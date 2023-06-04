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Новини Агресія Росії проти України
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На Бахмутському напрямку знищено 96 окупантів, за добу відбулося 5 бойових зіткнень, - Череватий

бахмут

Окупанти продовжують ротаційні заходи на Бахмутському напрямку. Свої дії ворог прикриває артилерійським вогнем.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує ротаційні заходи, прикриваючи їх артилерійським вогнем. 426 разів за цю добу ствольною та реактивною артилерією він бив по наших позиціях, 3 авіаудари завдав, відбулося 5 боєзіткнень, ми знищили 96 окупантів, ще 131 зазнав поранень", - розповів Череватий.

За добу ЗСУ збили 5 ворожих безпілотних апаратів, підбили 2  танки, бойову машину піхоти, знищили 3 гармати, зенітно-ракетний комплекс стріла "Стріла-10" та два склади з боєприпасами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог активізувався на Куп’янсько-Лиманському напрямку, за добу - 11 боєзіткнень, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1560) Череватий Сергій (166)


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"К сожалению, есть такая информация, что ВСУ контролируют юго-западные рубежи Бахмута. Когда мы выходили - эти позиции были за нами, но сейчас там уже находятся наблюдательные посты ВСУ, и если это так, то ждите следующих шагов", - пригожин.
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04.06.2023 17:07 Відповісти
 
 