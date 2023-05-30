Німеччина могла б надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це він заявив в інтерв'ю "Ouest-France" та Funke Media, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком", - сказав він.

Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков додав, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.

Нагадаємо, Нідерланди планують відправити F-16 в Україну після навчання пілотів. Україна може отримати деякі з F-16, які підготовлені до продажу, або деякі з 24 літаків, які нині використовуються армією Нідерландів, у 2024 році – залежно від графіка навчання.

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