Україна сподівається на швидкий вступ до НАТО після перемоги, - Міноборони

Київ розуміє, що під час війни вступити в НАТО не вийде, однак сподівається, що процес вступу після перемоги буде "дуже, дуже коротким".

Про це в інтерв'ю виланню Politico розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли б отримати план, або дорожню карту, або список дій, які мають зробити обидві сторони — НАТО і Україна — для досягнення членства протягом дуже короткого періоду часу", - наголосив він.

Гаврилов визнає, що це буде неможливо, під час війни, однак додає, що "Україна повинна розуміти, що після її перемоги цей процес приєднання до блоку буде дуже, дуже коротким".

Він зазначив, що Україна вестиме переговори про "систему гарантій безпеки" з НАТО протягом перехідного періоду до членства.

На думку Гаврилова, такі гарантії мають включати зобов’язання країн НАТО допомогти Україні виграти війну; підтримка української економіки; продовження санкцій та інших форм тиску на Росію.

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