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Новини Війна
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Це схоже на російський план, - Резніков про "мирний план" Індонезії

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков на безпековому форумі Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі відхилив "мирний план", запропонований його колегою з Індонезії Прабово Субіанто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Я спробую бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський", - сказав Резніков.

Міністр назвав ініціативу Індонезії "дивним планом", який з ним ніхто не обговорював.

За словами українського міністра, низка країн готова організувати мирні переговори між Україною та Росією, але українцям потрібні інструменти, щоб закінчити війну.

"У своєму заключному слові Резніков висунув ідею про те, що Китай, можливо, може переконати Росію припинити війну як "старший брат" Москви, натякаючи на відносини між Радянським Союзом і колишнім комуністичним блоком", - пише видання.

Також читайте: Між Україною та Росією немає спірних територій, щоб проводити там референдуми, - МЗС про "мирний план" Індонезії

"Нам зараз не потрібен фасилітатор. Наша країна все ще веде війну", - сказав Резніков.

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний "мирний план" для України. У ньому йдеться про негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення.

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, чому запропонований Індонезією "мирний план" не спрацює, та закликали країну долучитися до втілення української формули миру.

Автор: 

Індонезія (149) Резніков Олексій (1446) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+7
17 гривен
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04.06.2023 13:27
+6
Наві що взагалі коментувати плани яких то людожерів, та африканців.
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04.06.2023 13:32
+5
Це схоже на російський план
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04.06.2023 13:36
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17 гривен
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04.06.2023 13:27 Відповісти
19 гривен. Забыл, что по многочисленным просьбам украинского народа подняли цену н воду и эл.энергию
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04.06.2023 14:16 Відповісти
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
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04.06.2023 13:31 Відповісти
Наві що взагалі коментувати плани яких то людожерів, та африканців.
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04.06.2023 13:32 Відповісти
А Індонезія що вже міровий лідер на кшталт США чи Британії ?!
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04.06.2023 13:35 Відповісти
Ипать капитан очевидность... А "мирный план" зеледента? Откуда вообще появилось это название "мирный план"? У путлеровских шавок?
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04.06.2023 13:34 Відповісти
А зеленська формула мира-ще те марення. Зробили би вже з Китаем спільну. А то у когось 10 пунктів, а когось -12
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04.06.2023 14:11 Відповісти
Формула одна: полное освобождение Украины, а путлера и других военных преступников в международный криминальный суд, им там уже прогулы считают.
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04.06.2023 15:37 Відповісти
Название "мой мирный план" прозвучало 2015 году.
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04.06.2023 17:17 Відповісти
Это когда зеледент в мацкве гастролил по саунам?
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04.06.2023 17:38 Відповісти
Це схоже на російський план
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04.06.2023 13:36 Відповісти
Куди не зазирни - всюди зелена біда...
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04.06.2023 13:38 Відповісти
Вони там дивляться ТБзапаребрік і повторюють як папуги.
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04.06.2023 13:40 Відповісти
Це просто *********** план.
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04.06.2023 13:44 Відповісти
українцям потрібні інструменти... зараз не потрібен фасилітатор Джерело:

А інстаменти на фалоімітаторах?
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04.06.2023 13:50 Відповісти
Низка країн з обмеженою відповідальністю....
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04.06.2023 13:51 Відповісти
пархаті укГаінцЫ, за роботою - "обговорення обговорювань чиїхось" планів"" !!!! видно, шо яйцеміністГу та іншим, часу - не бракує!!!! а фулі.....
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04.06.2023 13:52 Відповісти
Резніков так коментірує їх пропозіції ніби він вже за столом перемовин з Московією.
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04.06.2023 14:08 Відповісти
Індонезія це там, де острів Папуа? Кацапи всєх прєвзошлі.
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04.06.2023 14:08 Відповісти
Министр обороны Индонезии предлагает так легко отказаться не только от территорий, а и от людей, которые остаются в оккупации. Как это он себе представляет? Это наши граждане. Не все смогли выехать. И те, кто за Украину и остались - подвергаются террору, насильственному обращению в граждан росии. Это норм? Закрыть на это глаза? А те, кто уехал и бросил дома, имущество, хозяйство - с ними как? Кто компенсирует им потери, кто предоставит им кров и помощь?
Кацапские подстилки! Засуньте это план себе между булок!
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04.06.2023 14:08 Відповісти
в блозі Кочеткова (тут): "" ми вже говорили про цей індонезійський план. Причому в цьому контексті слово "план" слід розуміти як синонім "кокс".
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04.06.2023 14:14 Відповісти
Негри та вузькоглазі вже починають розуміти, що затягування війни в Україні погрожує нестачею продовольства. Московія їх усіх не нагодує, їй би себе забезпечити. Ось і починають висувати усякі "мирні" пропозиції. Зараз ще ООН сльозу вичавить. А не пішли б вони усі на h.e.r.
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04.06.2023 14:40 Відповісти
Це не негри а Резніков, просить за Путлера, щоб дозволили трубу з аміаком запустити в порту Південний.
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04.06.2023 16:00 Відповісти
Посилання можна з позицією Резнікова?
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05.06.2023 14:40 Відповісти
ДЛЯ тупых иванов объясняю, неграм и узкоглазым до лампочки война двух славянских народов, эти инициативы для внутреннего потребления, отметиться чиновникам о работе
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05.06.2023 07:33 Відповісти
Для нетупих казахів пояснюю, що у світі збільшується нестача продовольства. Половина Африки годувалася українським зерном, а Китай закуповував в Україні сою. Зазвичай державною політикою передбачається створення 2-річного запасу продовольства, але деякі проїдають цей запас значно швидше. Оскільки в 2022 році Україна експортувала з-за війни значно менше збіжжя, то на ринці посилюється його нестача, деяким країнам вже реально загрожує голод і їм посрати, хто їм те зерно продаст та воюють слов'янські народи чи папуа з новозеландцями. До речі, в московії теж недобір приблизно у 15 млн тон, їй би себе прогодувати. Але ж, Ви, казах, знаєте все значно краще за інших, бо ж Ви не тупий.
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05.06.2023 14:39 Відповісти
Для нетупого казаха доповнюю: "Від 2023-06-06. Смертність від голоду в Північній Кореї зросла втричі: розвідувальне управління Південної Кореї (у порівнянні з 2021 роком).
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06.06.2023 10:15 Відповісти
обговорює та коментує усе крім своїх косяків.Хоча це не косяки-це злочини
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04.06.2023 14:59 Відповісти
вы даете не реальные планы ,это как его валюнтаризм
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04.06.2023 15:30 Відповісти
https://www.ukr.net/cluster/donetsk/Prigozhin_zajavil_chto_VSU_otbili_u_okupantov_chast_Bahmuta-57241038.html Пригожин заявив, що ЗСУ відбили у оккупантів частину Бахмута
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04.06.2023 15:32 Відповісти
яйца
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04.06.2023 15:57 Відповісти
відповідь:
- по 17
- проходь
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04.06.2023 17:22 Відповісти
Так і запишемо: в Індонезії теж ******.
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04.06.2023 17:56 Відповісти
 
 