, то більше життів буде врятовано, - сенатор США Грем

У відео, яке спочатку поширив Офіс президента України, дві ремарки сенатора йшли один за одним: "А росіяни вмирають" та "Ніколи ми так вдало не витрачали гроші". Насправді це монтаж – ці фрази не стояли поряд і зв'язку між ними не було.

До вечора неділі Київ надав Reuters повний запис розмови Грема та Зеленського перед камерами. Сенатор також надіслав Reuters електронною поштою свою реакцію на заяви російських політиків та чиновників.

"Як зазвичай, російська машина пропаганди працює на знос", - йдеться у заяві.

Грем зазначив, що Україна, як і США, живе за принципом "Живи вільним чи помри".

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"Для Сполучених Штатів допомога у звільненні України від російських військових злочинців стала гарною інвестицією", - наголосив американський політик.

Він окремо звернувся до заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, який у своїй манері назвав сенатора "старим дурнем":

"Пан Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали помирати в Україні, виводьте війська. Припиніть вторгнення. Припиніть воєнні злочини. Але ж правда в тому, що і вам, і Путіну російські солдати байдужі".

Автор: 

МВС рф (64) США (22665) Ліндсі Грем (70)


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Топ коментарі
+25
Виділяйте такі новини у рубрику "стєнгазєта псіхбальніци"
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29.05.2023 09:50
+25
А чого того сенатора шукать? Хай приїжджають у Вашингтон і приходять у будівлю Конгресу Весь робочий час він там І хай заарештовують! Бо в Сочі на відпочинок він точно не приїде
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29.05.2023 09:52
+19
Ліндсі Грему за підпал лапатних скрєпних пєрдаков-респектище...
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29.05.2023 09:56
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Виділяйте такі новини у рубрику "стєнгазєта псіхбальніци"
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29.05.2023 09:50 Відповісти
А чого того сенатора шукать? Хай приїжджають у Вашингтон і приходять у будівлю Конгресу Весь робочий час він там І хай заарештовують! Бо в Сочі на відпочинок він точно не приїде
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29.05.2023 09:52 Відповісти
Це на випадок, якщо він перетне кордони Росії щоб відпочити в Сочі або перевірити свої інвестиції в нерухомість у Саратові. Тільки приземлитися, а його, хоп під руки - "Ходімо, громадянине!"
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29.05.2023 10:01 Відповісти
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29.05.2023 10:15 Відповісти
Чому тільки сенатора Грема?
Він лише говорить, а зброю шле розбійник Діду Байден 🤣
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29.05.2023 11:09 Відповісти
У кацапів шанобливе ставлення до "царственних" осіб Грем для них - "холоп царя Байдена"
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29.05.2023 11:19 Відповісти
А де ж він заховався? Мабуть в Штатах.
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29.05.2023 09:53 Відповісти
Він там довго не протримається. Все одно захоче приїхати на курорти Магадану))
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29.05.2023 09:57 Відповісти
Хай вимагають екстрадиції!!!
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29.05.2023 10:16 Відповісти
"Поехавшим" бабкам из "отрядов путина" поручено принудительно доставить обвиняемого в прокуратуру.
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29.05.2023 09:54 Відповісти
Ліндсі Грему за підпал лапатних скрєпних пєрдаков-респектище...
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29.05.2023 09:56 Відповісти
Він не казав саме так. Це монтаж Офісу Єрмака. Про це написано статті.
Навіщо ОПа перекрутила слова сенатора?
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29.05.2023 10:40 Відповісти
можливо це так-але вибуховий результат мені подобається...
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29.05.2023 10:46 Відповісти
хоч поржал?
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29.05.2023 10:53 Відповісти
Головне чи подобається це сенатору, слова якого перекрутили в ОПі.
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29.05.2023 11:16 Відповісти
Щоб їх нормальні люди обходили стороною.
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Для того ж, що і американська техніка на білгородщині.
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29.05.2023 12:49 Відповісти
Перекрутила бо треба годувати кацапську пропаганду а також західних ліберастів які ревуть - ні фсьо так адназначна...
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29.05.2023 18:14 Відповісти
Які проблеми. Взяли пазік омоновців і через Мексику заіхали в США тай взяли його спокійно.
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29.05.2023 09:59 Відповісти
***** не може ніде в світі з'явитися, а Грем тепер може гордо носити значок з написом "паРаша об'явила мене в розшук" і кругом, у світі, йому за це потиснуть руку.
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29.05.2023 10:02 Відповісти
А чого не весь Сенат, не весь Конгрес - вони ж слухали і аплодували! Гніздо!!!
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29.05.2023 10:04 Відповісти
Приготуйте ***** до арешту, а то ще здохне не доїхавши до Гааги. Ми ж хочемо побачити як він сіпається на шибениці.
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29.05.2023 10:10 Відповісти
У відео, яке спочатку поширив Офіс президента України, дві ремарки сенатора йшли один за одним Джерело:
А тепер питаннячко: ***** ОПа так зробив?!
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29.05.2023 10:12 Відповісти
Это хорошо. Теперь будет любопытно, как Трамп будет пытаться договориться с ****** за 24 часа в случае победы на выборах, и как он попытается пояснить попытки таких договоренностей тем, кого кацапы объявили в розыск.
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29.05.2023 10:13 Відповісти
Я навіть і не уявляю, що ж тепер робити панові Грему.
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29.05.2023 10:17 Відповісти
Бастрикін -- модефікація " Байстрюков", що ще треба .
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29.05.2023 10:21 Відповісти
"Ищут прохожие, ищет милиция ..."
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29.05.2023 10:27 Відповісти
Ну то які проблеми?
За минулий рік до США та Канади Zдриснуло більше діючих та відставних ватнорилих поліцаїв, ніж дивізія дзержинського.
Хай відпрацюють пенсії на благо рідної хвеміди.
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29.05.2023 10:34 Відповісти
Линдси Грэма надёжнее искать с собаками - от него через океан пахнет русофобией..
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29.05.2023 10:34 Відповісти
"Пізніше агентство Reuters повідомило, що заява сенатора про "найкращу інвестицію" США в "смерть росіян" виявилася результатом монтажу, який було зроблено в Офісі президента України."

