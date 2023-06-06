У Києві та області оголошено повітряну тривогу - ймовірна атака "Шахедами"

Вночі 6 червня у Київській області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оператиівний ЗСУ.

О 0-40 у Київській області оголосили повітряну тривогу!

За попередньою інформацією зафіксовано БПЛА, попередньо "Shahed".

О 0-45 було чути вибухи, попередньо працює ППО!

О 0-55 повітряну тривогу оголосили і у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу