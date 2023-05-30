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МВС РФ оголосило Залужного у розшук

валерій,залужний

Міністерство внутрішніх справ країни-окупанта оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Водночас на сайті МВС РФ не вказують, за якою статтею розшукують Залужного.

МВС РФ оголосило Залужного у розшук 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прийшов час повертати своє, - Залужний опублікував відеоролик з молитвою за визволення України. ВIДЕО

Автор: 

МВС рф (64) розшук (651) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+46
Знову кацапи загубили нашого Головнокомандувача, та шукають. Я б не радив їм його шукати - раптом сам прийде...
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30.05.2023 16:29
+30
Кацапи, ви ж казали, що він - мертвий. Чьто случілось? Самі свою брехню розвінчуєте?
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30.05.2023 16:30
+21
Кацапы, вы точно хотите его найти?
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30.05.2023 16:33
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Шукають -- десь на фронтах .
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30.05.2023 16:29 Відповісти
Хай не паряться.
Пан Генерал вже збирається йти у гості 😂
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30.05.2023 18:23 Відповісти
пусть идут искать на звук хаймарса или storm-shadow - Валера там точно
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30.05.2023 18:47 Відповісти
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30.05.2023 19:26 Відповісти
хочу допомогти.. але ж треба непоганий аванс.. карту дати?
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30.05.2023 16:29 Відповісти
Центр прінятія рєшєній?
Хрещатик, 1 😂
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30.05.2023 18:24 Відповісти
Знову кацапи загубили нашого Головнокомандувача, та шукають. Я б не радив їм його шукати - раптом сам прийде...
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30.05.2023 16:29 Відповісти
Шукайте в москві на червоній площі біля руїн мавзолея
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30.05.2023 16:29 Відповісти
Це точно. Скоро сам прийде
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30.05.2023 16:32 Відповісти
проїде на Абрамсі
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30.05.2023 16:42 Відповісти
З повинною?
Що раніше не приїхав на Леопарді? 😂
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30.05.2023 18:25 Відповісти
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30.05.2023 19:13 Відповісти
Бути ворогом кацапів - модно !!!)))
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30.05.2023 16:29 Відповісти
це ознака ЛЮДИНИ
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30.05.2023 16:40 Відповісти
Ось вам
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30.05.2023 16:30 Відповісти
А хто буде шукать...?
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30.05.2023 16:30 Відповісти
обосраный путлер из бункера на глубине 100 км будет искать Валеру через перископ
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30.05.2023 18:44 Відповісти
Кацапи, ви ж казали, що він - мертвий. Чьто случілось? Самі свою брехню розвінчуєте?
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30.05.2023 16:30 Відповісти
То свинособача гра така. Придумувати брехню, наступного дня про неї забувати, придумувати іншу, яка геть не в'яжеться з попередньою. Наступного дня забути й це.
Це можна бачити на прикладах "цілей СВО" які кожного дня мінялися, а зараз дійшли до того, що ніхто взагалі не знає навіть приблизно які в тої "СВО" цілі.
Нормальні люди на це дивляться, головою хитають, пальцями тикають, а свинособакам добре, вони жеруть власне лайно і причмокують.
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30.05.2023 16:49 Відповісти
Дибіли ***** (слова однієї коняки з прізвищем Лавров)
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30.05.2023 16:30 Відповісти
Слідком РФ вже тиждень по коментам ютуба із фейсбуком бігає із воплями "ну що, де ваш Залужний?" а вони тільки оголосили? Щось не клеїться.
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30.05.2023 16:31 Відповісти
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30.05.2023 16:32 Відповісти
те кого поймали, траст ми я работаю в Кфар Шауле
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30.05.2023 16:48 Відповісти
Дивно, що вони ще винагороду за «розшукуваного» не оголосили))
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30.05.2023 16:32 Відповісти
Кацапы, вы точно хотите его найти?
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30.05.2023 16:33 Відповісти
Не знаю його особисто, не знаю де він, але пішов би з ним у полон.. і касапів би напрягли, хто з нас більший націонал-патріот.. Слава Залужному, справжньому Козаки, справжньому Українцю.. Слава Україні..
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30.05.2023 16:33 Відповісти
Подождіть, з ваших же слів він начебто мертвий?
******** зовсім кукухою вже з'їхали))
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30.05.2023 16:34 Відповісти
Даже статью придумать не в состоянии, так как Залужный ничем не отметился провокационным.
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30.05.2023 16:34 Відповісти
так вони ж його вже похоронили ще минулого тижня. який розшук?
ps кацапи побратали Залужного та Грема
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30.05.2023 16:36 Відповісти
Лєрос заяву написав?
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30.05.2023 16:37 Відповісти
Ну хай пошукають.
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30.05.2023 16:39 Відповісти
хааах, попалися потвори, вони написали УКРАЇНЕЦЬ а х..ло каже що таких нема
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30.05.2023 16:39 Відповісти
С.Я. Маршак, "РаССказ о неизвестном герое" - Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы. В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти. Парня какого-то. Лет двадцати. Дуже схоже, що Залужний цих негідників знайде швидше!
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30.05.2023 16:42 Відповісти
А че искать, он скоро сам на танке приедет.
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30.05.2023 16:46 Відповісти
Росіяни сами напрошуються, тепер Валерію Федоровичу ДОВЕДЕТЬСЯ відвідати мокшву 😉
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30.05.2023 16:47 Відповісти
Після перемоги какцапи забудуть про Степана Андрійовича. Будуть сцяться від Валерія Федоровича.
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30.05.2023 16:49 Відповісти
їм щоб сцятися, чи сратися, чи обригатися, приводу не треба.
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30.05.2023 16:53 Відповісти
Насмішили наших Storm Shadow!
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30.05.2023 16:50 Відповісти
Оце вже діло, а то Гордона якогось шукали, людей смішили.
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30.05.2023 16:50 Відповісти
Ідіоти, що його шукати? Він їм сьогодні вже "привітання" на Москву відправив...
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30.05.2023 16:51 Відповісти
Коні педальні!
******* на всю голову!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ЧЕСТЬ ЗАЛУЖНОМУ!
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30.05.2023 16:51 Відповісти
)))))як можна шукати мертвого,з ваших новин )
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30.05.2023 16:55 Відповісти
-Кажуть,Залужного підтримують в Україні 102%.
-А звідки ще 2%?
-Полонені.
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30.05.2023 17:00 Відповісти
А чому у них немає претензій до Сирського?
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30.05.2023 17:06 Відповісти
Він теж у розшуку https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/30/7404518/
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30.05.2023 17:50 Відповісти
Це вже не "Шапіто", це якийсь Зоопарк під назвою "IQ - однією цифрою"...
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30.05.2023 17:09 Відповісти
Не треба шукайти, просто чекайте. Він сам з'явиться у Москві. Скоро.
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30.05.2023 17:17 Відповісти
Место встречи изменить нельзя - Крымский мост !
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30.05.2023 17:29 Відповісти
Знамо пдрец, Залужньій же гундосику напрямую не подчиняется.
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30.05.2023 17:30 Відповісти
Пдрец=перец
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30.05.2023 17:31 Відповісти
Он вас пидаров кацапских скорее найдет. Ждите.
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30.05.2023 17:34 Відповісти
Дебіли,пля... по іншому і не скажеш.
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30.05.2023 17:35 Відповісти
В Гаазі зустрінемось.
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30.05.2023 17:37 Відповісти
Та не переймайтеся ви так - він скоро сам до вас прийде
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30.05.2023 17:42 Відповісти


