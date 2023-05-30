США запровадять нові санкції проти Росії, - Блінкен

Завтра Сполучені Штати оголосять про запровадження нових санкцій проти РФ.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра ми оголосимо про нові заходи, які стосуватимуться, в основному, контролю за експортом технологій, які використовуються для виготовлення іранських дронів, що використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. (Обмеження запровадять. - Ред.) також для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників", - заявив Блінкен.

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Нещодавно повідомлялося, що на четвертому засіданні Ради з торгівлі та технологій США-ЄС обговорюватимуться посилення економічного тиску на Росію.