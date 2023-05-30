Біля Ульяновська сталася аварія на залізниці: з колії зійшли вагони з пальним, - росЗМІ
Близько 4 годин ранку 30 травня на залізниці біля російського Ульяновська з рейок зійшли кілька вагонів із газом та бензином.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал Baza.
"Як мінімум один з вагонів перекинувся на бік. Що стало причиною НП поки не відомо", - йдеться в повідомленні.
Згодом, Baza повідомили, що причиною інциденту нібито могла бути диверсія - на місці нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій.
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