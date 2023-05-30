УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 188 60

Німеччина могла б надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, - Резніков

eurofighter,typhoon

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це він заявив в інтерв'ю "Ouest-France" та Funke Media, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком", - сказав він.

Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков додав, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.

Нагадаємо, Нідерланди планують відправити F-16 в Україну після навчання пілотів. Україна може отримати деякі з F-16, які підготовлені до продажу, або деякі з 24 літаків, які нині використовуються армією Нідерландів, у 2024 році – залежно від графіка навчання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайні" погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО, - Остін

Автор: 

Німеччина (7345) літак (2900) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
А схєра тобі Німеччина щось має надати. Бери у кредит, купляй яйця дешевше 🤬
показати весь коментар
30.05.2023 12:25
+7
Як ця маланська яйценосна харя достала(((
показати весь коментар
30.05.2023 12:28
+5
Цікаво в Німетчині знають що вони можуть таке зробити, чи то рєзнікову знову якась муйня причудилася?
показати весь коментар
30.05.2023 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А схєра тобі Німеччина щось має надати. Бери у кредит, купляй яйця дешевше 🤬
показати весь коментар
30.05.2023 12:25 Відповісти
Могла б надати, але не цьому штопаному контрацептиву.
показати весь коментар
30.05.2023 13:05 Відповісти
Шо,вылезло,яйцо,накуй кур доить...
показати весь коментар
30.05.2023 12:27 Відповісти
Цікаво в Німетчині знають що вони можуть таке зробити, чи то рєзнікову знову якась муйня причудилася?
показати весь коментар
30.05.2023 12:27 Відповісти
В Тайпунійв лише одна перевага - висотність...
показати весь коментар
30.05.2023 12:27 Відповісти
Над ан-2, чи ти ще які заєш?
показати весь коментар
30.05.2023 12:36 Відповісти
Над F-16... Ти шариш?
показати весь коментар
30.05.2023 12:39 Відповісти
"одна перевага - висотність...", "Над F-16..." я так розумію три крапки не просто так?
показати весь коментар
30.05.2023 13:39 Відповісти
Я вже рік літаю на F-16/C ... тож звісно не просто так...
показати весь коментар
30.05.2023 13:49 Відповісти
Так що жи стадаєшся? Розкажи про всі переваги Typhoon, нічого людей крапочками в оману вводити. Всім буде цікаво.
показати весь коментар
30.05.2023 13:51 Відповісти
Typhoon і F-16 - це одне покоління - 4-те, хоча Typhoon і більш новіший та більш дорожчий..
А дорожчий, бо має два двигуни... Бере трохи більше озброєння і має більшу швидкість на форсажі..
Типи ракет в обох - стандарт НАТО, дальність захвату цілі - однакова, м'який захват цілі - присутній
(це коли пілот СУ-27 взнає про те, на нього навелась ракета тоді, коли вона внього вже влучила.. )
показати весь коментар
30.05.2023 14:09 Відповісти
Похвально. А ще міг би всім довести до відома, що Typhoon на відміну від F-16 має більшу кількість вузлів підвіски озброєння; більші: швідкість, бойовий радіус, практичний потолок (тут я повторююсь), швидкопідємність, тягооснащеність. Начебто немало переваг.
показати весь коментар
30.05.2023 14:17 Відповісти
Я ж все написав...
показати весь коментар
30.05.2023 14:23 Відповісти
Я начебто в одному місті повторився, чи не так?
показати весь коментар
30.05.2023 14:58 Відповісти
Так... але наше дербі, бачу нікому не цікаве...
Буду радий поспілкуватись в майбутніх новинах про авіацію...
І ще... як гадаєш, збиті літаки в бряньскій обл. та Залізному Порту - чим вражені?)))
показати весь коментар
30.05.2023 16:23 Відповісти
Чесно кажучи навіть не знаю що й казати. Гублюся в припущеннях, але спордіваюся що наша робота.
показати весь коментар
30.05.2023 16:48 Відповісти
Я дійшов висновку що це і були F-16... Демонстрація можливостей перед G7.
ППО безнаказано на таке не здатне...
показати весь коментар
30.05.2023 16:57 Відповісти
Можливо.
показати весь коментар
31.05.2023 08:06 Відповісти
воздух-воздух
показати весь коментар
30.05.2023 16:54 Відповісти
Як ця маланська яйценосна харя достала(((
показати весь коментар
30.05.2023 12:28 Відповісти
Це той резніков, який піарився з брітаньскою ракетою біля бомбардувальника, після чього прилетіло у Хмельницькому?
показати весь коментар
30.05.2023 12:29 Відповісти
Навіщо ці фантазії яйцекрада?
показати весь коментар
30.05.2023 12:29 Відповісти
То вперед спитаи у Шольца -- а то одні думки вголос .
показати весь коментар
30.05.2023 12:30 Відповісти
Мнение Резникова никого не интересует, важно что думают и заявляют немцы
показати весь коментар
30.05.2023 12:30 Відповісти
Зачем нам еще один тип истребителей, яйцносец?
показати весь коментар
30.05.2023 12:30 Відповісти
Чтоб ты выложил их фото на аэродроме с последующим прилетом в эти самолеты ?)

