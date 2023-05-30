УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9996 відвідувачів онлайн
Новини
1 259 11

Радбез ООН 30 травня обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС

заес

У вівторок у другій половині дня Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Очікується, що доповідатиме на засіданні Радбезу генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ініціювали засідання Франція та Еквадор. У ньому візьме участь Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують ядерні провокації на ЗАЕС, - ГУР (оновлено)

Автор: 

Радбез ООН (852) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (291)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
ситуация - ядерные террористы до сих пор там и не мешало бы в качестве жеста логики и права культурно вытурить их с магате, запретить барыжить ядерной хренью, заморозить активы и перестать заниматься х*рней.
показати весь коментар
30.05.2023 19:48
+1
Надо прессовать Китай, не убирается пупа с АЭС, санкции Китаю. Даже не сами санкции, а угроза. И быстро всё решиться.
показати весь коментар
30.05.2023 19:36
+1
показати весь коментар
30.05.2023 19:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо прессовать Китай, не убирается пупа с АЭС, санкции Китаю. Даже не сами санкции, а угроза. И быстро всё решиться.
показати весь коментар
30.05.2023 19:36 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
30.05.2023 19:39 Відповісти
В мире

https://www.kasparov.ru/ Главная / Новости / https://www.kasparov.ru/section.php?id=4987D7509859E В мире / "Мы тоже воевали" - премьер Грузии считает ошибкой отказ ЕС дать его стране статус кандидата на вступление



30-05-2023 (12:35)

"Мы тоже воевали" - премьер Грузии считает ошибкой отказ ЕС дать его стране статус кандидата на ****************: 30-05-2023 (12:46)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что со стороны ЕС будет большой ошибкой не предоставить республике статус кандидата в члены союза.

"Я считаю, что это было несправедливо, это был действительно неоправданный, неуместный шаг. Например, какой посыл для России? То есть мы, европейцы, оставляем Грузию, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдавия. Если говорить о заслугах, то они должны были быть вручены Грузии на основании пройденной работы", - заявил премьер в Братиславе на конференции по безопасности Globsec.

Как сообщил Гарибашвили, Евросоюз не предоставил Грузии ни аргументов, ни пояснений причин своего отказа. "Нам только сказали, что Украина находится в войне. Мы тоже воевали в 2008 году, 20% до сих пор оккупированы, так где же разница?.. Если до конца года Грузия не получит этот статус, это будет очень большой ошибкой", - заявил Гарибашвили.
показати весь коментар
30.05.2023 19:39 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 19:44 Відповісти
Дайте вгадаю - одна країна заблокує прийняття рішення?

Вангую - тільки одна.
показати весь коментар
30.05.2023 19:44 Відповісти
Думаю - две.
показати весь коментар
30.05.2023 19:51 Відповісти
Ні - Китай не буде пітримувати ядерний шантаж.
показати весь коментар
30.05.2023 19:54 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 19:45 Відповісти
ситуация - ядерные террористы до сих пор там и не мешало бы в качестве жеста логики и права культурно вытурить их с магате, запретить барыжить ядерной хренью, заморозить активы и перестать заниматься х*рней.
показати весь коментар
30.05.2023 19:48 Відповісти
Совет обеспокоенности проведёт очередное сотрясание воздуха.
показати весь коментар
30.05.2023 21:30 Відповісти
Цим імпотентам, які здатні тільки ляси точити, ще й платять. Кто нє работаєт, тот єст.
показати весь коментар
31.05.2023 00:00 Відповісти
 
 