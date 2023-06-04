УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 472 7

Російська ДРГ вночі 4 червня намагалась проникнути в Харківську область, - Генштаб

війна,зсу

Російські диверсійно-розвідувальні групи вдруге за тиждень намагались проникнути на територію Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області".

Також в середу, 31 травня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що російська диверсійно-розвідувальна група, що намагалася проникнути в Харківську область, відійшла з втратами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині затримали диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії під Авдіївкою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харківщина (6054) диверсія (348)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Красноярськ "проникайте". Проникнути хренови
показати весь коментар
04.06.2023 20:16 Відповісти
двбйби.
наші погранці з 2014 воюють. це вам не гайворонські півники з фсб
показати весь коментар
04.06.2023 20:29 Відповісти
Тож покажіть нам, будь ласка, що залишилося від цієї групи.
показати весь коментар
04.06.2023 20:58 Відповісти
у тата подивишся
показати весь коментар
04.06.2023 21:08 Відповісти
Я бачу, ти знаєш, де подивитись. Маєш великий досвід? Може твій тато дозволив тобі зробити навіть більше? 😂
показати весь коментар
04.06.2023 21:22 Відповісти
не ний. дуй до татка
показати весь коментар
04.06.2023 21:39 Відповісти
А шо они хотели?
показати весь коментар
04.06.2023 22:37 Відповісти
 
 