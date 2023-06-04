Сили ППО знищили 4 крилаті ракети та три ударні дрони

Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України.

"З 01.00 по 04.00 год 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

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