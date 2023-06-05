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Новини
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На Сумщині затримали уродженця РФ, який за 6,5 тис. доларів переправляв людей до Росії через Молдову

кордон

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Як інфоррмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна прокуратура

За даними слідства, достовірно знаючи, що у зв’язку із військовою агресією та запровадженням   воєнного стану пункти пропуску через державний кордон України тимчасово закриті, підозрюваний вирішив організувати незаконне переправлення осіб на територію Російської Федерації через Республіку Молдова. Застосовуючи засоби конспірації, чоловік підшукав двох  жителів Сумщини, охочих виїхати на територію країни-агресора. Свої послуги він оцінив у 6 тис. 500 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка після одержання частини від обумовленої суми в розмірі 3 тис. доларів США. Примітно, що затриманий – уродженець Росії, останнім часом проживав у Луганській області, а з початку війни зареєстрований як внутрішньо переміщена особа в Києві.

Наразі за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 80 тис. грн застави.

Досудове розслідування триває.

На Сумщині затримали уродженця РФ, який за 6,5 тис. доларів переправляв людей до Росії через Молдову 01
На Сумщині затримали уродженця РФ, який за 6,5 тис. доларів переправляв людей до Росії через Молдову 02
На Сумщині затримали уродженця РФ, який за 6,5 тис. доларів переправляв людей до Росії через Молдову 03
На Сумщині затримали уродженця РФ, який за 6,5 тис. доларів переправляв людей до Росії через Молдову 04

Автор: 

кордон (4765) росія (65129) Сумська область (3667)


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Топ коментарі
+11
Переганяв людеи до рашки -- такии собі паромщик Харон .
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05.06.2023 16:45
+9
Йому ще доплачувати треба за кожну істоту.
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05.06.2023 17:09
+4
Закрыты все рейсы на рэфию. Если только через Тбилиси, Турцию или Египет...кто там ещё имеет авиасообщение с рэфией
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05.06.2023 17:25
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Переганяв людеи до рашки -- такии собі паромщик Харон .
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05.06.2023 16:45 Відповісти
Щось я завис, до чого тут Молдова, куди він кого переправляв, у нас люди їздять в рашку без проблем звичайними перевізниками, чи це так для галочки СБУ ?
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05.06.2023 16:51 Відповісти
нафіга людям в рашку? може то не зовсім люди?
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05.06.2023 16:52 Відповісти
есть такие случаи-дурдом отдыхает!я живу в Израиле 26 лет.у моей мамы есть знакомые с рашки.тоже живут здесь много лет,имеют 2 больных психически детей!однако после долгих лет жизни в свободном мире решили уехать в рашку,вернутся.сказать что они больные на голову-это ничего не сказать!
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05.06.2023 17:42 Відповісти
Германия. Выходил из крепостного права, долго и нудно, несколько раз приходилось консульство рэфэ в Бонне. В основном народ приезжал чтобы выйти, но каждый раз попадался кто-то, кто хотел "вернуться". Один раз была бабуля... но то был уже возраст и, скорее всего, реально клиника. Всё повторяла, что ей нужно на какой-то симпозиум в ленинград. А был случай вообще фееричный - как дедок пытался "умереть на родине", и потрясал письмом жириновского.
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05.06.2023 18:03 Відповісти
через Молдову до рашки? це як? і головне, накуя?
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05.06.2023 16:52 Відповісти
Йому ще доплачувати треба за кожну істоту.
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05.06.2023 17:09 Відповісти
Якась помилка, де Молдова де рф, немає спільного кордону.
Найшвидше через кордон України до рф.
Чому тікають чоловікі?
Зелена сталінська держава, гусей та олігархів та чиновників.
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05.06.2023 17:10 Відповісти
Круто, брав з клієнта 6.5 тис доларів, а застава всього в 2 тисячі.
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05.06.2023 17:19 Відповісти
З Молдови це куди, літаком на рашку ?
Кацапські літаки літають до Молдови ? Питань більше ніж відповідей.
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05.06.2023 17:20 Відповісти
Закрыты все рейсы на рэфию. Если только через Тбилиси, Турцию или Египет...кто там ещё имеет авиасообщение с рэфией
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05.06.2023 17:25 Відповісти
На рашку відкриті з Молдови рейси літаків котрі літають фекальною каналізацією. Це суто російські літаки та рейси
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05.06.2023 20:10 Відповісти
Здесь дело, наверное, не в том, чтобы в Россию, а в том, чтобы перейти вообще границу и из Молдовы уже рассосаться куда кому надо. Иначе зачем такие деньги платить, если наверняка из Украины гоняют маршруточники по всей европе
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05.06.2023 17:24 Відповісти
бегут все - кто может, о чем это говорит? а для военкомата вылаливают везде
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05.06.2023 17:51 Відповісти
А що э такi що згоднi жити на помийцi ru ,та ще за це такi кошти вiддавати?
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05.06.2023 18:09 Відповісти
 
 