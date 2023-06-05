У Чонгарі окупанти відкрили неофіційний СІЗО, туди переводять політв’язнів з Криму, - Лубінець

За інформацією Кримської правозахисної групи, частину політичних в’язнів з Криму переводять у неофіційний слідчий ізолятор, який окупанти відкрили у Чонгарі Херсонської області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Як зазначається, туди вже перевели частину політичних вʼязнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у новому СІЗО вже перебувають 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

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"Наразі 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії", - додав Лубінець.

Нагадаємо, за інформацією правозахисної організації "КримSOS", з понад 150 політв’язнів, яких Росія незаконно затримала в Криму, 38 мають критичні проблеми зі здоров’ям.