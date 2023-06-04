Російська ДРГ вночі 4 червня намагалась проникнути в Харківську область, - Генштаб

Російські диверсійно-розвідувальні групи вдруге за тиждень намагались проникнути на територію Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області".

Також в середу, 31 травня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що російська диверсійно-розвідувальна група, що намагалася проникнути в Харківську область, відійшла з втратами.

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