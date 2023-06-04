НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ті, хто звинувачує НАТО у розширенні та ескалації, підтримують російські наративи. Вона додала, що Альянс загрожує російському імперіалізму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Каллас виданню ERR.

"Найважливіші посилання мого виступу були пов'язані зі спростуванням наративу, який стосується НАТО. Як приклад я використовую свою країну. Коли ми звільнилися від окупації, ми зробили все, щоб це більше ніколи не повторилося. Це означає, що ми ніколи не повинні залишатися одні", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що вступу до НАТО прагнув естонський народ.

"Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний з волею країн, але я це спростовую. Росія поводиться як остання колоніальна держава, яка фактично намагається колонізувати та розширювати свою імперію. Це та тема, яка, можливо, знайде тут відгук, яку тут зрозуміють", – додала прем'єр-міністр Естонії.

Вона також зазначила, що ті, хто звинувачує НАТО у розширенні та ескалації, переймають імперіалістичну мову та ідеологію, яку просуває Росія. "НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму", – переконана Каллас.

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За її словами, третя важлива тема її виступу стосувалася реакції на війну, яка, своєю чергою, дає сигнал усьому світу.

"Якщо застосування агресії як інструменту окупається, тому що в результаті у вас стає більше територій або більше активів, тоді інші країни, які мають більшу силу, також використовуватимуть цей інструмент. У цьому випадку ми опиняємося не у світовому порядку, заснованому на міжнародному праві, а у світовому порядку, заснованому на тому, хто сильніший", – наголосила Каллас.