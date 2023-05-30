Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО
Володимир Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, таку як зенітні системи, для відбиття атак РФ.
Про це він сказав в інтерв’ю південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна.
Президент висловив вдячність за обіцянку Південної Кореї відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів.
При цьому Зеленський у спілкуванні з журналістами у Києві зазначив, що Україні потрібні системи ППО та раннього попередження.
"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", - сказав він.
Як звернув увагу Зеленський, зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя.
"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, які також потребують допомоги від Південної Кореї", - заявив глава держави.
Південна Корея - великий експортер зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України, посилаючись на ділові зв'язки з РФ та вплив Москви на КНДР, попри зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою постачання зброї.
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Посипав би голову попілом, сказав Я мудак, запоров всі робочі військові проєкти, але визнаю це, народ України не винен. Починаю боротьбу з кумовством і олігархами, ось вам Коломойський. Допоможіть будь ласка. Я думаю результат був би набагато краще.
На этом шутка не закончилась.
"Наверное, вас интересует, куда потом пойдут ваши деньги. Считаю, что это неэтичный вопрос. Волнует ли нас вопрос, куда пойдет накормленный нами котик? Нет! Радость от участия - вот самое главное", - добавил Владимир Зеленский.
https://dev.ua/ru/news/aerostaty-proty-spravdi Атаки иранских дронов могут сдержать аэростаты
А гемору ставити такий забор на півтори тисячі кілометрів і ще й контролювати його, шоб підкацапники з ружжа в аеростат не влучили - више криші.
А аеростати робити броньованими .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A0%D0%9A_Cheolmae-2
?
Розробка системи, яка є покращеною версією Cheongung I, почалася у 2012 році.
Cheongung II був розроблений за технічною підтримкою російського конструкторським бюро «Алмаз-Антей» за сприяння компаній Samsung Thales, LIG Nex1 і Doosan DST.
Кто это "мы"? Мы - украинцы, например не очень "усвідомлюємо" что это за "обмеженя". В честь чего они? Когда, кем и как они утверждены и согласованы? Где их можно прочитать?
Типа, если больше выделим денег на армию, то меньше украдем на дорогах?
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."
Але це ж саме воно за три роки з 2019 приймаючи бюджети України , виділило на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ППО - нуль !
Ідіот.