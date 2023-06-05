Погрози Росії застосувати ядерну зброю - блеф, небезпека на ЗАЕС через дії росіян є реальною, - Резніков
Проблеми безпеки захопленої Запорізької АЕС викликають більше занепокоєння, ніж погрози Путіна застосувати ядерну зброю.
Про це повідомив в інтервʼю The Straight Times міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що вони блефують", – зазначив Резніков, відповідаючи на запитання про застосування РФ ядерної зброї.
Він сумнівається в стані ядерного озброєння Росії, адже останнє ядерне випробування росіяни провели понад 30 років тому.
Більше занепокоєння для світу, сказав Резніков, мають викликати проблеми безпеки на Запорізькій атомній електростанції – найбільшій у Європі – яка була захоплена Росією в березні 2022 року. Це може спричинити руйнування, набагато гірше, ніж попередні катастрофи у Фукусімі та Чорнобилі, попередив він.
"Це серйозна загроза для всіх нас, не тільки для України та Росії", – наголосив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
Все знає-не тільки в яйцях розбирається