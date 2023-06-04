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Новини Агресія Росії проти України
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Сили ППО знищили 4 крилаті ракети та три ударні дрони

Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України.

"З 01.00 по 04.00 год 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили всі повітряні цілі, які летіли на столицю, ще на дальніх підступах, - КМВА

Сили ППО знищили 4 крилаті ракети та три ударні дрони 01

Автор: 

ракети (4023) знищення (7235) дрони (4699) Повітряні сили (2639)


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Топ коментарі
+14
Чи ту-95 зовсім дряхлі стали, чи ракет стало обмаль. Думаю скоріше перше. При ттд -8 ракет- кожен несе 1. Дасть бог ,якось зваляться в каспійське море.
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04.06.2023 08:11
+6
Але ще не закінчилось )) Віримо в ЗСУ, віримо Залужному, вони краще знають коли і що буде.
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04.06.2023 08:57
+5
А хто там вангував що війна закінчиться влітку? Літо вже прийшло.
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04.06.2023 07:58
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А хто там вангував що війна закінчиться влітку? Літо вже прийшло.
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04.06.2023 07:58 Відповісти
Але ще не закінчилось )) Віримо в ЗСУ, віримо Залужному, вони краще знають коли і що буде.
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04.06.2023 08:57 Відповісти
Та вже всі знають що з Ненацька, навіть кацапи. Тільки коли.
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04.06.2023 10:25 Відповісти
Незабаром ))
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04.06.2023 10:29 Відповісти
А може і за Баром. ХЗ.
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04.06.2023 10:31 Відповісти
Чи ту-95 зовсім дряхлі стали, чи ракет стало обмаль. Думаю скоріше перше. При ттд -8 ракет- кожен несе 1. Дасть бог ,якось зваляться в каспійське море.
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04.06.2023 08:11 Відповісти
Та то придуркам керосин нема куди дівати.... А, можливо, тільки одна ракета з усього БК може летіти?
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04.06.2023 09:28 Відповісти
скоріше причиною тут і обмаль ракет,і те що з двох одна долітає,і що більше 2-х на совєтські Ту вже не навісиш..
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04.06.2023 10:52 Відповісти
Ті ТУ ще Хрущова пам"ятають.
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04.06.2023 09:34 Відповісти
Героям слава !!!
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04.06.2023 10:19 Відповісти
Ракэт менше но процент эффективнасти болше. Ранше пускали 40 и сбыты 39
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04.06.2023 12:06 Відповісти
 
 