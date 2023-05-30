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ПВК "Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування найманців, - Politico

вагнер

Російське збройне формування найманців ПВК "Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів для участі в бойових діях, зокрема в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з даними британської дослідницької групи Logically, яка займається дезінформацією, оголошення про роботу в Wagner, найманці якої діють у кількох країнах, за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів у двох соціальних мережах.

Дописи публікуються десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. Вони також містять контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, які дорівнюють близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги, включаючи оплачувані вихідні та медичне обслуговування.

За словами керівника Logically Кайла Волтера, деякі з цих постів є "справжніми пропагандистськими фільмами" в поєднанні з номерами телефонів. "Оскільки ми продовжуємо розглядати ПВК "Вагнер" як все більш небезпечну загрозу у світі, той факт, що ці дописи поширюються в Інтернеті, викликає занепокоєння", - зазначив він.

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У компанії Meta, яка є власником Facebook, запевняють, що знають про небезпечність групи "Вагнер" і вона не може бути присутньою на їхніх платформах. Там додали, що компанія видаляє цей контент, якщо його помічає. Twitter своєю чергою відповів на запит про коментар автоматичним емодзі. Минулого тижня компанія соціальних медіа вийшла з Хартії Європейського Союзу про боротьбу з дезінформацією.

Автор: 

соціальні мережі (1184) ПВК Вагнер (1540)


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Є таке старе кино "Пріключенія прінца Флорізеля"!
Там теж був "Клуб самоубійц"...
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30.05.2023 23:30 Відповісти
прикольно що мій аккаунт в ФБ знесли назавжди за те що я неодноразово кацапів називав...кацапами)))
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30.05.2023 23:35 Відповісти
А, что по этому поводу думает жид ЦУКЕРБЕРГ или бабки не ПАХНУТ???
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31.05.2023 00:35 Відповісти
сЦукержид створив таку політику соцмережі пейсБук, що блокуються українські акаунти за те, що кассабів називають кассабами, видаляються дописи з фотодоказами злочинів рашистів. Бо це, бачте, порушує стандарти спільноти. Селфі-пьозди з губками качкодзьобиком, котики в стічці, пропаганда LGBTQ, BLM, і тонни реклами. А от участь пейсБука у вербуванні в терористичну організацію вагнерівців - "єта савсєм друґоє".
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31.05.2023 00:50 Відповісти
Це все - прояви дивовижної, просто акробатичної гнучкості в хребті у сцукерЖида. Якби міг, то сам у себе відсмоктав би (якщо за це заплатять спонсори).
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31.05.2023 00:52 Відповісти
Часто задавпвся питанням: а ось таке явище в соціумі, як фейсбук, воно від добра чи від зла? Приносит користь чи шкоду сумпільству та окремим учасникам вцілому? Тепер можу дати однозначну відповідь: чим пізніше людина зареєструється, чим у старшому віці заведе соьі акаунт в цьому болоті - тим краще. Бо все-таки ця соцмережа привносить в наше життя більше зла і шкоди, ніж добра і користі. Останні, безперечно, також є. Але якою ціною?
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31.05.2023 00:56 Відповісти
Воно як і БУДЬ ЩО може використовуватись і для добра і для злочинів, як вогонь - який може використовувати як для приготування їжі, або опалення так і для пожежі, як вода -якою можливо вгамовувати спрагу та поливати поля, або топити у ній людей та затоплювати оселі. Тож не має якоїсь речі яку можливо саму по собі називати "злом", або "добром", все залежить від того ХТО й ДЛЯ ЧОГО це використовує!!!
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31.05.2023 08:52 Відповісти
Значить готуються отримати медальку "За взятия "Кремля-Бастилии"
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31.05.2023 07:52 Відповісти
Не бачу у цій інформації новину, бо таким же чином, через соцмережи та чати вербували й раніше, і не тільки до ПВК, а й до диверсійної та шпигунської діяльності і це відбувається з моменту появи цих нововведень у мережі та суспільстві, а аналізуючи висловлювання та публікації людей в інтернет мережі якраз і знаходять осіб схильних до вербування!!!
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31.05.2023 08:44 Відповісти
 
 