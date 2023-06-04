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Новини НАТО
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Україна сподівається на швидкий вступ до НАТО після перемоги, - Міноборони

нато

Київ розуміє, що під час війни вступити в НАТО не вийде, однак сподівається, що процес вступу після перемоги буде "дуже, дуже коротким".

Про це в інтерв'ю виланню Politico розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, передає Цензор.НЕТ. 

"Ми хотіли б отримати план, або дорожню карту, або список дій, які мають зробити обидві сторони — НАТО і Україна — для досягнення членства протягом дуже короткого періоду часу", - наголосив він.

Гаврилов визнає, що це буде неможливо, під час війни, однак додає, що "Україна повинна розуміти, що після її перемоги цей процес приєднання до блоку буде дуже, дуже коротким".

Він зазначив, що Україна вестиме переговори про "систему гарантій безпеки" з НАТО протягом перехідного періоду до членства.

На думку Гаврилова, такі гарантії мають включати зобов’язання країн НАТО допомогти Україні виграти війну; підтримка української економіки; продовження санкцій та інших форм тиску на Росію.

Також читайте: Україна має отримати від НАТО компенсацію за те, що вона не може вступити до Альянсу просто зараз, - Науседа

Міноборони (7355) НАТО (6441) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+19
Аж бігом... з Рєзніковим, Миронюком, та Хмельницьким..., а ще Баканова розбудіть, та Наумова із Сербії поверніть, Тарана ще з Хомчаком, Демченко ще, та іншу ригівську та московську пошесть.
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04.06.2023 19:09
+16
Так. Якраз Слуга Єрмака сьогодні поїхав до китайських комуняк домовлятись за нато
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04.06.2023 19:00
+11
розказую міністру Рєзнікову той самий план дій:

- звільняємо Єрмака та чистимо від рос.агентів Україну.

- припиняємо політичні репресії проти опозиції та військових

- провадимо реформи, про які вже оскома в того НАТО

- проводимо прозорі вибори після перемоги БЕЗ Зеленського

- решта пунктів, про які вже роками Зеленському кажуть
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04.06.2023 19:17
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Так. Якраз Слуга Єрмака сьогодні поїхав до китайських комуняк домовлятись за нато
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04.06.2023 19:00 Відповісти
Даремно це ! В ОП та ВР мають визначитися: вони за Сталіна або за Мао Дзе Дуна
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04.06.2023 19:03 Відповісти
вже почали термін відсувати?А як же з таким пафосом заявка подана?
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04.06.2023 19:04 Відповісти
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04.06.2023 19:06 Відповісти
Кручу верчу до НАТО хочу
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04.06.2023 19:07 Відповісти
Аж бігом... з Рєзніковим, Миронюком, та Хмельницьким..., а ще Баканова розбудіть, та Наумова із Сербії поверніть, Тарана ще з Хомчаком, Демченко ще, та іншу ригівську та московську пошесть.
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04.06.2023 19:09 Відповісти
Спочатку вступили в лайно, а тепер хочуть в НАТО. Кому потрібен бруд?
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04.06.2023 19:11 Відповісти
Україна із "зеленими прорашистськими слугами" приїхала на десятиліття війни з рашистом .а про перемогу України , то і НАТО, на догоду рашисту вона не потрібна." зелені ,лицемірні ,брехлив,і прорашистські манкурти і васали"
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04.06.2023 19:11 Відповісти
яйця почім будуть?
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04.06.2023 19:12 Відповісти
17 ойро
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04.06.2023 19:56 Відповісти
Враховуючи оті конвульсійні дії зеленої влади лишається лише сподіватися , і нам і їм. Хоча ''їм'' таке на руку-оманські договорняки треба виконувати.
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04.06.2023 19:14 Відповісти
"Сподівається" вони, змінюйте законодавство чорти, тоді будемо в НАТО.
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04.06.2023 19:14 Відповісти
вони нічого змінювати не будуть, бо все йде зашибісь.
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04.06.2023 20:30 Відповісти
розказую міністру Рєзнікову той самий план дій:

- звільняємо Єрмака та чистимо від рос.агентів Україну.

- припиняємо політичні репресії проти опозиції та військових

- провадимо реформи, про які вже оскома в того НАТО

- проводимо прозорі вибори після перемоги БЕЗ Зеленського

- решта пунктів, про які вже роками Зеленському кажуть
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04.06.2023 19:17 Відповісти
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04.06.2023 19:18 Відповісти
нахер нам ната ? чего клоуны носятся с ней как с писанной торбой ? кому нужна страна которая выбирает себе в руководители дегенератов , воров , решал , продажных судей , ментов , и тд ? нахрена эти зе - идиоты по 10 раз на дню теребенят эту тему как мантру , они что , готовят тезу - мы отдаем захваченные територии , потому что без ната мы их освободить не можем ,..........зачем клоунам ната ? они надеются на то , что ната будет воевать на територии Украины ? или предложет гарантии защиты ? ..........кому вы нужны , дебилы , вы в мирное время разворовали страну до нитки , в военное время воруете не хуже , и еще претензии кому то предьявляете , ***** вы кому нужны.
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04.06.2023 19:18 Відповісти
Ще одне кацапоїдне
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04.06.2023 19:26 Відповісти
нашестя свіжовилуплених кугутів якесь сьогодні, вже четверте бачу із спробою кукурікнути.
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04.06.2023 20:24 Відповісти
А нахер нам синица в руках, рашотроллик?
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04.06.2023 19:45 Відповісти
Курва ти, а не Марія.
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04.06.2023 20:04 Відповісти
Дибіли.
Пробивайте вступ уже.
Це не заходу потрібно, а нам в першу чергу
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04.06.2023 19:28 Відповісти
Нас візьмуть в НАТО тоді, коли рєзніков стане генсеком цього блоку!
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04.06.2023 19:29 Відповісти
Резников? Журналист? Комик верховный главнокомандующий? Дерьмак агент кремля? Воины АТО и патриоты под следствием? Мир в глазах путлера?
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04.06.2023 19:50 Відповісти
Я не прихильник шапкозакидництва, але певен, що зараз НАТО потребує Україну, як повноцінного члена, НЕ МЕНШ, аніж Україна потребує НАТО. З настільки бойовитою армією, а настільки натренованими бійцями + ************ озброєння = це історія взаємного успіху
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04.06.2023 19:33 Відповісти
Нащо в НАТО (та й в ЄС) ще одна Угорщина?
Допоки в Україні не відбудуться зміни в політичній площині, про ці інституції можна забути. Узурпацію влади якимось завгоспом там бачать краще, ніж ми з середини.
ЄС - політично-економічна спільнота, НАТО - військво-політична спільнота. І з отим "політично" у нас великі проблеми.

