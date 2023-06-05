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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Погрози Росії застосувати ядерну зброю - блеф, небезпека на ЗАЕС через дії росіян є реальною, - Резніков

резніков

Проблеми безпеки захопленої Запорізької АЕС викликають більше занепокоєння, ніж погрози Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це повідомив в інтервʼю The Straight Times міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що вони блефують", – зазначив Резніков, відповідаючи на запитання про застосування РФ ядерної зброї.

Він сумнівається в стані ядерного озброєння Росії, адже останнє ядерне випробування росіяни провели понад 30 років тому.

Більше занепокоєння для світу, сказав Резніков, мають викликати проблеми безпеки на Запорізькій атомній електростанції – найбільшій у Європі – яка була захоплена Росією в березні 2022 року. Це може спричинити руйнування, набагато гірше, ніж попередні катастрофи у Фукусімі та Чорнобилі, попередив він.

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"Це серйозна загроза для всіх нас, не тільки для України та Росії", – наголосив  Резніков.

Автор: 

ядерна зброя (1153) ядерна безпека (565) Резніков Олексій (1446) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+9
Випрошую у нього монету для колекції, а він не дає. Жмот.
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05.06.2023 13:08
+6
Мародер Резніков - це обличчя зеленої влади слуг! Слава ЗСУ!
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05.06.2023 13:13
+5
Як там яйця по 17 грн.?
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05.06.2023 12:59
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05.06.2023 12:53 Відповісти
тому треба захопити Курську АЕС і помінятись.
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05.06.2023 12:56 Відповісти
Як там яйця по 17 грн.?
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05.06.2023 12:59 Відповісти
Випрошую у нього монету для колекції, а він не дає. Жмот.
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05.06.2023 13:08 Відповісти
Мародер Резніков - це обличчя зеленої влади слуг! Слава ЗСУ!
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05.06.2023 13:13 Відповісти
Ви ж, підараси гнойні, і здали ворогу ЗАЕС, а тепер ниєте.
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05.06.2023 13:25 Відповісти
Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.

За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
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05.06.2023 13:26 Відповісти
ГНИДОЮ воно "зайде у історію"...
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05.06.2023 16:36 Відповісти
О споц-цеаліст!!
Все знає-не тільки в яйцях розбирається
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05.06.2023 15:09 Відповісти
Йому можна срати на голову... Чмо...
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05.06.2023 15:14 Відповісти
 
 