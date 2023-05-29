Рада звільнила від мита запчастини для виробництва та ремонту безпілотників

Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт змін до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та ремонту безпілотних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає звільнення на час воєнного стану від сплати ввізного мита за складові (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Підприємство, яке ввезло складові, зобов’язується звітувати про використання таких товарів. А в разі їх нецільового використання, необхідно буде доплатити митні платежі від яких було звільнено та сплатити пеню.

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