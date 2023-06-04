Україна сподівається на швидкий вступ до НАТО після перемоги, - Міноборони
Київ розуміє, що під час війни вступити в НАТО не вийде, однак сподівається, що процес вступу після перемоги буде "дуже, дуже коротким".
Про це в інтерв'ю виланню Politico розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хотіли б отримати план, або дорожню карту, або список дій, які мають зробити обидві сторони — НАТО і Україна — для досягнення членства протягом дуже короткого періоду часу", - наголосив він.
Гаврилов визнає, що це буде неможливо, під час війни, однак додає, що "Україна повинна розуміти, що після її перемоги цей процес приєднання до блоку буде дуже, дуже коротким".
Він зазначив, що Україна вестиме переговори про "систему гарантій безпеки" з НАТО протягом перехідного періоду до членства.
На думку Гаврилова, такі гарантії мають включати зобов’язання країн НАТО допомогти Україні виграти війну; підтримка української економіки; продовження санкцій та інших форм тиску на Росію.
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- звільняємо Єрмака та чистимо від рос.агентів Україну.
- припиняємо політичні репресії проти опозиції та військових
- провадимо реформи, про які вже оскома в того НАТО
- проводимо прозорі вибори після перемоги БЕЗ Зеленського
- решта пунктів, про які вже роками Зеленському кажуть
Пробивайте вступ уже.
Це не заходу потрібно, а нам в першу чергу
Допоки в Україні не відбудуться зміни в політичній площині, про ці інституції можна забути. Узурпацію влади якимось завгоспом там бачать краще, ніж ми з середини.
ЄС - політично-економічна спільнота, НАТО - військво-політична спільнота. І з отим "політично" у нас великі проблеми.
Ну а що стосується досвіду ведення бойових дій, то наші ЗСУ будуть навчати натівців за двосторонніми угодами, яких з країнами НАТО у нас є.
З "політичним" моментом - погоджуюсь! Бо якщо у 2019 р. (коли кацапота іще з 2014 р. віджала Крим та утюжить "даунбаз") якісь довбо*оби голосують за опзж - то це біда. Про іще одну біду - 73% - навіть говорити соромно. Корупція продовжює квітнути, як бавовна в дупі окупанта! Це правда! АЛЕ! Якщо не зараз час змін, то коли ж іще?
Ну, і кінцевий ваш аргумент (про навчання за угодами)... Не знаю... Це ж як... Химині кури, Мотрині яйця. Це як туди, але не туди. Дивитись можна, а торкатись - зась. Самі розумієте. Та і з юридичної точки зору, на шальках терезів, на одній чаші, повноцінне членство, а на іншій - статус третьої особи. Це велика різниця.
фронтукордону 91-го року на всій її довжині?
Ну так собі, сумнівна перемога.
Информация по состоянию на шесть вечера 4 июня
Машинист навивки каната Владимир из Одессы. Работал на заводе «Стальканат», а 24 февраля 2022 уже был в военкомате.
Ви чекаєте, коли Столтенберг скаже прямим текстом: проведіть реформи, про які вам вже 3,5 роки кажуть, дотримуйтесь демократичних принципів, свободи слова, перестаньте переслідувати опозицію, звільніть дєрьмака з його шоблою та проведіть розслідування щодо його діяльності та діяльності спонсора цього шапіто - Бєні, проведіть реальну боротьбу з олігархами та хабарниками?
Війна нічого не спише. Ні в середині країни, ні у відношенні вступу України в НАТО та ЄС.
Я не понимаю, наши руководители играют какую-то игру, чтобы ввести в заблуждение кацапов или они конченные идиоты?