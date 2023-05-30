Литва повідомила про рішення придбати у Польщі зенітні комплекси

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна уклала угоду про закупівлю польських зенітних комплексів Grom на суму понад 20 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Сьогодні я зустрічаюся з віцепрем’єр-міністром Польщі (він же міністр оборони – ред.) Маріушем Блащаком у Варшаві. Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", – написав Анушаускас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібна більша присутність союзницьких сил у регіоні", - Науседа