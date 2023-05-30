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Новини Санкції проти Росії
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США запровадять нові санкції проти Росії, - Блінкен

блінкен

Завтра Сполучені Штати оголосять про запровадження нових санкцій проти РФ.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ. 

"Завтра ми оголосимо про нові заходи, які стосуватимуться, в основному, контролю за експортом технологій, які використовуються для виготовлення іранських дронів, що використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. (Обмеження запровадять. - Ред.) також для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників", - заявив Блінкен.

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Нещодавно повідомлялося, що на четвертому засіданні Ради з торгівлі та технологій США-ЄС обговорюватимуться посилення економічного тиску на Росію.

Держдепартамент США (1623) санкції (11810) Блінкен Ентоні (1157)


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Поки вони нафту можуть продавати (навіть за фіксованою ціною) всі ваші санкції до одного місця.
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30.05.2023 21:13 Відповісти
Thank you Blinken, you are the n1
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30.05.2023 22:06 Відповісти
Демонстрація бурної діяльності і не більше ці ваші диряві санкції, шановний пане Блінкен.
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30.05.2023 22:34 Відповісти
Сопли жуются террористы наглеют.
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30.05.2023 23:10 Відповісти
 
 