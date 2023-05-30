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Новини
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Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО

зеленський

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, таку як зенітні системи, для відбиття атак РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна.

Президент висловив вдячність за обіцянку Південної Кореї відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів.

Читайте: Південна Корея дозволила передати Україні сотні тисяч артснарядів через США

При цьому Зеленський у спілкуванні з журналістами у Києві зазначив, що Україні потрібні системи ППО та раннього попередження.

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", - сказав він.

Як звернув увагу Зеленський, зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя.

Також читайте: Південна Корея вивчить перелік зброї, переданий Україною

"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, які також потребують допомоги від Південної Кореї", - заявив глава держави.

Південна Корея - великий експортер зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України, посилаючись на ділові зв'язки з РФ та вплив Москви на КНДР, попри зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою постачання зброї.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) ППО (3176) допомога (8334) Південна Корея (454)


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Топ коментарі
+19
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30.05.2023 09:59
+9
висловлюю сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку... одразу після виконання препізедентом пісюаністичної мініатюри експромтом ...
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30.05.2023 10:02
+7
"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - пошутил актер.

На этом шутка не закончилась.

"Наверное, вас интересует, куда потом пойдут ваши деньги. Считаю, что это неэтичный вопрос. Волнует ли нас вопрос, куда пойдет накормленный нами котик? Нет! Радость от участия - вот самое главное", - добавил Владимир Зеленский.
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30.05.2023 10:04
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30.05.2023 09:59 Відповісти
Не правильно просить

Посипав би голову попілом, сказав Я мудак, запоров всі робочі військові проєкти, але визнаю це, народ України не винен. Починаю боротьбу з кумовством і олігархами, ось вам Коломойський. Допоможіть будь ласка. Я думаю результат був би набагато краще.
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30.05.2023 10:59 Відповісти
висловлюю сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку... одразу після виконання препізедентом пісюаністичної мініатюри експромтом ...
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30.05.2023 10:02 Відповісти
"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - пошутил актер.

На этом шутка не закончилась.

"Наверное, вас интересует, куда потом пойдут ваши деньги. Считаю, что это неэтичный вопрос. Волнует ли нас вопрос, куда пойдет накормленный нами котик? Нет! Радость от участия - вот самое главное", - добавил Владимир Зеленский.
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30.05.2023 10:04 Відповісти
У пінгвінів непогана ППО від буревісників та інших хижих птахів, що полюють на їх пташенят. Може хай в них попросить, та і принципи в пінгвінів не такі жорсткі, як в корейців. Як воно вже остогидло, це небрите базікало, ціна слова якого - шмат асфальту та шашлика, що вилилось в тисячі-тисячі сметрей, море крові, знищені міста та села.
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30.05.2023 10:06 Відповісти
на частные деньги украинцы способны организовать добровольную дивизию аэростатов заграждения в рамках ТрО

https://dev.ua/ru/news/aerostaty-proty-spravdi Атаки иранских дронов могут сдержать аэростаты

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30.05.2023 10:07 Відповісти
Нафіга це лайно на кожній гілці постити?
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30.05.2023 10:22 Відповісти
тому що ці картинки мають бути вже 1,5 роки бути у вас за вікном, а не на моніторі.
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30.05.2023 10:25 Відповісти
Цє "брєд сивої кобили". Шахеди, а тим більше крилаті ракети - програмовані апарати. Вони перед вашою сіткою просто злетять трохи вище і все. Або перший шахед влетить в аеростата, а вся решта пролетить в утворену дірку.
А гемору ставити такий забор на півтори тисячі кілометрів і ще й контролювати його, шоб підкацапники з ружжа в аеростат не влучили - више криші.
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30.05.2023 10:29 Відповісти
Таки сітки можна піднімати на висоту 5000 м, що надасть можливості виявляти їх раніше та надійно сбивати. крім того, на останньому єтапі польоту вони мають виконувати зниження на ціль.
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30.05.2023 10:40 Відповісти
"Або перший шахед влетить в аеростата, а вся решта пролетить в утворену дірку."

А аеростати робити броньованими .
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30.05.2023 11:13 Відповісти
С-300 вообще-то как раз ЗРК. Но откуда четырежды уклонисту об этом знать?
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30.05.2023 10:09 Відповісти
А про які зенітні системи йдеться? Таке:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A0%D0%9A_Cheolmae-2

?
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30.05.2023 10:20 Відповісти
ЗРК Cheongung II

Розробка системи, яка є покращеною версією Cheongung I, почалася у 2012 році.

Cheongung II був розроблений за технічною підтримкою російського конструкторським бюро «Алмаз-Антей» за сприяння компаній Samsung Thales, LIG ​​Nex1 і Doosan DST.

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30.05.2023 10:22 Відповісти
"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь Джерело:

Кто это "мы"? Мы - украинцы, например не очень "усвідомлюємо" что это за "обмеженя". В честь чего они? Когда, кем и как они утверждены и согласованы? Где их можно прочитать?
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30.05.2023 10:29 Відповісти
Твоє ППО під асфальтом.
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30.05.2023 10:29 Відповісти
Д"біл, краще би мангали просив....
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30.05.2023 10:41 Відповісти
У УкрОборонПрому Дурень не хоче попросити? Всеж такі свої, може зроблять скорше, чи він тільки для розпилу?
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30.05.2023 10:42 Відповісти
ППО Південної Кореї можуть віддати тільки якщо буде згода США. А Зеля положив χερ на США, ще коли вони йому пропонували своє союзництво.
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30.05.2023 11:37 Відповісти
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30.05.2023 11:39 Відповісти
А что ты сделал, когда тебя "закликали" до войны разрабатывать свои системы ПВО?
Типа, если больше выделим денег на армию, то меньше украдем на дорогах?
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30.05.2023 11:40 Відповісти
тобто корейці на шару мають дати зрк, доки ти зі своїм дєрьмачілою ********** бабки на асфальті? зелений уйобку, ти добре завдяки 73% дебілів влаштувався, але корейці не такі, ти помиляєшся.
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30.05.2023 11:53 Відповісти
Шапіто , воно і є шапіто . Про Стефанчука. Воно виступило в Риксдагу Швеції , 23.05.2023 :
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."
Але це ж саме воно за три роки з 2019 приймаючи бюджети України , виділило на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ППО - нуль !
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30.05.2023 13:17 Відповісти
Знов корона давить?
Ідіот.
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30.05.2023 14:46 Відповісти
 
 