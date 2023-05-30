УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 304 0

Внаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у 7 областях, - Міненерго

енергетика,електроенергія

Частина населених пунктів Донецької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей залишилися без світла внаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій. Також через попередні ворожі обстріли знеструмлена частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що нічний масований удар БпЛА не завдав пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Проте внаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій знеструмлено 6 населених пунктів у Донецькій області. Також без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - додали у міністерстві. 

Через негоду без електропостачання наразі перебувають  12 населених пунктів Запорізької області та 31 - у Дніпропетровській.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів та негоди без світла залишилися споживачі у 9 областях, - Міненерго

Автор: 

електроенергія (6189) Міненерго (1403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 