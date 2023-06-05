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Новини Агресія Росії проти України
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У Чонгарі окупанти відкрили неофіційний СІЗО, туди переводять політв’язнів з Криму, - Лубінець

вязниця

За інформацією Кримської правозахисної групи, частину політичних в’язнів з Криму переводять у неофіційний слідчий ізолятор, який окупанти відкрили у Чонгарі Херсонської області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Як зазначається, туди вже перевели частину політичних вʼязнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у новому СІЗО вже перебувають 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

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"Наразі 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії", - додав Лубінець.

Нагадаємо, за інформацією правозахисної організації "КримSOS", з понад 150 політв’язнів, яких Росія незаконно затримала в Криму, 38 мають критичні проблеми зі здоров’ям.

Автор: 

СІЗО (724) політв’язні (1355) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+4
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05.06.2023 13:38
+3
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05.06.2023 13:40
+1
после тебя тролля это уже бесполезно...\ты всех опередил...!\
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05.06.2023 12:11
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после тебя тролля это уже бесполезно...\ты всех опередил...!\
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05.06.2023 12:11 Відповісти
жорстокий ви, кугут тільки вчора вилупився ще не все всмоктав.
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05.06.2023 15:23 Відповісти
этого кугута ты не один год знаешь - сашковродехрещатик...\егостиль...\
************************ - крыша у него поехала давно...
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05.06.2023 15:26 Відповісти
ой ні, бо саме вчора, я його першим статевими ганчірками і почав ганяти за дискредитацію ЗСУ у завуальованій формі. Адмін похрестив, а Сашко мене й не бісив.
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05.06.2023 16:47 Відповісти
Слізою наливається Чонгар...
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05.06.2023 12:11 Відповісти
Лубінець тільки фікусує де нову катівню відкрили, та скільки дітей вивезли, його падруга вересук рахує скільки дітей повернули їх батьки самостійно і приписує ці заслуги собі.
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05.06.2023 12:36 Відповісти
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05.06.2023 13:38 Відповісти
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05.06.2023 13:40 Відповісти
як це - неофіційний?
гібридний, як війна?
чи який?
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05.06.2023 13:46 Відповісти
Там того Чонгару - крок ступиш і вже за межами. Де ж там катівню розташували?
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05.06.2023 14:49 Відповісти
 
 