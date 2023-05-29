Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж
Ввечері 28 травня та в ніч на 29 травня російські загарбники з артилерії обстріляли Куп’янськ, села Богуславка та Кучерівка Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"В ніч на 29 травня російські військові обстріляли село Богуславка Ізюмського району: отримав поранення 49-річний цивільний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та навчальний заклад", - йдеться в повідомленні.
Ввечері 28 травня російські військові обстріляли м. Куп‘янськ, пошкодили житлові будинки. Під ворожим вогнем опинилося село Кучерівка Куп‘янського району, там зазнала поранення 73-річна мирна мешканка.
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