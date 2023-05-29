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У боях під Бахмутом загинув український журналіст Євгеній Осієвський

євгеній,осієвський

У боях під Бахмутом 22 травня загинув військовий, журналіст, автор науково-популярного журналу "Куншт" та журналу соціальної критики "Спільне" Євгеній Осієвський з Кропивницького.

Про це повідомили в Інституті масової інформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Женя навчався на спеціальності "Політологія". Після отримання диплома бакалавра поїхав до столиці та вступив до Києво-Могилянської академії", - йдеться у повідомленні Факультету історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка.

У Києві Євгеній став автором кількох успішних проєктів: науково-популярного журналу "Куншт" та журналу соціальної критики "Спільне".

2022 року журналіст вирушив на фронт захищати Україну.

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Прощатимуться з бійцем цього тижня у Кропивницькому. Точна дата буде відома за кілька днів.

За даними ІМІ, Євгеній Осієвський став 60-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

Автор: 

ІМІ (18) втрати (4393) ЗСУ (7522)


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вічна пам'ять Герою!
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29.05.2023 15:11 Відповісти
Слава та вічна память!!!
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29.05.2023 15:15 Відповісти
це були дописи того Хлопчини?
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29.05.2023 15:22 Відповісти
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29.05.2023 15:16 Відповісти
Не забудемо, Не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою!.
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29.05.2023 15:34 Відповісти
С.У.М.
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29.05.2023 15:57 Відповісти
Слава Герою ! Сум, біль, розпач, ненависть до рашистів. Співчуття рідним і побратимам...

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29.05.2023 16:07 Відповісти
Господи, прийми світлу душу Євгенія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
Спи спокійно, братику!
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29.05.2023 16:30 Відповісти
 
 