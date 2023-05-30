Внаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у 7 областях, - Міненерго

Частина населених пунктів Донецької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей залишилися без світла внаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій. Також через попередні ворожі обстріли знеструмлена частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що нічний масований удар БпЛА не завдав пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Проте внаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій знеструмлено 6 населених пунктів у Донецькій області. Також без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - додали у міністерстві.

Через негоду без електропостачання наразі перебувають 12 населених пунктів Запорізької області та 31 - у Дніпропетровській.

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