МВС РФ оголосило Залужного у розшук

Міністерство внутрішніх справ країни-окупанта оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Водночас на сайті МВС РФ не вказують, за якою статтею розшукують Залужного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прийшов час повертати своє, - Залужний опублікував відеоролик з молитвою за визволення України. ВIДЕО