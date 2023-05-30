Радбез ООН 30 травня обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС

У вівторок у другій половині дня Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Очікується, що доповідатиме на засіданні Радбезу генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ініціювали засідання Франція та Еквадор. У ньому візьме участь Україна.

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