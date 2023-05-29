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На Бахмутському напрямку суттєво знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, - Міноборони

бахмут

У Бахмуті рашисти здійснюють заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагаються стабілізувати оборону, тому інтенсивність наступальних дій суттєво знизилася. Проте інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмут. Вагнерівці виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак"", - йдеться в повідомленні.

Маляр додала, що на півночі передмістя Бахмуту ворог також замінює підрозділи. А на півдні від міста рашисти намагаються посилити та наростити армійські підрозділи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші війська контролюють околиці Бахмуту у південно-західній частині в районі "Літак", - Міноборони

"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань",- додала заступниця міністра. 

Автор: 

Бахмут (1559) Маляр Ганна (525)


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А що там наступати,якщо вони зайняли те,що колись називалось містом?
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29.05.2023 11:45 Відповісти
Зараз туди в котел мають відправити боєвиків днр-лнр на м'ясо, на заміну Вагнеру.
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29.05.2023 11:56 Відповісти
 
 