Ну а що стосується досвіду ведення бойових дій, то наші ЗСУ будуть навчати натівців за двосторонніми угодами, яких з країнами НАТО у нас є.
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04.06.2023 20:24 Відповісти
Почекайте! Давайте докладніше. По-перше, Угорщина. У тих курвів історично якась хвора фігня на всраті зашквари: в троїстому союзі куйовдилися? У Першу Світову на чиєму боці? У Другу Світову на чиєму боці? І це лише останні 150 років (глибше копати ліньки). Тому НЕ ТРЕБА порівнювати! Ми точно НЕ Угорщина!

З "політичним" моментом - погоджуюсь! Бо якщо у 2019 р. (коли кацапота іще з 2014 р. віджала Крим та утюжить "даунбаз") якісь довбо*оби голосують за опзж - то це біда. Про іще одну біду - 73% - навіть говорити соромно. Корупція продовжює квітнути, як бавовна в дупі окупанта! Це правда! АЛЕ! Якщо не зараз час змін, то коли ж іще?

Ну, і кінцевий ваш аргумент (про навчання за угодами)... Не знаю... Це ж як... Химині кури, Мотрині яйця. Це як туди, але не туди. Дивитись можна, а торкатись - зась. Самі розумієте. Та і з юридичної точки зору, на шальках терезів, на одній чаші, повноцінне членство, а на іншій - статус третьої особи. Це велика різниця.
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05.06.2023 22:53 Відповісти
Соромлюся запитати - а що у розумінні Міноборони є перемогою України???
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04.06.2023 19:33 Відповісти
тебе же уже 100 раз сказали - кордоны 1991 р
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04.06.2023 19:46 Відповісти
Ну, для початку - так! Але це суто територіальна перемога. І це далеко не кінець. Як кажуть - далі буде
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04.06.2023 20:18 Відповісти
і щоденні транскордонні артобстріли кожень день на новій сталій лінії фронтукордону 91-го року на всій її довжині?
Ну так собі, сумнівна перемога.
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04.06.2023 20:38 Відповісти
Нато звісно Гуд ! Іншого звісно й бути не може.. Але з такими зашкварщиками аби до грьобаного одкб не потрапити
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04.06.2023 19:39 Відповісти
Дурень думкою богатіє, а влада байками про вступ до нато та єс...Вони дійсно вважають, що хтось вірить у ці байки?
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04.06.2023 19:42 Відповісти
верь вовке
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04.06.2023 19:44 Відповісти
Боевое крещение батальона российких зэков - 100 раненых/убитых и 80 удравших, - вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Информация по состоянию на шесть вечера 4 июня
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04.06.2023 19:43 Відповісти
так одкб уже развалилось , Армения в НАТУ хочет
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04.06.2023 19:48 Відповісти
Англию тоже сюда припиши
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04.06.2023 19:57 Відповісти
Без ядерної парасольки США любий альянс для України є не дієвим.
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04.06.2023 21:14 Відповісти
Морпех вышел из окружения под Николаевом, а сейчас на донецком направлении оккупанты нюхают его «Гвоздику»
Машинист навивки каната Владимир из Одессы. Работал на заводе «Стальканат», а 24 февраля 2022 уже был в военкомате.
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04.06.2023 19:55 Відповісти
Кравчук,Ющенко,Кучма українці.Янукович поляк,якщо не помиляюсь.
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04.06.2023 20:16 Відповісти
БЛД!
Ви чекаєте, коли Столтенберг скаже прямим текстом: проведіть реформи, про які вам вже 3,5 роки кажуть, дотримуйтесь демократичних принципів, свободи слова, перестаньте переслідувати опозицію, звільніть дєрьмака з його шоблою та проведіть розслідування щодо його діяльності та діяльності спонсора цього шапіто - Бєні, проведіть реальну боротьбу з олігархами та хабарниками?

Війна нічого не спише. Ні в середині країни, ні у відношенні вступу України в НАТО та ЄС.
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04.06.2023 20:16 Відповісти
Мы еще даже не начали контрнаступление, даже не вышли на границы 2022 года. Я уже молчу про ордло и тем более про крым. А нашиклоуны уже говорят у победе и вступлении в нато. Я начинаю беспокоиться от такого поведения наших лидеров. Они так говорят о скорой победе, как-будто у кацапов нет под ружьем сотенн тысяч солдат, преимущества в артилерии, авиации, ракетах(которыми кошмарят наши города ежедневно).
Я не понимаю, наши руководители играют какую-то игру, чтобы ввести в заблуждение кацапов или они конченные идиоты?
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04.06.2023 21:11 Відповісти
 
 