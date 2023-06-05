7 червня в ЄС знову узгоджуватимуть 11-й пакет санкцій

7 червня на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС знову обговорюватиметься 11-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на Bloomberg та порядок денний засідання комітету, передає Цензор.НЕТ.

У порядку денному сказано, що європейські посли як підготовку до затвердження вкотре розглянуть проєкти нової "постанови Ради (ЄС), виконавчого регламенту і регламенту про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Bloomberg із посиланням на джерела повідомило 1 червня, що низка обмежень, які планував ЄС щодо РФ у межах 11-го пакета санкцій, зазнала пом'якшення в процесі узгодження країнами Євросоюзу.

"Держави-члени ЄС повільно рухаються до угоди щодо 11-го пакета санкцій... тоді як деяку кількість пропозицій, висунутих спочатку Європейською комісією, вирішили зробити менш категоричними", - зазначала агенція.

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Нагадаємо, що для запровадження обмежень необхідна одностайна підтримка усіх членів ЄС.

"За словами осіб, знайомих із найновішими варіантами обговорюваних документів, імовірно, частковому скасуванню піддасться пропозиція заборонити кораблям, що перевозили санкційні товари, заходити до портів ЄС. Обмеження щодо перевантаження товарів із судна на судно або суден, що вимикають свої транспондери, запроваджуватимуть із 30-денним відтермінуванням перед набуттям заходами чинності", - повідомила Bloomberg.

Проте одне з джерел зазначило, що в ЄС сподіваються остаточно узгодити 11-й пакет санкцій цього тижня.

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Нагадаємо, Угорщина та Греція блокують запровадження 11 пакету санкцій.