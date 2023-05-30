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Новини Агресія Росії проти України
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Біля Ульяновська сталася аварія на залізниці: з колії зійшли вагони з пальним, - росЗМІ

залізниця

Близько 4 годин ранку 30 травня на залізниці біля російського Ульяновська з рейок зійшли кілька вагонів із газом та бензином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал Baza.

"Як мінімум один з вагонів перекинувся на бік. Що стало причиною НП поки не відомо", - йдеться в повідомленні.

Згодом, Baza повідомили, що причиною інциденту нібито могла бути диверсія - на місці нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів. ВIДЕО

Автор: 

аварія (560) залізниця (1505) росія (65073)


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Топ коментарі
+7
А чого не горить? "Недоопрацювання"!
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30.05.2023 09:42
+6
да і х#й з ними , свинособаки не люди
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30.05.2023 09:32
+4
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30.05.2023 09:29
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30.05.2023 09:29 Відповісти
да і х#й з ними , свинособаки не люди
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30.05.2023 09:32 Відповісти
Оце дивлюся а на світлині кран АВП ЕДК-2000 . В чим ще можна підняти цистерну 8-вісну 125 тонну повну пального. А нічим більше. ЕДК1000 за слабий. А найбільший КІРОВЕЦЬ ЦОЬого не потягне
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30.05.2023 12:07 Відповісти
и кто же это сделал? Хорошие или плохие граждане рефии?
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30.05.2023 09:32 Відповісти
Horosie roSSijani nemogut eto zdelat, tak kak horosij roSSijanin, eto dohliji roSSijanin...
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30.05.2023 09:43 Відповісти
значит плохие
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30.05.2023 12:12 Відповісти
Что жє праісходіт?
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30.05.2023 09:35 Відповісти
Мабуть щось починається. Грунт начебто вже промерз. Ні?
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30.05.2023 09:54 Відповісти
А може рукожопість?
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30.05.2023 09:38 Відповісти
Так нє хатєлась аццудава уєжжать!😁😁😁👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.05.2023 09:38 Відповісти
...звичайна кацапська розхлябаність, "костиль устал"
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30.05.2023 09:39 Відповісти
неровности земли помешали великопоезду ехать
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30.05.2023 09:39 Відповісти
А чого не горить? "Недоопрацювання"!
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30.05.2023 09:42 Відповісти
Прочитав "з пальмами". Думаю, накуя кацапам пальми...
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30.05.2023 09:52 Відповісти
У добру путь
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30.05.2023 10:31 Відповісти
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30.05.2023 11:17 Відповісти
 
 