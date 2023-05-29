На Бахмутському напрямку суттєво знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, - Міноборони

У Бахмуті рашисти здійснюють заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагаються стабілізувати оборону, тому інтенсивність наступальних дій суттєво знизилася. Проте інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмут. Вагнерівці виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак"", - йдеться в повідомленні.

Маляр додала, що на півночі передмістя Бахмуту ворог також замінює підрозділи. А на півдні від міста рашисти намагаються посилити та наростити армійські підрозділи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші війська контролюють околиці Бахмуту у південно-західній частині в районі "Літак", - Міноборони

"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань",- додала заступниця міністра.