Це схоже на російський план, - Резніков про "мирний план" Індонезії

Міністр оборони України Олексій Резніков на безпековому форумі Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі відхилив "мирний план", запропонований його колегою з Індонезії Прабово Субіанто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Я спробую бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський", - сказав Резніков.

Міністр назвав ініціативу Індонезії "дивним планом", який з ним ніхто не обговорював.

За словами українського міністра, низка країн готова організувати мирні переговори між Україною та Росією, але українцям потрібні інструменти, щоб закінчити війну.

"У своєму заключному слові Резніков висунув ідею про те, що Китай, можливо, може переконати Росію припинити війну як "старший брат" Москви, натякаючи на відносини між Радянським Союзом і колишнім комуністичним блоком", - пише видання.

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"Нам зараз не потрібен фасилітатор. Наша країна все ще веде війну", - сказав Резніков.

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний "мирний план" для України. У ньому йдеться про негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення.

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, чому запропонований Індонезією "мирний план" не спрацює, та закликали країну долучитися до втілення української формули миру.