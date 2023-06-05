У тимчасово окупованому Криму по телебаченню показали ролик про контрнаступ України
В ефірі кількох кабельних телеканалів в окупованому Росією Криму показали ролик Міноборони України про те, що Україна розпочне контрнаступ без повідомлення про це.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Радник призначеного Росією голови Криму Олег Крючков повідомив, що "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".
Держприкордонслужба України у Telegram написала: "Кібербавовна у Криму. Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції".
На Кримських телеканалах транслювалося відео МО України, в якому українські військові закликають до інформаційної тиші перед контрнаступом))))— hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) June 4, 2023
😉 https://t.co/hEh9lNdXYx pic.twitter.com/S2i7iZDQWc
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Но то нічого. Прийде час і сратися.
Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.
Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".
Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.
Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".
Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.
Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.
В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."
Вгадав майже на 100 відсотків