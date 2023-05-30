МВС РФ оголосило Залужного у розшук
Міністерство внутрішніх справ країни-окупанта оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.
Водночас на сайті МВС РФ не вказують, за якою статтею розшукують Залужного.
Топ коментарі
+46 Сергей Агапов #428892
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+30 Сергей Сергей #530107
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+21 jklpqrs
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Пан Генерал вже збирається йти у гості 😂
Хрещатик, 1 😂
Що раніше не приїхав на Леопарді? 😂
Це можна бачити на прикладах "цілей СВО" які кожного дня мінялися, а зараз дійшли до того, що ніхто взагалі не знає навіть приблизно які в тої "СВО" цілі.
Нормальні люди на це дивляться, головою хитають, пальцями тикають, а свинособакам добре, вони жеруть власне лайно і причмокують.
******** зовсім кукухою вже з'їхали))
ps кацапи побратали Залужного та Грема
******* на всю голову!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ЧЕСТЬ ЗАЛУЖНОМУ!
-А звідки ще 2%?
-Полонені.
А замість того...
тихо внести в "чорний список Буданова" всіх причетних з ворожого боку: від найвищих керівників відповідної ворожої структури і тих, хто робить офіційні оголошення подібного змісту, до останнього виконавця у цій справі: слідчих, прокурорів, суддів...
і потім працювати "для галочки" (чи то "для хрестика") за тим списком.
Є, правда, інша ідея: щоб не робити зайвої паперової роботи, можна просто замість того списку взяти списки хоча би штатних "працівників" відповідних органів злочинного режиму.
Входить Залужний:
- Можна вас перебити?"
Для чого його шукати? Він вас сам знайде