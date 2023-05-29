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Новини Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

харківщина

Ввечері 28 травня та в ніч на 29 травня російські загарбники з артилерії обстріляли Куп’янськ, села Богуславка та Кучерівка Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

"В ніч на 29 травня російські військові обстріляли село Богуславка Ізюмського району: отримав поранення 49-річний цивільний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та навчальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 28 травня російські військові обстріляли м. Куп‘янськ, пошкодили житлові будинки. Під ворожим вогнем опинилося село Кучерівка Куп‘янського району, там зазнала поранення 73-річна мирна мешканка.

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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 04

Автор: 

обстріл (28357) Харківщина (6054) Куп’янськ (748)


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Цінність такої хати в селі 5 або 7 тисяч баксів а ракет 600 000 а то і біьше...пісець яка "побіда"в касапів...
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29.05.2023 12:52 Відповісти
ремонт в 1 тис баксів обійдеться якщо самому ремонтувати
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29.05.2023 12:53 Відповісти
головне "радар" спутникову тарілку пошкоджено але деревянну кянку та трохи білої фарби та і все
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29.05.2023 12:56 Відповісти
Кацапи не здатні створити нічого доброго, лише гидити все, до чого дотягнуться.
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29.05.2023 13:05 Відповісти
 
 