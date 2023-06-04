Потужний вибух прогримів у Мелітополі, - Федоров
Вдень 4 червня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося", - зазначив він.
Жодних подробиць на цю хвилину невідомо.
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ой-йой-ой-ой-ой, у-ля-ля,
шмякі-бум!
Город герой ждет освободителей.
Йоган Себастьян теж.
)))
Четверо з яких теж стали композиторами