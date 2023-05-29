Рада звільнила від мита запчастини для виробництва та ремонту безпілотників
Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт змін до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та ремонту безпілотних систем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
Законопроєкт передбачає звільнення на час воєнного стану від сплати ввізного мита за складові (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.
Підприємство, яке ввезло складові, зобов’язується звітувати про використання таких товарів. А в разі їх нецільового використання, необхідно буде доплатити митні платежі від яких було звільнено та сплатити пеню.
Топ коментарі
+24 Люба Бусько
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+13 Валерий Викторович #551514
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+12 Олег Гнатенко
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Вже не вперше, результати законотворчої діяльності ВР, сильно відрізняються від проголошених. Всього то, кому не там поставлять, або слово пропустять - і маємо протилежний результат.
а якце вона та Рада відмовилася від своїх прибутків ?
...
Чи там відкати дуже мізерні то вони й махнули рукою
....
А за снаряди та Танки які дають з НАТО вони податки ще не беруть ?
....
І тут, промінь) Ну все, тепер залишилось трошки почекати, доки підтягнуть командний склад, навчаться обходитись без окопних свічок, сіток і "кикімер" ручної праці..
30 років розпродували, тепер закуповуєм.
пи"ры.