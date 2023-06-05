На Куп’янщині трактор підірвався на міні: двоє людей травмовано

У Куп’янському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор 5 червня, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

"05 червня на дорозі неподалік с. Потихонове Вільхуватської громади Куп'янського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Чоловік 1964 р.н. та жінка 1972р.н. зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, людей ушпиталили.

У відомстві закликали громадян бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

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Рятувальники попросили повідомляти про виявлення підозрілого предмета у ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".