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Новини Війна
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Росія втратила в Україні щонайменше 2002 танки, - Oryx

танк

За час війни з Україною Росія втратила щонайменше 2002 танки.

Про це повідомив нідерландський портал Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті, інформує Цензор.НЕТ.із посиланням на DW.

За даними Oryx, 1239 російських танків знищено, 106 – пошкоджено, 113 – кинуто, 544 – захоплено і тепер використовуються ЗСУ проти російської армії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 травня Росія втратила 3801 танк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу К2 54-ї ОМБр знищили російський танк Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17309) танк (2064)


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Топ коментарі
+15
берем золоту середину-2500 танків хочу Україна на 1992 рік мала 22000 танків і 6700 бойових літаків...Кучма ауууууу..вся ця кров и війна на твоїй червоній совісті тварюкотбо ти все зробив щоб теперУкраїна бул в вогні.Буть ти навік проклятий і весь твій виводок...
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29.05.2023 21:50
+9
3801 танк кацапів було знищено на території України.
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29.05.2023 21:47
+8
Та й усю економіку роздав олігархам , та привів до влади лазоренка і овоща , його падлюку треба покарати страшною карою , поки ще не сдох !
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29.05.2023 21:58
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3801 танк кацапів було знищено на території України.
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29.05.2023 21:47 Відповісти
По нашіи щиталочці 3500.
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29.05.2023 21:48 Відповісти
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29.05.2023 21:49 Відповісти
берем золоту середину-2500 танків хочу Україна на 1992 рік мала 22000 танків і 6700 бойових літаків...Кучма ауууууу..вся ця кров и війна на твоїй червоній совісті тварюкотбо ти все зробив щоб теперУкраїна бул в вогні.Буть ти навік проклятий і весь твій виводок...
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29.05.2023 21:50 Відповісти
Та й усю економіку роздав олігархам , та привів до влади лазоренка і овоща , його падлюку треба покарати страшною карою , поки ще не сдох !
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29.05.2023 21:58 Відповісти
за кучму хтось двічі проголосував, не знаєте хто?

а ще йому пенсійний фонд щомісячно платить пенсію. пенсійний фонд не знаєте якої країни?
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30.05.2023 01:02 Відповісти
А ще до Мучми був Кравчучка, за нього теж голосували . Не за Чорновола не за Лук'яненко , бо тоді "казали то зеки " .
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30.05.2023 05:42 Відповісти
чорновол невдаха.

лук'яненко зсередини розвалював рух.

я на майдані бачив таке - без царя в голові, у владу аби потрапити.

а нащо у владу, що ти там робитимеш?

два дні. а потім почнеться смикання, латання дірок та імітація.

не було у нас гетьмана.

та і немає, в принципі.

ми як козаки під берестечком - б'ємося бо нам не залишилося більше нічого.
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30.05.2023 05:47 Відповісти
Я чомусь впевнений, що ті самі 73%
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30.05.2023 08:05 Відповісти
Всього 12 000 танків
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29.05.2023 22:03 Відповісти
чомусь на побєдобєсіє не висточило
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29.05.2023 22:23 Відповісти
Орікс бреше бо втрати кацапів в техніці в рази більші просто в рази
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29.05.2023 22:09 Відповісти
в нас, в Гостомелі, Бучі та Ірпені були такі рештки від кацапської техніки, що взагалі не зрозуміло що то таке було
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29.05.2023 22:24 Відповісти
Я ж кажу орікс далеко не всі втрати зафіксував особливо перших місяців війни
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29.05.2023 22:32 Відповісти
"...портал Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті"
Понятное дело, что далеко не все фотографируется, снимается на видео и затем выкладывается в и-нет. И, как Вы справедливо заметили, особливо перших місяців війни. Так что расхождения в цифрах понятны.
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29.05.2023 22:40 Відповісти
Він не бреше, він просто фіксує лише те, що 100% може бути доведено... Методика у них така, вони самі визнавали, що реальні втрати можуть бути більшими.
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29.05.2023 22:36 Відповісти
З Мельниченка клоуна зробили і його подруги...здається ще при овощі ...Помню слова Кучми на запису
- Що за канал ICTV ?Я мабуть куплю його , Лєні .Нехай буде ..
І дійсно телеканал поміняв власника .І по сей день на каналі ви почуєте що Кучма і Пінчук самі кращі пацани .А Мельниченко і Гонгадзе лохи .

Мені навіть 1+1 кращий
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29.05.2023 22:11 Відповісти
, 544 - захоплено і тепер використовуються ЗСУ проти російської армії. Джерело:
*****, это песдец. 544 танка только официально захватили. То есть доказано что захватили. То есть реально 544 танка второй армии тупо сейчас работают по факту в первой
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29.05.2023 23:28 Відповісти
ці цифри не враховують знищені танки, яких ніхто не сфотографував.

а ще танки які стали жертвою армійського канібалізму.
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30.05.2023 01:04 Відповісти
 
 