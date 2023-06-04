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Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде, - Маляр про контрнаступ

війна,зсу

Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - зазначила чиновниця. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до контрнаступу, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Маляр Ганна (525) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+34
Бляха!!! А триндять вже півроку!!!
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04.06.2023 12:23
+26
Угу, особливо гундосий ту тишу блюде. Нехай Залужний сам все вирішує без посвят у плани альтернативнообдарованих.
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04.06.2023 12:24
+24
Я думаю что Залужный уже давно так поступает, иначе не были бы реализованы освободительные операции. А зеледента с дерьмаком в подвал под замок и без средств связи. Так они самую свою большую помощь Украине принесут.
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04.06.2023 12:30
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))))) яйцекрад рішає бл))))
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04.06.2023 20:44 Відповісти
Не треба оголошення. Треба результат. Тільки двісті метрів просування у Бахмуті - то не результат. Бо 65 мільярдів доларів допомоги від Штатів дає підстави вже їм його очікувати. А ви ніяк розтелитись не можете. Таке враження, що з яйцями по 17 гривень ви ладні сто років воювати...
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04.06.2023 14:38 Відповісти
Рано ще оголошувати. Ось весна прийде...
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04.06.2023 16:10 Відповісти
почему бы не пригласить Папу Римского-Пригожина и хор поющих мальчиков из Ватикана?
еще можно красную ленточку, журналистов там всяких, папараций, Арахамию с Єрмаком и с ножницами и всей их гавеной фсбшной резидентурой, женский духовой оркестр с большим барабаном
сперва пустить Индонезийского посла, Олбрана на разведку по миннгму полю и штук 500 депутатов c дронами и джавелинами, для прикрытия. ну а дальше F-16 и все будет окуенно
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04.06.2023 16:16 Відповісти
Наступ вже давно почався - російських гармат вибили за травень, як за два попередні місяці Підривають склади,штаби, ПВО та Реб. Розмякшують оборону
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04.06.2023 19:33 Відповісти
Ну дааа... "не буде"....
Щоб Зеленський та його слуги, да не по піарилися на чужих досягненнях?!
Та ніколи такого не було!
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05.06.2023 12:08 Відповісти
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