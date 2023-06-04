Латвія вже передала Україні 66 авто, конфіскованих у п’яних водіїв
Латвія передала Україні на безоплатній основі 66 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв, повідомило латвійське Державне агентство застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Delfi.
Лише за останню добу, за даними поліції Латвії, були затримані 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння.
За водіння в нетверезому стані були порушені чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень. У п'яти випадках транспортні засоби спійманих водіїв будуть конфісковані, а з восьми водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.
Це вже не перше подібне рішення латвійського уряду. На початку березня він також ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів. У квітні конфісковані автівки були скеровані для селища Побузьке на Кіровоградщині та МВС України.
Відповідно до латвійського закону "Про підтримку цивільного населення в Україні", транспортні засоби, що належать Латвії, можуть передаватись Україні на безоплатній основі для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з військовими діями в Україні, та для підтримки українського суспільства.
Це один із способів, у який Латвія допомагає Україні у боротьбі з російською агресією.
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Это вообще оксюморон
потрібно і в нас конфіскувати авто у алкашні
Латишам подяка але моя вам порада передавайте машини конкретним військовим підрозділам,або якщо авто не підходить то громадам під авто для участкових лікарів тощо,хто обслуговує села.Там завжди немає транспорту.Для цього зробіть сайт з потребами щоб вам кидали заявки,а ви по наявності авто їх віддавали.