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30.05.2023 17:58 Відповісти
підараси кацапські, за Залужного порвемо кожного!!!!!
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30.05.2023 18:01 Відповісти
ха ха.........................................................................мвд недопарашки идите *****.....................................
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30.05.2023 18:30 Відповісти
Виходить, що Валерій міг спокійно їздити і гуляти по раші. Тепер життя Валерія круто зміниться з такими "обмеженнями" і за поріг не поткнешся..Аха..
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30.05.2023 19:15 Відповісти
ха ха ха ха ха ха ха ха це піздец
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30.05.2023 19:53 Відповісти
Ха ха ха ха ха ха ха це ж інвалідність... це ж лікувати треба, цвяхами в голову
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30.05.2023 19:55 Відповісти
А оленевод с герасимом в розыске ?
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30.05.2023 20:23 Відповісти
Хай приїдуть в Київ,він десь тут.Ми чекаємо
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30.05.2023 21:18 Відповісти
У відповідь на такі "прийоми" я пропоную не оголошувати нікого в розшук чи подібних дебільних погроз...

А замість того...

тихо внести в "чорний список Буданова" всіх причетних з ворожого боку: від найвищих керівників відповідної ворожої структури і тих, хто робить офіційні оголошення подібного змісту, до останнього виконавця у цій справі: слідчих, прокурорів, суддів...

і потім працювати "для галочки" (чи то "для хрестика") за тим списком.

Є, правда, інша ідея: щоб не робити зайвої паперової роботи, можна просто замість того списку взяти списки хоча би штатних "працівників" відповідних органів злочинного режиму.
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31.05.2023 02:36 Відповісти
"Сидить в кремлі путін з патрушевим, розмовляють.
Входить Залужний:

- Можна вас перебити?"

Для чого його шукати? Він вас сам знайде
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31.05.2023 05:07 Відповісти
 
 