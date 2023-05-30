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Новини Війна
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Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинула 1 особа, а 9 дістали поранення.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї важкої ночі у результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 - отримали поранення. У Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян.

Також пошкоджено 16 обʼєктів - це цивільні авто, споруди і житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби.

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Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція 01
Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція 02
Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція 03
Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція 04
Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція 05

Автор: 

Київ (19445) обстріл (28378) Нацполіція (15156) Вигівський Іван (72) Повітряні атаки на Київ (755)


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Така картинка має бути в Москві.....
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30.05.2023 10:24 Відповісти
Хто стоїть за стефанчуками-зеленськими-шмигалями в Україні, поки Українці відстоюють Свободу України!!??

https://www.youtube.com/watch?v=4Zqd1KURRxA
РигоАналів теж вели куратори з московії!!! Деркачі із сівковичем можуть розповісти…
Пильнуймо Україну і знищуймо московську агентуру з відосіКАМИ про обстріли та роботу Сил ППО в Україні!!!
Убивць Українців чекає лише СМЕРТЬ!!
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30.05.2023 10:36 Відповісти
УПЛЯДКИ...
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30.05.2023 10:42 Відповісти
Це вже схоже на розстіл мирних громадян... Але ж хотілі дороги і молодого, і чесного лідора...
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30.05.2023 12:52 Відповісти
Замість літери Л , повина стояти літера П 😠
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30.05.2023 13:38 Відповісти
И что бы у нас из вооружения сегодня было бы?
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30.05.2023 15:04 Відповісти
73 % думають що це найвеличнішому зброю дають...
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31.05.2023 00:32 Відповісти
 
 