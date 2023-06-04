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Новини Війна
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Потужний вибух прогримів у Мелітополі, - Федоров

мелітополь

Вдень 4 червня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи. ВIДЕО

Жодних подробиць на цю хвилину невідомо.

Автор: 

вибух (4450) Мелітополь (770)


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Просто ЗСУ мамбят ісконна рускій бєлітопаль ? Ну шо? Ви там нафсіґда?
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04.06.2023 16:17 Відповісти
Якимівка південніше Мелітополя.
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04.06.2023 18:02 Відповісти
Шмякі-бум,

ой-йой-ой-ой-ой, у-ля-ля,

шмякі-бум!
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04.06.2023 16:24 Відповісти
сколько там километров до Мелитополя? 84 было осенью. А сейчас?
Город герой ждет освободителей.
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04.06.2023 16:43 Відповісти
Мені теж до вподоби Бах!
Йоган Себастьян теж.
)))
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04.06.2023 17:00 Відповісти
У Бах ще шестеро синів було...
Четверо з яких теж стали композиторами
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04.06.2023 17:21 Відповісти
Цей фьодоров тріпло як арестович
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04.06.2023 17:35 Відповісти
Плескав своїм брехливим язиком начебто рашисти вивезли Скіфське золото з Мелітополя, де воно ніколи не перебувало, а воно зрештою виявилося все ще в Нідерландах очікувало судового розгляду
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04.06.2023 20:28 Відповісти
А цей федоров, якого надто багато, мером якого міста і які в нього функціональні обовʼязки?
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04.06.2023 19:37 Відповісти
 
 