УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10150 відвідувачів онлайн
Новини
4 697 37

Кабмін погодив призначення прокурора Києва Кіпера головою Одеської ОДА

олег,кіпер

Кабінет Міністрів погодив призначення керівника Київської міської прокуратури Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підтримано проєкт указу президента України про призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації", - ідеться в повідомленні уряду в телеграм-каналі.

За інформацією одеських ЗМІ, нинішнього прокурора Києва Олега Кіпера розглядали як найімовірнішу кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА - начальника Одеської обласної військової адміністрації. Кіпер (1980 р. н.) - уродженець Одеської області, з липня 2020 року очолював столичну прокуратуру. У 2015 році балотувався в мери Одеси як самовисуванець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головний прокурор Києва Кіпер на Новий рік провів 10 днів за кордоном з дружиною, яка має російський паспорт, - ЗМІ

Нагадуємо, начальника Одеської ОВА Максима Марченка було звільнено в березні поточного року.

Автор: 

Кабмін (14082) ОДА (1628) Одеська область (3202) Кіпер Олег (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Етнічних українців усунули від управління держжавою?
показати весь коментар
30.05.2023 17:23
+21
Ой, а таки как там насчёт гуського паспорта?
"Керівник Київської міської прокуратури 42-річний Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон - де загалом провів 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го. Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).
У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це «сімейними обставинами», але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас «Схеми» встановили, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний."
показати весь коментар
30.05.2023 17:49
+17
Черговий кіпер. Інших кадрів у Єрмака та Зеленського не існує.
показати весь коментар
30.05.2023 17:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий кіпер. Інших кадрів у Єрмака та Зеленського не існує.
показати весь коментар
30.05.2023 17:22 Відповісти
В Одесі головою обласної ВЦА має бути представник команди Саакашвілі - екс прокурор Сакварелідзе. Сакварелідзе добре обізнаний у справах Одещини ще за час своєї роботи в команді Саакашвілі і має величезний авторитет в Україні та за кордоном як непідкупний та сміливий борець з корупцією та бандитизмом!
показати весь коментар
30.05.2023 17:48 Відповісти
А почему только грузины?
показати весь коментар
30.05.2023 18:14 Відповісти
Сакварелідзе був ген прокурором Грузії і має успішний досвід боротьби з російською мафією і Грузії, а в Одесі російської мафії повно Труханов, Ківалов, Агафангел, Ангерт, Галантерник, Кісловський і ще тисячі проросійських агентів та бойовиків під виглядом бізнесменів, священників-монахів та охоронних компаній. В Одеській області потрібна ціла команда менеджерів та правоохоронців національного рівня які можуть повернути ситуацію в законодавче поле і навести нарешті законний порядок а не понятія російської мафії!
показати весь коментар
30.05.2023 20:03 Відповісти
І що ж ця команда доброго зробила для України ? Відповідь н і ч о г о кошмарила дійсно проукраїнську владу мішаючи разбудовувати Україну і привела до влади беню зі своїм слугою богневтіком який за допомоги команди робив все щоб зруйнувати, послабити Україну і розсорити її з НАТО та ЕС.
показати весь коментар
30.05.2023 20:06 Відповісти
Відділ кадрів -фсб
показати весь коментар
30.05.2023 18:00 Відповісти
вся влада унас зараз одні лукери і кіпери.
показати весь коментар
30.05.2023 18:32 Відповісти
Етнічних українців усунули від управління держжавою?
показати весь коментар
30.05.2023 17:23 Відповісти
Пам'ятай, чужинець, тут господар українець...
показати весь коментар
30.05.2023 17:25 Відповісти
А дружина в нього ще й з російським паспортом. Козирь розставляє ФСБешну пізд..ту. Війни так не виграємо, тільки патріотів влада винищить.
показати весь коментар
30.05.2023 21:39 Відповісти
дозволяється лише бути на війні. Так вирішили "73%" ідіотів у 2019р.
показати весь коментар
30.05.2023 18:01 Відповісти
то чого ти у диван пердів та коменти строчив а на вибори не йшов?
показати весь коментар
30.05.2023 18:36 Відповісти
А ти сидів та винюхував коло мого дивана?
показати весь коментар
30.05.2023 19:20 Відповісти
Одесі тільки кіпіша не хватало .
показати весь коментар
30.05.2023 17:23 Відповісти
Може, "Гончаренко-Центру" допоможе!
показати весь коментар
30.05.2023 18:30 Відповісти

