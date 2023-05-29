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Новини Війна
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На Кіровоградщині внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та залізничне полотно, - ОВА

вибух

Внаслідок нічного обстрілу на Кіровоградщині пошкоджено житловий будинок та залізничне полотно.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова масована атака російського агресора не оминула Кіровоградщину. Уламками збитого дрона зачепило покрівлю житлового будинку в Новоукраїнському районі. Пошкоджено залізничне полотно. Обійшлося без загиблих та травмованих", - зазначив очільник обладміністрації.

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Автор: 

обстріл (28357) Кіровоградська область (568)


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