Росія втратила в Україні щонайменше 2002 танки, - Oryx
За час війни з Україною Росія втратила щонайменше 2002 танки.
Про це повідомив нідерландський портал Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті, інформує Цензор.НЕТ.із посиланням на DW.
За даними Oryx, 1239 російських танків знищено, 106 – пошкоджено, 113 – кинуто, 544 – захоплено і тепер використовуються ЗСУ проти російської армії.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 травня Росія втратила 3801 танк.
Топ коментарі
+15 Влад Хутір
показати весь коментар29.05.2023 21:50
+9 Анатолий К #427424
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+8 Игорь Гопта
показати весь коментар29.05.2023 21:58
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а ще йому пенсійний фонд щомісячно платить пенсію. пенсійний фонд не знаєте якої країни?
лук'яненко зсередини розвалював рух.
я на майдані бачив таке - без царя в голові, у владу аби потрапити.
а нащо у владу, що ти там робитимеш?
два дні. а потім почнеться смикання, латання дірок та імітація.
не було у нас гетьмана.
та і немає, в принципі.
ми як козаки під берестечком - б'ємося бо нам не залишилося більше нічого.
Понятное дело, что далеко не все фотографируется, снимается на видео и затем выкладывается в и-нет. И, как Вы справедливо заметили, особливо перших місяців війни. Так что расхождения в цифрах понятны.
- Що за канал ICTV ?Я мабуть куплю його , Лєні .Нехай буде ..
І дійсно телеканал поміняв власника .І по сей день на каналі ви почуєте що Кучма і Пінчук самі кращі пацани .А Мельниченко і Гонгадзе лохи .
Мені навіть 1+1 кращий
*****, это песдец. 544 танка только официально захватили. То есть доказано что захватили. То есть реально 544 танка второй армии тупо сейчас работают по факту в первой
а ще танки які стали жертвою армійського канібалізму.