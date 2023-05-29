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Новини
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Федерація роботодавців України оголосила про намір створити публічний реєстр рейдерів

дмитро,олійник

Федерація роботодавців України спільно кількома іншими об’єднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес.

 Про це повідомив президент ФРУ Дмитро Олійник в інтерв’ю "Обозревателю".

 "Зараз ми збираємо й узагальнюємо інформацію про осіб, які задіяні у рейдерських атаках: від лейтенанта, який здійснює обшук з порушенням всіх процедур, - до найвищих посадових осіб, які прикривають це свавілля. Всі ці прізвища будуть внесені у публічний реєстр. Рейдерська група атакує кожного з нас поодинці, сподіваючись отримати хабар або забрати майно.

Рейдери дістали бізнес. Тому ми об’єднуємось, щоб протидіяти", - заявив Дмитро Олійник.

Президент ФРУ вважає, що проблема масштабних рейдерських атак на бізнес стала питанням національної безпеки і потребує негайного вирішення. "Якби не війна, реакція бізнесу на це свавілля була б жорсткішою. Ми уникаємо критики керівництва держави, не проводимо страйки. Натомість ми чекаємо, що чорним полковникам та перевертням у мантіях нарешті дадуть по руках", - зауважив Дмитро Олійник. Президент ФРУ повідомив, що нова антирейдерська платформа, яка обʼєднає бізнес для боротьби з рейдерством, буде представлена найближчим часом. Її робоча назва "Свавіллю стоп!".

Автор: 

рейдерство (399) Федерація роботодавців (67)


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Топ коментарі
+4
#1 беня, ze, єръмакъ, прочi "слуги iзбраного нарiду", #2 - ДПС, СБУ, МВД..., #3 та iншi мародери.
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29.05.2023 17:53
+3
То не рейдери, то - інвестняні
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29.05.2023 17:57
+2
Аваков та ігор луценко вже нє?
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29.05.2023 17:45
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і першою запишіть туди Державну податкову службу...
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29.05.2023 17:41 Відповісти
Аваков та ігор луценко вже нє?
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29.05.2023 17:45 Відповісти
Вони ексрейдери.
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29.05.2023 19:10 Відповісти
Хай федерація роботодаців складе список роботодавців які платять "білу" зп та налоги.
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29.05.2023 17:48 Відповісти
Da
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29.05.2023 17:51 Відповісти
Берусь вангувати, що це підготовка до майбутнього Плану Маршала...
Будуть інвестиції - треба робоча сила...
Просто дехто хоче сісти на потоки...
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29.05.2023 18:23 Відповісти
Що тобі сказати.
Мій шеф колись сказав таку річ.
Мені не шкода платити ті податки.
Але, коли впливові люди довідаються, які в нас зарплати, в мене не залишиться жодного фахівця.
Будуть суцільні ***** і їх діти.
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29.05.2023 18:57 Відповісти
- будь ласка, на вихід, це більше не ваша фірма!
- ви рейдер?
- ні, мене в реєстрі немає
- а, ну тоді ок...
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29.05.2023 17:51 Відповісти
Це часом не брат Володимира Олійника? Того недобитка, що зараз у пропагандонів виступає?
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29.05.2023 17:52 Відповісти
#1 беня, ze, єръмакъ, прочi "слуги iзбраного нарiду", #2 - ДПС, СБУ, МВД..., #3 та iншi мародери.
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29.05.2023 17:53 Відповісти
То не рейдери, то - інвестняні
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29.05.2023 17:57 Відповісти
федерация работорговцев )))
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29.05.2023 18:05 Відповісти
Досить дивна ініціатива. Точніше, сама ідея, звичайно, гарна, але як буде на практиці втілюватися? Ну внесли лейтенанта Іванова до списку. А він такий - це наклеп. Подаю на вас в найгуманніший печерський суд, оскільки мою провину не доведено. Це наклеп! Ви мені винні 1005000 грошей за моральне відшкодування.
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29.05.2023 18:06 Відповісти
слышал шутку, что кацапы пытаются попасть в пещерский суд ракетами, но постоянно промазывают потому что криворукие.
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29.05.2023 18:17 Відповісти
Абсолютно марна справа
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29.05.2023 18:28 Відповісти
А что, мы их не знаем? Все знают, кто это. Но что толку от реестра, если нету применения наказаний? За рейдерство либо ты получаешь все себе, либо (если тебя поймают, если следак заведет дело, если прокурор даст ход, если судья еще судить будет, если потом другой суд не отмажет и все это должно сразу одновременно быть) накажут на сумму, которая даже меньше, чем рейдер заработал. Пока не будет штрафов в 300% от всей полученной прибыли, а также хорошего процента доведения дел до обвинительного приговора, эти реестры может составить шестиклассник в школе, который почитает подшивку новостей за последние 30 лет.
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29.05.2023 18:37 Відповісти
це не хфірташа контора? його ж була - хфедерація профсоюзів України! аж смішно...
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29.05.2023 19:04 Відповісти
А реєстр корупціонерів ? А реєстр зрадників ? А реєстр тих хто має родичів серед ФСБ ?
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29.05.2023 19:08 Відповісти
Та цей список не такий вже великий (по спадаючій по мірі впливовості):

1. Коломойський
2. ЗЄ+ОП
3. СБУ
4. МВС
5. Суди
6. Шушара з СН.
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29.05.2023 20:17 Відповісти
Ми уникаємо критики керівництва держави, не проводимо страйки. Натомість ми чекаємо, що...... Джерело:
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29.05.2023 23:41 Відповісти
Ага, зараз якийсь "типу простий Іван" піде до суду, і "керуючись діючим законодавством" суд постановить ухвалу, якою заборонить оприлюднювати персональні дані громадян, які не визнані судом винними у якихось діях кримінального характеру.
І все...
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30.05.2023 08:44 Відповісти
 
 