Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинула 1 особа, а 9 дістали поранення.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї важкої ночі у результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 - отримали поранення. У Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян.



Також пошкоджено 16 обʼєктів - це цивільні авто, споруди і житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби.

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