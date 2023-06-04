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Новини
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Латвія вже передала Україні 66 авто, конфіскованих у п’яних водіїв

латвія

Латвія передала Україні на безоплатній основі 66 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв, повідомило латвійське Державне агентство застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Delfi.

Лише за останню добу, за даними поліції Латвії, були затримані 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

За водіння в нетверезому стані були порушені чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень. У п'яти випадках транспортні засоби спійманих водіїв будуть конфісковані, а з восьми водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.

Також читайте: Латвія передасть Україні ще 8 авто, конфіскованих у п’яних порушників

Це вже не перше подібне рішення латвійського уряду. На початку березня він також ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів. У квітні конфісковані автівки були скеровані для селища Побузьке на Кіровоградщині та МВС України.

Відповідно до латвійського закону "Про підтримку цивільного населення в Україні", транспортні засоби, що належать Латвії, можуть передаватись Україні на безоплатній основі для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з військовими діями в Україні, та для підтримки українського суспільства.

Це один із способів, у який Латвія допомагає Україні у боротьбі з російською агресією.

Також читайте: Латвія передає Україні перші конфісковані в п’яних водіїв авто

Автор: 

авто (6165) конфіскація (850) Латвія (1347)


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Топ коментарі
+22
А у того урода, что нацгвардейца насмерть сбил, авто забрали? Вопрос риторический.
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04.06.2023 23:35
+17
Нужно бы и в Украине так. За месяц чиновников и судей на трамваи пересадили бы.
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04.06.2023 23:33
+10
Подяка латишам.
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05.06.2023 00:05
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Нужно бы и в Украине так. За месяц чиновников и судей на трамваи пересадили бы.
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04.06.2023 23:33 Відповісти
Пьяный чиновник управляет трамваем
Это вообще оксюморон
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05.06.2023 00:03 Відповісти
А у того урода, что нацгвардейца насмерть сбил, авто забрали? Вопрос риторический.
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04.06.2023 23:35 Відповісти
Суди в Украине-неподсудны и могут творить все что хотят. Его нужно было расстрелять из автомата на месте-в качестве самозащиты
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05.06.2023 10:23 Відповісти
Ищу видос годовалой давности, с донбасса, где истребитель российский плашмя падает, при этом вращается и с каждым оборотом звук такой: вввуууууввв. (съёмка с земли) Может сохранил кто? Очень нужен!
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04.06.2023 23:50 Відповісти
Если бы у нас так конфисковали, то каждый солдат ездил бы на своей машине, правда, треть из них были бы Лексусами и Поршами, а еще треть - раздолбанными "копейками".
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04.06.2023 23:56 Відповісти
Подяка латишам.
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05.06.2023 00:05 Відповісти
Мені подобаються такі діі з пʼяними воділами ,
потрібно і в нас конфіскувати авто у алкашні
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05.06.2023 00:19 Відповісти
У нас алкашня -переважно судді.
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05.06.2023 07:12 Відповісти
Терміново поставити на виході у всіх латвійських барах стійку «На коня». Наливати безкоштовно при наявності ключів від машини.
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05.06.2023 01:19 Відповісти
Як думаєте через скільки часу цими машинами влада барижить почне?
Латишам подяка але моя вам порада передавайте машини конкретним військовим підрозділам,або якщо авто не підходить то громадам під авто для участкових лікарів тощо,хто обслуговує села.Там завжди немає транспорту.Для цього зробіть сайт з потребами щоб вам кидали заявки,а ви по наявності авто їх віддавали.
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05.06.2023 01:37 Відповісти
Бач,люди себе здоров'я позбавляють щоб допомогти ЗСУ...
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05.06.2023 06:25 Відповісти
Якби ці авто були елітними, вони б не не потрапили на передок, а опинилися у коханок ВП, чи депутатів ВР. А так таки є шанси потрапити на фронт
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05.06.2023 07:10 Відповісти
Всіх вітаю. Просив би редакторів зробити запит в МВС щодо аналогічної практики України. Виглядає, що нам допомагають як тільки можуть, а ми лише чекаємо...
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05.06.2023 10:30 Відповісти
Дякую уряду Латвії та латишам! А у нас такі закони не на часі, бо якже ж покидьки судді, депутати всіх рівнів, прокурори, та інша п'яна наволоч від влади можуть лишитися без свого майна після скоєння ДТП у п'яному угарі!
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05.06.2023 10:38 Відповісти
 
 