Не, Алеша, Украине дадут самолеты только при одном условии, но ты его уже знаешь: просто уволься, и не шкварь ЗСУ своим присутствием.
показати весь коментар
30.05.2023 12:31 Відповісти
Може!!! ) чому ні---тіки продати,по обрАзу так би мовити і пАдобію--за 3лярда баксов одне шассі,,)),,
показати весь коментар
30.05.2023 12:33 Відповісти
Розкажи мені, розкажи... Тріо співає ( гарне таки ). Але хоча б, принаймні хочеться дуже вірити, що не тільки на політичну, але й кримінальну відповідальність знайдуть своїх героїв після наступних президентських виборів..
показати весь коментар
30.05.2023 12:36 Відповісти
тільки в обмін на яйця по 17 фунтів стерлінгів
показати весь коментар
30.05.2023 12:36 Відповісти
на фiг цього резнiкова - в зоопарк. нiяка логiстика не витримає нашого "рiзноманiття" ,наприклад, "бронєтєхнiки". запчастин нема, заводiв своїх нема, в маci cвоїй механiки iноземної не розумiють.
показати весь коментар
30.05.2023 12:37 Відповісти
А ты смог бы их обслуживать, уиойобок лысый? Или абы пукнуть?
показати весь коментар
30.05.2023 12:37 Відповісти
Обслуговувати ні, але освоїти бабоси на обслуговування 100%😆😆
показати весь коментар
30.05.2023 12:39 Відповісти
українські можновладці могли б і не ******* кошти з бюджету
показати весь коментар
30.05.2023 12:37 Відповісти
А якби рєзніков перестав красти, взагалі було б казка. Але бажане і дійсне не завжди перетинаються😒
показати весь коментар
30.05.2023 12:38 Відповісти
30 років нищили Україну та її армію держиморди. А зараз "дайте нам і те і се". Коли буде українська дійсно влада, вона з вами розбереться поіменно.
показати весь коментар
30.05.2023 12:38 Відповісти
Тобто мало нам "зоопарку" в артилерії, танках, та бронемашинах, ще нехай буде і в авіації? Крім того, ходять чутки, що Єврофайтер, один з найдорожчих в обслуговуванні літаків.
Єдиний розумний варіант, як мені видається - отримати швидко F-16, і використовувати їх як основний ударний літак, та паралельно готувати льотчиків (по повній програмі, а не пришвидчено) на щось для повітряних боїх, типу F-15, але це вже на майбутнє.
І вже пора думати про це майбутнє, в якийсь момент, халява закінчиться і доведеться купувати авіацію. І от тоді варто подумати про приєднання до чиєїсь авіапрограми, щоб робити до літаків хоч щось (а в ідеалі збирати у нас). Чи це будуть нові версії Гріпена, чи майбутній Тайфун... Або хоча б замовляти F-35. Але ж після війни, скажуть - а тепер настав час доріг, а на літаки грошей немає.
показати весь коментар
30.05.2023 12:42 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 14:09 Відповісти
Якби оця злодійкувата влада пішла б за грати, то багато чого молги б надати.
показати весь коментар
30.05.2023 12:47 Відповісти
Ну, это Резников "видит". А Германия "видит"? А концерн Еврофайтер видит?
показати весь коментар
30.05.2023 13:30 Відповісти
Могла б, звичайно. І ймовірно нала б. Якби папашка головного борця з економічною злочинністю острови не купував, а голова верховного суду хабарі по три мільйони не брав, точно надала б.
показати весь коментар
30.05.2023 13:44 Відповісти
А кому давати літаки? Рєзнікову, в якого яйця по 17 грн? Чи оманському боневтіку єрмаковичу? Чи суддям, які хабарі беруть не борзими щенками? Чи може рінату з бєнєю, які за 20 копійок маму рідну продадуть? Добре ще що вірять ЗСУ з Залужним та простому люду, який став на захист України та свого життя.
показати весь коментар
30.05.2023 14:37 Відповісти
 
 