Такі світлі вимиті обличчя. З єрмаківського гнізда "птенец".
показати весь коментар
30.05.2023 17:25 Відповісти
Це що , починають драпати з тонучого корабля?
показати весь коментар
30.05.2023 17:28 Відповісти
****** Одессе. Еще один кацапский клоун. Можно ждать десант на пляжи. Гостеприимство для русни обеспеченно.
показати весь коментар
30.05.2023 17:31 Відповісти
не смеши,там для русни вначале было все почти нереально свежачком а сейчас так вообще без шансов тупо мишени в тире будут,десантники епта)
показати весь коментар
30.05.2023 17:37 Відповісти
Этого руського прокурвора солнцеликий и дерьмак послали на помощь кацапне.
показати весь коментар
30.05.2023 18:09 Відповісти
Мабуть теж ФСБ наказало призначити, чекаемо другої серіі телефонних прослуховувань
показати весь коментар
30.05.2023 20:11 Відповісти
Ой, а таки как там насчёт гуського паспорта?
"Керівник Київської міської прокуратури 42-річний Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон - де загалом провів 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го. Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).
У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це «сімейними обставинами», але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас «Схеми» встановили, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний."
показати весь коментар
30.05.2023 17:49 Відповісти
Зеля будує ще один Ізраїль, де українці будуть рабами.
показати весь коментар
30.05.2023 17:55 Відповісти
Його рейтинґ росте як на дріжджах. Ідіотів в Україні не меншає.
показати весь коментар
30.05.2023 18:03 Відповісти
А українців колись на керівні посадипризначати будуть??? Це призначення в Одесу має назву - «і щуку кинули у річку». Пан ківалов задоволено тре руки….
показати весь коментар
30.05.2023 18:02 Відповісти
За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пшонка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
24 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2014 року Кіпера було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 люстровано , внісши його до списку осіб, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
2015 року балотувався до Одеської міськради, не пройшовhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
11 вересня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши люстрацію безпідставною, а причетність до узурпації влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковичем - не встановленоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . Тоді суд зобов'язав ГПУ виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції та виплатити йому 805 тис. грн за «вимушені прогули»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
З 9 червня 2020-го - заступник прокурора Києва, а з 27 липня - прокурор Києва, призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Іриною Венедіктовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
показати весь коментар
30.05.2023 18:21 Відповісти
Будем посмотреть, Марченко заработал, почему бы и другим не дать, не даром у нас пляжи открыли
показати весь коментар
30.05.2023 18:21 Відповісти
І зараз після такого призначення нехай мені хтось докаже що зеленський дбає про безпеку в державі.
показати весь коментар
30.05.2023 18:28 Відповісти
А він щось тямить в економіці.
показати весь коментар
30.05.2023 18:50 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 19:42 Відповісти
Кругообіг хабарніків у "природі"....
показати весь коментар
30.05.2023 19:56 Відповісти
Зеленые кадры все как на подбор
показати весь коментар
30.05.2023 20:38 Відповісти
, журналіст:

У серпні 2010 року він на власному автомобілі збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса. Кіперу довелось використати всі наявні в нього зв'язки та підкупити свідків та експертів щоб закрити кримінальну справу у відношенні нього. Навіть батьки загиблої дитини відмовилися від всіх претензій до Кіпера.

Лобіює його на цю посаду не будь- хто, а керівник Офіса Президента Андрій Єрмак, у якого Кіпер станом на 23 березня 2020- го року офіційно працює позаштатним радником (цю інформацію підтвердили у Департаменті персоналу ОП на запит одного з інтернет-ЗМІ).

Тобто людина, яку звільнили з органів прокуратури, яка має кримінальне минуле, сьогодні офіційно є у переліку осіб, що надають консультації найвищим посадовим особам держави і навіть претендує знову повернутися до лав прокуратури (і повенувся вже! зайшов в органи держвлади!).

Такі призначення - це початок кінця прокуратури як правоохоронного органу в цілому і її нинішнього керівника як особи, яка буде нести відповідальність за роботу органу в цілому та дії таких своїх підлеглих.

Джерело:
показати весь коментар
30.05.2023 20:42 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1663617864882872321 40 мин

Агов, https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96?src=hashtag_click #зеб...ді , не хочете нічого написати про заступника Їрмака і нового очільника Одеської ОВА https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Кіпера ? Чи ета другоє

показати весь коментар
30.05.2023 22:27 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1663618118004924417 59 мин

Це ще не все. Та сама дружина https://twitter.com/hashtag/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Ірина https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80?src=hashtag_click #Кіпер з дійсним російським паспортом, яка в 2005 працювала в російській організації "Видавничий центр Вісник Євразії", який спецслужби країни-агресорки використовували для вербовки молоді
показати весь коментар
30.05.2023 22:48 Відповісти
 
 