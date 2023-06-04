Потужний вибух прогримів у Мелітополі, - Федоров

Вдень 4 червня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи. ВIДЕО

Жодних подробиць на цю хвилину невідомо.