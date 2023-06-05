На Сумщині затримали уродженця РФ, який за 6,5 тис. доларів переправляв людей до Росії через Молдову

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Як інфоррмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна прокуратура

За даними слідства, достовірно знаючи, що у зв’язку із військовою агресією та запровадженням воєнного стану пункти пропуску через державний кордон України тимчасово закриті, підозрюваний вирішив організувати незаконне переправлення осіб на територію Російської Федерації через Республіку Молдова. Застосовуючи засоби конспірації, чоловік підшукав двох жителів Сумщини, охочих виїхати на територію країни-агресора. Свої послуги він оцінив у 6 тис. 500 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка після одержання частини від обумовленої суми в розмірі 3 тис. доларів США. Примітно, що затриманий – уродженець Росії, останнім часом проживав у Луганській області, а з початку війни зареєстрований як внутрішньо переміщена особа в Києві.

Наразі за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 80 тис. грн застави.

Досудове розслідування триває.







