Литва повідомила про рішення придбати у Польщі зенітні комплекси
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна уклала угоду про закупівлю польських зенітних комплексів Grom на суму понад 20 мільйонів євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Сьогодні я зустрічаюся з віцепрем’єр-міністром Польщі (він же міністр оборони – ред.) Маріушем Блащаком у Варшаві. Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", – написав Анушаускас.
Топ коментарі
+5 Алекс Скела
показати весь коментар30.05.2023 23:04
+3 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар30.05.2023 23:20
+2 Великая Исландия #550909
показати весь коментар30.05.2023 23:13
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за других не отвечаю...!\а зелёного ********* любят *********...\
От дурні! Та на ці гроші скіко тачок крутих можна понакупити! Та поїхати відпочивати. Невідомо від яких таких трудів.