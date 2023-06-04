Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде, - Маляр про контрнаступ

Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - зазначила чиновниця.

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