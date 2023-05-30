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На фронті загинув український воїн Олександр Любарець
У боях за Авдіївку загинув воїн Збройних сил України з Житомирщини Олександр Миколайович Любарець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис його дружини у фейсбуці.
"Стоп пошук. Мій коханий загинув на нулі біля Авдіївки. Любарець Олександр Миколайович, назавжди всього 33 роки. Ми так надіялись, вірили, шукали, але на жаль. Це все… Мого коханого чоловіка вбили росіяни. Одні - своєю зброєю, інші - своїм мовчанням. Вони розірвали моє серце, знищили моє життя разом з ним", - пише вона.
Сказано також, що прощання з полеглим відбудеться завтра об 11:00, у Домі Молитви. с. Ліщин, Житомирський район, Житомирська область вул. Рад, 16.
Топ коментарі
+26 Alex Sav #513490
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+23 Вадим Карапіщенко
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+21 Zynoviy Zenon #568769
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