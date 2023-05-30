Радбез ООН 30 травня обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС
У вівторок у другій половині дня Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Очікується, що доповідатиме на засіданні Радбезу генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Ініціювали засідання Франція та Еквадор. У ньому візьме участь Україна.
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https://www.kasparov.ru/ Главная / Новости / https://www.kasparov.ru/section.php?id=4987D7509859E В мире / "Мы тоже воевали" - премьер Грузии считает ошибкой отказ ЕС дать его стране статус кандидата на вступление
30-05-2023 (12:35)
"Мы тоже воевали" - премьер Грузии считает ошибкой отказ ЕС дать его стране статус кандидата на ****************: 30-05-2023 (12:46)
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что со стороны ЕС будет большой ошибкой не предоставить республике статус кандидата в члены союза.
"Я считаю, что это было несправедливо, это был действительно неоправданный, неуместный шаг. Например, какой посыл для России? То есть мы, европейцы, оставляем Грузию, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдавия. Если говорить о заслугах, то они должны были быть вручены Грузии на основании пройденной работы", - заявил премьер в Братиславе на конференции по безопасности Globsec.
Как сообщил Гарибашвили, Евросоюз не предоставил Грузии ни аргументов, ни пояснений причин своего отказа. "Нам только сказали, что Украина находится в войне. Мы тоже воевали в 2008 году, 20% до сих пор оккупированы, так где же разница?.. Если до конца года Грузия не получит этот статус, это будет очень большой ошибкой", - заявил Гарибашвили.
Вангую - тільки одна.