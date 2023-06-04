На Бахмутському напрямку знищено 96 окупантів, за добу відбулося 5 бойових зіткнень, - Череватий

Окупанти продовжують ротаційні заходи на Бахмутському напрямку. Свої дії ворог прикриває артилерійським вогнем.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує ротаційні заходи, прикриваючи їх артилерійським вогнем. 426 разів за цю добу ствольною та реактивною артилерією він бив по наших позиціях, 3 авіаудари завдав, відбулося 5 боєзіткнень, ми знищили 96 окупантів, ще 131 зазнав поранень", - розповів Череватий.

За добу ЗСУ збили 5 ворожих безпілотних апаратів, підбили 2 танки, бойову машину піхоти, знищили 3 гармати, зенітно-ракетний комплекс стріла "Стріла-10" та два склади з боєприпасами.

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