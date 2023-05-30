УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини
2 645 24

Литва повідомила про рішення придбати у Польщі зенітні комплекси

пзрк,гром,польща

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна уклала угоду про закупівлю польських зенітних комплексів Grom на суму понад 20 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Сьогодні я зустрічаюся з віцепрем’єр-міністром Польщі (він же міністр оборони – ред.) Маріушем Блащаком у Варшаві. Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", – написав Анушаускас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібна більша присутність союзницьких сил у регіоні", - Науседа

Автор: 

Литва (2394) ППО (3176) Польща (8492)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
20 мільйонів євро

От дурні! Та на ці гроші скіко тачок крутих можна понакупити! Та поїхати відпочивати. Невідомо від яких таких трудів.
показати весь коментар
30.05.2023 23:04
+3
Ну, тебе, руzzкая свинья, лучше знать как ваши кизяки ходят, и как они друг дружку любят. Это ж ваши скрэпы, сам гундяйка сказал.
показати весь коментар
30.05.2023 23:20
+2
вы свиноцабаки завтра уже 154 раз берёте у Киева...?\я не ошибаюсь...?\
показати весь коментар
30.05.2023 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы свиноцабаки завтра уже 154 раз берёте у Киева...?\я не ошибаюсь...?\
показати весь коментар
30.05.2023 23:13 Відповісти
Вот ты попал сегодня.Груповуха целая.💋💋💋🤣
показати весь коментар
30.05.2023 23:13 Відповісти
животное, бандеровцы шаровар не носят. Шаровары - у ваших кизячков.
показати весь коментар
30.05.2023 23:15 Відповісти
Ну, тебе, руzzкая свинья, лучше знать как ваши кизяки ходят, и как они друг дружку любят. Это ж ваши скрэпы, сам гундяйка сказал.
показати весь коментар
30.05.2023 23:20 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 23:24 Відповісти
кому ты это написал - я этих свинорылых ********** с первого поста вижу...
за других не отвечаю...!\а зелёного ********* любят *********...\
показати весь коментар
30.05.2023 23:24 Відповісти
Очередной руzzкий о исконно руzzком нетрадиционализме? У вас другие мысли в головах бывают?
показати весь коментар
31.05.2023 04:28 Відповісти
Иннах...\аккаунт один...\
показати весь коментар
31.05.2023 08:20 Відповісти
соєсоси
показати весь коментар
30.05.2023 23:26 Відповісти
Это животное тут давно известно. Оно не про Боневтика, оно чисто по истинно руzzкой скрэпно-гомосяцкой теме.
показати весь коментар
30.05.2023 23:27 Відповісти
Прощавай, лапоть.
показати весь коментар
30.05.2023 23:23 Відповісти
Триперне, ти ще там не здохло? Амінь
показати весь коментар
30.05.2023 23:27 Відповісти
20 мільйонів євро

От дурні! Та на ці гроші скіко тачок крутих можна понакупити! Та поїхати відпочивати. Невідомо від яких таких трудів.
показати весь коментар
30.05.2023 23:04 Відповісти
Дивина та й годі - і на зброю вистачає, і на дороги. Як все класно виходить без Буби з його командою молодих ненажерних.
показати весь коментар
30.05.2023 23:55 Відповісти
******* підор переляканий..
показати весь коментар
31.05.2023 03:01 Відповісти
Вчора один "зрадолюб" написав що у поляків ПЗРК взагалі закінчилися ще в січні цього року!
показати весь коментар
31.05.2023 04:35 Відповісти
 
 