Німеччина не збирається передавати далекобійні ракети Taurus Україні, - Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"На даний момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому він додав, що Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії. Водночас міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", вони є "надійними".

За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я би не повірив", - зазначив він.

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