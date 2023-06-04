Російська ДРГ вночі 4 червня намагалась проникнути в Харківську область, - Генштаб
Російські диверсійно-розвідувальні групи вдруге за тиждень намагались проникнути на територію Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області".
Також в середу, 31 травня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що російська диверсійно-розвідувальна група, що намагалася проникнути в Харківську область, відійшла з втратами.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наші погранці з 2014 воюють. це вам не гайворонські півники з фсб