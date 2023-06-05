У тимчасово окупованому Криму по телебаченню показали ролик про контрнаступ України

В ефірі кількох кабельних телеканалів в окупованому Росією Криму показали ролик Міноборони України про те, що Україна розпочне контрнаступ без повідомлення про це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Радник призначеного Росією голови Криму Олег Крючков повідомив, що "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".

Держприкордонслужба України у Telegram написала: "Кібербавовна у Криму. Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції".