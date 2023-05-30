ПВК "Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування найманців, - Politico

Російське збройне формування найманців ПВК "Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів для участі в бойових діях, зокрема в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з даними британської дослідницької групи Logically, яка займається дезінформацією, оголошення про роботу в Wagner, найманці якої діють у кількох країнах, за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів у двох соціальних мережах.

Дописи публікуються десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. Вони також містять контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, які дорівнюють близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги, включаючи оплачувані вихідні та медичне обслуговування.

За словами керівника Logically Кайла Волтера, деякі з цих постів є "справжніми пропагандистськими фільмами" в поєднанні з номерами телефонів. "Оскільки ми продовжуємо розглядати ПВК "Вагнер" як все більш небезпечну загрозу у світі, той факт, що ці дописи поширюються в Інтернеті, викликає занепокоєння", - зазначив він.

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У компанії Meta, яка є власником Facebook, запевняють, що знають про небезпечність групи "Вагнер" і вона не може бути присутньою на їхніх платформах. Там додали, що компанія видаляє цей контент, якщо його помічає. Twitter своєю чергою відповів на запит про коментар автоматичним емодзі. Минулого тижня компанія соціальних медіа вийшла з Хартії Європейського Союзу про боротьбу з дезінформацією.