Погрози Росії застосувати ядерну зброю - блеф, небезпека на ЗАЕС через дії росіян є реальною, - Резніков

Проблеми безпеки захопленої Запорізької АЕС викликають більше занепокоєння, ніж погрози Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це повідомив в інтервʼю The Straight Times міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що вони блефують", – зазначив Резніков, відповідаючи на запитання про застосування РФ ядерної зброї.

Він сумнівається в стані ядерного озброєння Росії, адже останнє ядерне випробування росіяни провели понад 30 років тому.

Більше занепокоєння для світу, сказав Резніков, мають викликати проблеми безпеки на Запорізькій атомній електростанції – найбільшій у Європі – яка була захоплена Росією в березні 2022 року. Це може спричинити руйнування, набагато гірше, ніж попередні катастрофи у Фукусімі та Чорнобилі, попередив він.

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"Це серйозна загроза для всіх нас, не тільки для України та Росії", – наголосив Резніков.