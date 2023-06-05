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Німеччина не збирається передавати далекобійні ракети Taurus Україні, - Пісторіус

taurus

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"На даний момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому він додав, що Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії. Водночас міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", вони є "надійними".

За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я би не повірив", - зазначив він.

Також читайте: Пісторіус про передачу Україні далекобійних ракет Taurus: Ми дуже стримані у цій позиції

Автор: 

крилаті ракети (1073) Пісторіус Борис (254)


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Топ коментарі
+7
Буде, як з Леопардами - "нє можєт бить і рєчі".
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05.06.2023 15:03
+5
Спасибі велетенське і за те, що дають таки ! А то є доволі не мало..
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05.06.2023 15:04
+5
Ау Зелегніди.. де Грім-2.. асфальтом будемо на 500 км пуляти..?! Я б Тараном, Баклановим, Демченком та Єрмаком зарядив би на дальність.. може до рідної Мацкви долітять.. підари..
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05.06.2023 15:07
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"5 тис. шоломів" 2.0
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05.06.2023 14:59 Відповісти
Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер.
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05.06.2023 15:00 Відповісти
Буде, як з Леопардами - "нє можєт бить і рєчі".
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05.06.2023 15:03 Відповісти
Спасибі велетенське і за те, що дають таки ! А то є доволі не мало..
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05.06.2023 15:04 Відповісти
Та Німеччина багато чого "не збиралася"... час покаже.
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05.06.2023 15:05 Відповісти
самое интересное в вопросе - свиноцабаки ошиблись в том на кого напали...?
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05.06.2023 15:06 Відповісти
Авжеж! Вони напали на "смєшних салоєдов". А треба було частіше заглядати в третьяковку, і приглядатися до картини "Запорожці..."
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05.06.2023 15:42 Відповісти
пАтамушо их тупо нету
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05.06.2023 15:06 Відповісти
Здається, про "Леопарди" таке саме казали
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05.06.2023 15:06 Відповісти
Ау Зелегніди.. де Грім-2.. асфальтом будемо на 500 км пуляти..?! Я б Тараном, Баклановим, Демченком та Єрмаком зарядив би на дальність.. може до рідної Мацкви долітять.. підари..
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05.06.2023 15:07 Відповісти
именно любителям зеленского Германия должна больше помогать! электорат нелоха в сущности народ не благодарный, для них халява и развлечение главное занятие в жизни!
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05.06.2023 15:27 Відповісти
На складах зберігаються. В Ічні та Балаклії.
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05.06.2023 16:05 Відповісти
Не удивительно. У бундесвера всего-то около 150 таких КР.
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05.06.2023 15:19 Відповісти
Мельник срочно вылетает в Германию.
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05.06.2023 15:22 Відповісти
А какой "*********" сообщил об этом прессе?
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05.06.2023 15:23 Відповісти
Можно наносить удары по аэродромам дальней авиации и предоставлять детальные отчёты -
"Вот видите, мы расхерачили только Ту-95, взлётки-рулёжки, резервуары ГСМ и склад боекомплектов - всё чики-пики, НЕ ПЕРЕЙМАЙТЕСЬ !"
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05.06.2023 15:24 Відповісти
Вони почекают поки у нас цирк закінчиться !
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05.06.2023 16:03 Відповісти
ЗРАДА!!!!!
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05.06.2023 16:24 Відповісти
Ну це поки-що, а потім буде як з Леопардами і літаками.
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05.06.2023 16:29 Відповісти
Варто подякувати будьоновським рдк, гарно попрацювали.
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05.06.2023 16:53 Відповісти
Головне, що ютубери та журналюги вже вдосталь похайпуввли на цьому.

От тепер своїми відосиками хай стріляють.
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05.06.2023 17:03 Відповісти
 
 