Джерело:

*
ОП зеленського-єрмака це навіть не шапіто, це диверсанти і шкідники.
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29.05.2023 10:38 Відповісти
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29.05.2023 10:54 Відповісти
Медвєдєв себе вважає дурнем молодим. Манія величі.
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29.05.2023 10:59 Відповісти
дмитрик -ліліпут погрожував убити містера Грема.
Уявіть: карлик з ружжом,більшим за нього. сидить у кущах під Капітолієм і гріється "бояркою",чекаючи на Ліндсі!
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29.05.2023 10:59 Відповісти
пропоную якусь вулицю назвати на честь Ліндсі Грема
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29.05.2023 11:06 Відповісти
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29.05.2023 11:09 Відповісти
русня взяла два разных отрывка с речи и слепила их в месте и получилось что их никто не любит
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29.05.2023 11:34 Відповісти
Пускай в США официальный запрос отправят с требованием выдать Грэма. И выдадут США русскому медведю буем по лбу. А потом ещё и пощёчин надают тем же буем.
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29.05.2023 11:38 Відповісти
ууу как страшно
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29.05.2023 12:07 Відповісти
Успех и признание пришли к чуваку аж в 68 лет..
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29.05.2023 12:42 Відповісти
Говорят его в Сызрани видели, нужно объявить план Перехват😂😂😂
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Шана сенаторові. Але тепер він не зможе завітати до кацапського туалету з діркою)))
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29.05.2023 14:34 Відповісти
А что собственно Грем сказал неправильного или преступного. Все справедливо сказано. Слава велико стране - США!
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29.05.2023 23:59 Відповісти
 
 