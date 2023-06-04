Окупанти обстріляли з артилерії та авіації населені пункти Луганської області, - ОВА
З авіації росіяни вдарили по Сергіївці та Білогорівці, артилерійський вогонь відкривали в бік Новоселівського, Макіївки, Невського і Білогорівки.
Про це повідомив голова Луганської області Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Атакували росіяни знов поряд із Новоселівським та Білогорівкою - усі їхні спроби виявилися безрезультатними. Противник зазнає значних втрат та все одно намагається рушити уперед. Сили оборони України виснажують ворога фізично та психологічно", - йдеться у повідомленні.
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