Німеччина могла б надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.
Про це він заявив в інтерв'ю "Ouest-France" та Funke Media, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком", - сказав він.
Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков додав, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.
"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.
Нагадаємо, Нідерланди планують відправити F-16 в Україну після навчання пілотів. Україна може отримати деякі з F-16, які підготовлені до продажу, або деякі з 24 літаків, які нині використовуються армією Нідерландів, у 2024 році – залежно від графіка навчання.
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А дорожчий, бо має два двигуни... Бере трохи більше озброєння і має більшу швидкість на форсажі..
Типи ракет в обох - стандарт НАТО, дальність захвату цілі - однакова, м'який захват цілі - присутній
(це коли пілот СУ-27 взнає про те, на нього навелась ракета тоді, коли вона внього вже влучила.. )
Буду радий поспілкуватись в майбутніх новинах про авіацію...
І ще... як гадаєш, збиті літаки в бряньскій обл. та Залізному Порту - чим вражені?)))
ППО безнаказано на таке не здатне...
Не, Алеша, Украине дадут самолеты только при одном условии, но ты его уже знаешь: просто уволься, и не шкварь ЗСУ своим присутствием.
Єдиний розумний варіант, як мені видається - отримати швидко F-16, і використовувати їх як основний ударний літак, та паралельно готувати льотчиків (по повній програмі, а не пришвидчено) на щось для повітряних боїх, типу F-15, але це вже на майбутнє.
І вже пора думати про це майбутнє, в якийсь момент, халява закінчиться і доведеться купувати авіацію. І от тоді варто подумати про приєднання до чиєїсь авіапрограми, щоб робити до літаків хоч щось (а в ідеалі збирати у нас). Чи це будуть нові версії Гріпена, чи майбутній Тайфун... Або хоча б замовляти F-35. Але ж після війни, скажуть - а тепер настав час доріг, а на літаки грошей немає.