Кабмін погодив призначення прокурора Києва Кіпера головою Одеської ОДА
Кабінет Міністрів погодив призначення керівника Київської міської прокуратури Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Підтримано проєкт указу президента України про призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації", - ідеться в повідомленні уряду в телеграм-каналі.
За інформацією одеських ЗМІ, нинішнього прокурора Києва Олега Кіпера розглядали як найімовірнішу кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА - начальника Одеської обласної військової адміністрації. Кіпер (1980 р. н.) - уродженець Одеської області, з липня 2020 року очолював столичну прокуратуру. У 2015 році балотувався в мери Одеси як самовисуванець.
Нагадуємо, начальника Одеської ОВА Максима Марченка було звільнено в березні поточного року.
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Такі світлі вимиті обличчя. З єрмаківського гнізда "птенец".
"Керівник Київської міської прокуратури 42-річний Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон - де загалом провів 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го. Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).
У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це «сімейними обставинами», але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас «Схеми» встановили, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний."
24 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2014 року Кіпера було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 люстровано , внісши його до списку осіб, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
2015 року балотувався до Одеської міськради, не пройшовhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
11 вересня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши люстрацію безпідставною, а причетність до узурпації влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковичем - не встановленоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . Тоді суд зобов'язав ГПУ виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції та виплатити йому 805 тис. грн за «вимушені прогули»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
З 9 червня 2020-го - заступник прокурора Києва, а з 27 липня - прокурор Києва, призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Іриною Венедіктовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
У серпні 2010 року він на власному автомобілі збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса. Кіперу довелось використати всі наявні в нього зв'язки та підкупити свідків та експертів щоб закрити кримінальну справу у відношенні нього. Навіть батьки загиблої дитини відмовилися від всіх претензій до Кіпера.
Лобіює його на цю посаду не будь- хто, а керівник Офіса Президента Андрій Єрмак, у якого Кіпер станом на 23 березня 2020- го року офіційно працює позаштатним радником (цю інформацію підтвердили у Департаменті персоналу ОП на запит одного з інтернет-ЗМІ).
Тобто людина, яку звільнили з органів прокуратури, яка має кримінальне минуле, сьогодні офіційно є у переліку осіб, що надають консультації найвищим посадовим особам держави і навіть претендує знову повернутися до лав прокуратури (і повенувся вже! зайшов в органи держвлади!).
Такі призначення - це початок кінця прокуратури як правоохоронного органу в цілому і її нинішнього керівника як особи, яка буде нести відповідальність за роботу органу в цілому та дії таких своїх підлеглих.
Джерело:
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1663617864882872321 40 мин
Агов, https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96?src=hashtag_click #зеб...ді , не хочете нічого написати про заступника Їрмака і нового очільника Одеської ОВА https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Кіпера ? Чи ета другоє
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1663618118004924417 59 мин
Це ще не все. Та сама дружина https://twitter.com/hashtag/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Ірина https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80?src=hashtag_click #Кіпер з дійсним російським паспортом, яка в 2005 працювала в російській організації "Видавничий центр Вісник Євразії", який спецслужби країни-агресорки використовували для вербовки молоді