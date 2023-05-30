УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10150 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 143 10

На фронті загинув український воїн Олександр Любарець

олександр,втрати,любарець,миколайович

У боях за Авдіївку загинув воїн Збройних сил України з Житомирщини Олександр Миколайович Любарець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис його дружини у фейсбуці.

"Стоп пошук. Мій коханий загинув на нулі біля Авдіївки. Любарець Олександр Миколайович, назавжди всього 33 роки. Ми так надіялись, вірили, шукали, але на жаль. Це все… Мого коханого чоловіка вбили росіяни. Одні - своєю зброєю, інші - своїм мовчанням. Вони розірвали моє серце, знищили моє життя разом з ним", - пише вона. 

Сказано також, що прощання з полеглим відбудеться завтра об 11:00, у Домі Молитви. с. Ліщин, Житомирський район, Житомирська область вул. Рад, 16.

втрати (4394) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
вже не маю сили читати... і сльоз теж не маю.. серце йокає..
показати весь коментар
30.05.2023 17:51
+23
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
30.05.2023 17:58
+21
Цатство Небесне! Слава і Пам'ять Захисникові України Олександрові Любарецю!
показати весь коментар
30.05.2023 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вже не маю сили читати... і сльоз теж не маю.. серце йокає..
показати весь коментар
30.05.2023 17:51 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
30.05.2023 17:58 Відповісти
Цатство Небесне! Слава і Пам'ять Захисникові України Олександрові Любарецю!
показати весь коментар
30.05.2023 18:03 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття родині...

Смерть кацапам!
показати весь коментар
30.05.2023 18:03 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
30.05.2023 18:05 Відповісти
Шана 🇺🇦
показати весь коментар
30.05.2023 18:18 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 18:23 Відповісти
Vi4na Pam'yat'. Vi4na Pam'yat'.
показати весь коментар
30.05.2023 19:21 Відповісти
Низький уклін Захиснику України та його Сім'ї 🇺🇦‼️❤️🫡✊⚔️🪖🇺🇦‼️❤️✊😡😠❤️
показати весь коментар
30.05.2023 20:09 Відповісти
Щирі співчуття близьким і друзям. Смерть кацапським виродкам!
показати весь коментар
30.05.2023 22:01 Відповісти
 
 