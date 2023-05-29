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Новини
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Рада звільнила від мита запчастини для виробництва та ремонту безпілотників

безпілотник

Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт змін до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та ремонту безпілотних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає звільнення на час воєнного стану від сплати ввізного мита за складові (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Підприємство, яке ввезло складові, зобов’язується звітувати про використання таких товарів. А в разі їх нецільового використання, необхідно буде доплатити митні платежі від яких було звільнено та сплатити пеню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збір коштів на виробництво дронів-камікадзе "TORO" для пілотів 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4138) ВР (14967) мито (1024)


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Топ коментарі
+24
15 місяців просрали.
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29.05.2023 20:19
+13
рада - ********* сплошное , ни как не нажрутся твари зеленые , 2 года войны и только сейчас они решили помочь армии , просто конченные ******.
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29.05.2023 20:28
+12
Зачекайте, ще, як це у нас зазвичай буває, виясниться, що це звільнення має купу "підводних каменів" і не лише не спрощує ситуацію, а може і погіршує. Або створює основу для корупції. Або....
Вже не вперше, результати законотворчої діяльності ВР, сильно відрізняються від проголошених. Всього то, кому не там поставлять, або слово пропустять - і маємо протилежний результат.
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29.05.2023 20:30
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15 місяців просрали.
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29.05.2023 20:19 Відповісти
Зачекайте, ще, як це у нас зазвичай буває, виясниться, що це звільнення має купу "підводних каменів" і не лише не спрощує ситуацію, а може і погіршує. Або створює основу для корупції. Або....
Вже не вперше, результати законотворчої діяльності ВР, сильно відрізняються від проголошених. Всього то, кому не там поставлять, або слово пропустять - і маємо протилежний результат.
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29.05.2023 20:30 Відповісти
Через 2..3 месяца віяснится, что в категорию запчасти входят не только запчасти к БПЛА, но и к автомобилям, велосипедам-скутерам, бітовой технике, єтс. И поднимется нифиговій вой, что бюджет недополучает туеву хучу налогов.
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29.05.2023 21:45 Відповісти
...
а якце вона та Рада відмовилася від своїх прибутків ?
...
Чи там відкати дуже мізерні то вони й махнули рукою
....

А за снаряди та Танки які дають з НАТО вони податки ще не беруть ?
....
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30.05.2023 01:05 Відповісти
та ви шо а закон про заборону виробництво бойових дронів відмінили
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29.05.2023 20:26 Відповісти
рада - ********* сплошное , ни как не нажрутся твари зеленые , 2 года войны и только сейчас они решили помочь армии , просто конченные ******.
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29.05.2023 20:28 Відповісти
А хто їх туди обрав голосуванням? Марсіяни?
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30.05.2023 09:27 Відповісти
В Чувашии https://kartoteka.io/news/40683-v_chuvachii_hiteljam_prishlosj_vezti_patsienta_do_skoroj_na_obychnoj_sadovoj_tachke жителям пришлось везти пациента до скорой на обычной садовой тачке (відео).

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29.05.2023 20:37 Відповісти
Спочатку зробила їх (дрони) для всього світу товаром подвійного призначення. Не сприяла введенню посади в штат розрахунку.
І тут, промінь) Ну все, тепер залишилось трошки почекати, доки підтягнуть командний склад, навчаться обходитись без окопних свічок, сіток і "кикімер" ручної праці..
30 років розпродували, тепер закуповуєм.
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29.05.2023 20:39 Відповісти
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29.05.2023 20:46 Відповісти
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29.05.2023 21:05 Відповісти
Антонов и остальніе госі - єто такой сорт говна. Их безпилотники стоят как самолет, а летают как топор. Т.е. я хотел сказать как АН-140. Лучше всего его разогнать нафиг.
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29.05.2023 21:50 Відповісти
З такою оперативністю ВР може зрівнятись тільки рівень стратегічного мислення боневтіка та горизонт планування Кабінету Міністрів та МО.
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29.05.2023 20:47 Відповісти
+100500!!! Так вони ж -- одна команда!
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30.05.2023 11:12 Відповісти
Не пройшло і півтора року…
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29.05.2023 21:47 Відповісти
Нарешті хоч щось.
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30.05.2023 03:17 Відповісти
15 місяців знадобилося тварюкам, щоб налаштувати схеми "під себе"
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30.05.2023 08:02 Відповісти
Вони просто зелені йолопи? Так!
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30.05.2023 08:42 Відповісти
мы оказывается родственники, говорят казахи никуда не торопятся, украинцы тоже
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30.05.2023 09:21 Відповісти
Суки. Тіль зараз прийняли проект. Курва. На 2 році війни!!!
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30.05.2023 09:40 Відповісти
Оперативненько. Маладцы.
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30.05.2023 11:13 Відповісти
ты смотри, не прошло и полутора лет.
пи"ры.
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30.05.2023 12:41 Відповісти
 
 