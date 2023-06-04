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Новини
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НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ті, хто звинувачує НАТО у розширенні та ескалації, підтримують російські наративи. Вона додала, що Альянс загрожує  російському імперіалізму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Каллас виданню ERR.

"Найважливіші посилання мого виступу були пов'язані зі спростуванням наративу, який стосується НАТО. Як приклад я використовую свою країну. Коли ми звільнилися від окупації, ми зробили все, щоб це більше ніколи не повторилося. Це означає, що ми ніколи не повинні залишатися одні", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що вступу до НАТО прагнув естонський народ.

"Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний з волею країн, але я це спростовую. Росія поводиться як остання колоніальна держава, яка фактично намагається колонізувати та розширювати свою імперію. Це та тема, яка, можливо, знайде тут відгук, яку тут зрозуміють", – додала прем'єр-міністр Естонії.

Вона також зазначила, що ті, хто звинувачує НАТО у розширенні та ескалації, переймають імперіалістичну мову та ідеологію, яку просуває Росія. "НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму", – переконана Каллас.

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За її словами, третя важлива тема її виступу стосувалася реакції на війну, яка, своєю чергою, дає сигнал усьому світу.

"Якщо застосування агресії як інструменту окупається, тому що в результаті у вас стає більше територій або більше активів, тоді інші країни, які мають більшу силу, також використовуватимуть цей інструмент. У цьому випадку ми опиняємося не у світовому порядку, заснованому на міжнародному праві, а у світовому порядку, заснованому на тому, хто сильніший", – наголосила Каллас.

Автор: 

НАТО (6441) Естонія (1609) Каллас Кая (262)


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Топ коментарі
+7
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04.06.2023 11:36
+6
вЯличие у квсапів воспалилося.
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04.06.2023 11:33
+5
Пока будет существовать параша, будет развиваться парашный империализм. Остановить его надо не уговорами, а физическим уничтожением параши и всего её быдлоскота. И это США и НАТО вполне по силам.
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04.06.2023 11:35
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вЯличие у квсапів воспалилося.
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04.06.2023 11:33 Відповісти
Пока будет существовать параша, будет развиваться парашный империализм. Остановить его надо не уговорами, а физическим уничтожением параши и всего её быдлоскота. И это США и НАТО вполне по силам.
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04.06.2023 11:35 Відповісти
не тільки...у світі є і автократичні і тоталітарні країни,з психами президентами..наприклад Туркменістан...,Північна Корея...Іран...Сирія...тощо..до недавна в африканських країнах,та на близькому сході
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04.06.2023 11:41 Відповісти
После разгорома параши цивилизованный мир и с этим говном разберётся в 2 счёта.
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04.06.2023 12:23 Відповісти
Ви надто оптиміст
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04.06.2023 12:33 Відповісти
Chinese warship has close call with American destroyer in Taiwan Strait. https://www.youtube.com/watch?v=JdpKdl74weA&t=21s Китайский военный корабль Luyanh III устроил провокацию в Тайваньском проливе. Судно едва не столкнулось с американским эсминцем Chung-Hoon.
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04.06.2023 12:36 Відповісти
Т.е. провокация какой-то китайской лохани опровергает мои слова о том, что Штаты могут уничтожить Китай 10 раз подряд? И парашу ещё столько же, чтобы 2 раза не вставать.
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04.06.2023 12:52 Відповісти
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04.06.2023 11:36 Відповісти
світовий порядок-той хто сильніший..ми бачили ,як піджали хвости так звані демократії країн
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04.06.2023 11:37 Відповісти
Дуже влучне зауваження. І коли кацапи будуть черговий раз скавунчати про "отодвіженіє граніц НАТО" для забезпечення безпеки того лепрозорію, то потрібно їм ось так відповідати.
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04.06.2023 11:44 Відповісти
Классный у эстонцев премьер.
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04.06.2023 11:58 Відповісти
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04.06.2023 12:00 Відповісти
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04.06.2023 12:05 Відповісти
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04.06.2023 12:31 Відповісти
 
 