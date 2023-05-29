Росія втратила в Україні щонайменше 2002 танки, - Oryx

За час війни з Україною Росія втратила щонайменше 2002 танки.

Про це повідомив нідерландський портал Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті, інформує Цензор.НЕТ.із посиланням на DW.

За даними Oryx, 1239 російських танків знищено, 106 – пошкоджено, 113 – кинуто, 544 – захоплено і тепер використовуються ЗСУ проти російської армії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 травня Росія втратила 3801 танк.

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