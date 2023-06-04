Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде, - Маляр про контрнаступ
Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - зазначила чиновниця.
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+34 Ol Ol #553754
показати весь коментар04.06.2023 12:23
+26 Марина Нєчаєва #561577
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+24 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар04.06.2023 12:30
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еще можно красную ленточку, журналистов там всяких, папараций, Арахамию с Єрмаком и с ножницами и всей их гавеной фсбшной резидентурой, женский духовой оркестр с большим барабаном
сперва пустить Индонезийского посла, Олбрана на разведку по миннгму полю и штук 500 депутатов c дронами и джавелинами, для прикрытия. ну а дальше F-16 и все будет окуенно
Щоб Зеленський та його слуги, да не по піарилися на чужих досягненнях?!
Та ніколи такого не було!