УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10131 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 830 97

У Києві та області оголошено повітряну тривогу - ймовірна атака "Шахедами"

тривога,повітряна

Вночі 6 червня у Київській області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оператиівний ЗСУ. 

О 0-40 у Київській області оголосили повітряну тривогу!

За попередньою інформацією зафіксовано БПЛА, попередньо "Shahed".

О 0-45 було чути вибухи, попередньо працює ППО!

О 0-55 повітряну тривогу оголосили і у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Автор: 

Київська область (4018) повітряна тривога (917)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Нашо воно Вам, що і скільки летить? Ви диверсант?
показати весь коментар
06.06.2023 01:13
+6
ты запаришься бегать по укрытиям туда-сюда если не живешь рядом возле метро или убежищах
показати весь коментар
06.06.2023 03:33
+5
Треба розуміти чи то підор злетів у якихось дрочилищах, чи реальна загроза і дреба пакувати дітей та старих у машину і їхати ночувати у метро
показати весь коментар
06.06.2023 01:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раньше сколько куда что почти всегда примерно писали, теперь в разнобой, тут шахеды, в телеграме ракеты. спасибо партии шашлык и ко за укрыття
показати весь коментар
06.06.2023 01:09 Відповісти
Нашо воно Вам, що і скільки летить? Ви диверсант?
показати весь коментар
06.06.2023 01:13 Відповісти
а по вам не летить?
показати весь коментар
06.06.2023 01:18 Відповісти
Я спитала, що Ви будете робити з інформацією, як Вам скажуть, що і скільки летить
показати весь коментар
06.06.2023 01:27 Відповісти
Прикине зібьють десь чи воно долетить таки. Зараз багато людей так роблять. Деякі мої друзі навіть тоталізор між собою зробили, роблять ставки буде чи небуде обстріл, долетить до міста чи зібьють десь по дорозі
показати весь коментар
06.06.2023 01:44 Відповісти
Треба розуміти чи то підор злетів у якихось дрочилищах, чи реальна загроза і дреба пакувати дітей та старих у машину і їхати ночувати у метро
показати весь коментар
06.06.2023 01:48 Відповісти
а ты думаешь что ракета летит именно на тебя? или ты выбираешь сегодня пойду в укрытия -завтра не пойду к чему эти тупые вопросы?
показати весь коментар
06.06.2023 03:39 Відповісти
Ракета может упасть на кого угодно, только вот от шахеда и от ракеты разный ущерб, и повреждения. И соответственно выбор - спрятаться в туалете или ехать в убежище
показати весь коментар
06.06.2023 03:51 Відповісти
это надо что-бы очень сильно не повезло.. никто в Киеве не бегает из много этажек в укрытия ..
показати весь коментар
06.06.2023 03:58 Відповісти
Да шо ты говоришь ? Пару дней назад 11 человек в больницу попали и несколько умерли.
показати весь коментар
06.06.2023 04:00 Відповісти
и так каждый день да? в течении более года?
показати весь коментар
06.06.2023 04:01 Відповісти
И так каждый день в течении последнего месяца. То одного убили то другого. В особой зоне риска как раз жители высоток
показати весь коментар
06.06.2023 04:03 Відповісти
то" одного убили то другого" ты серьезно? и ты боишься что следующим будешь ты ? тогда тебе нужно не вылезать из норы.. это же война -на войне всегла кого-то убивают..
показати весь коментар
06.06.2023 04:05 Відповісти
Это мирный город который атакуют мрази каждый день почти.
показати весь коментар
06.06.2023 04:06 Відповісти
что значит мирный город? а Киев что не Украина? типа киевлян не трогать а других бомбить можна - ты в своем уме ? Киев и так самый защищенный город по ППО кто обсырается каждый день должен выехать в ЕС тем более если есть маленькие дети
показати весь коментар
06.06.2023 04:09 Відповісти
А сам то ты откуда ?
показати весь коментар
06.06.2023 04:10 Відповісти
не из твоей ботофермы господин прокурор))
показати весь коментар
06.06.2023 04:15 Відповісти
А до этого с некоторой периодичностью тоже, но не каждый день. Такое впечатление что ты в другой стране живешь
показати весь коментар
06.06.2023 04:04 Відповісти
що я буду робить? спать спокійно як мінімум. ви не думали що люди не сплять через ці тривоги? останній раз злетіло 6 літаків і ракет було мало, а тривога була аж до ранку.
показати весь коментар
06.06.2023 02:21 Відповісти
тревоги не всегда звучат - а если тебе не нравится тревоги так может переехать в другое место ..
показати весь коментар
06.06.2023 03:40 Відповісти
еще одно грамотное и умное. это ж в какое посоветуй ты вижу разбираешься в вопросе)
показати весь коментар
06.06.2023 03:41 Відповісти
там где меньше обстреливают - открываешь статистику и смотришь - но тебе это не поможет так как ты тупой бот или провокатор
показати весь коментар
06.06.2023 04:00 Відповісти
так навіщо тоді взагалі тревога? яка вам різниця скільки і чого летить?
показати весь коментар
06.06.2023 02:24 Відповісти
То Ви себе питаєте? Як сказали тривога - то йдіть в укриття або не йдіть (Ваш вибір). А щодо того, чи тривоги "мало" чи "багато" є експерти, які знають, до якої години, до яких Ви, скоріш за все, не відноситеся
показати весь коментар
06.06.2023 02:35 Відповісти
я і без експертів які направлять в закриті сховища зрозумію чи слід мені кудись йти. я питаю тебе чого ти тут патякаєш ****** якщо тобі всерівно що да скіки?
показати весь коментар
06.06.2023 02:37 Відповісти
Спи далі, хамло
показати весь коментар
06.06.2023 02:38 Відповісти
ти своєю тупою макітрою всі ракеті перехватиш?
показати весь коментар
06.06.2023 02:39 Відповісти
🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼 йди вже, експєрд-перехватчик
показати весь коментар
06.06.2023 02:40 Відповісти
****** єксперд тут у нас ти сказали я іду як тупиця, не сказали я сижу жду. оті пальчики собі в дупу. я у тебе нічого не питав
показати весь коментар
06.06.2023 02:44 Відповісти
🖕🏼🖕🏼🖕🏼 звідки таке бидло та ще й неграмотне береться
показати весь коментар
06.06.2023 02:51 Відповісти
зе шанувальників мабуть тривогами не балують) грамотна ти мені краще скажи мені що місяць в укритті якого немає сидіть? я тобі грамотній намагаюсь пояснити, що є тривога коли потрібно хоча би поміж двох стін перебувати, які знаходяться не більше двох метрів одна від одної, а є тривога заради тривоги, бо зелені дауни таким чином знімають з себе відповідальність, якщо щось трапиться ми вас попереджали. так ось дурепа тривоги звукової у мене не було, ні звука, так що мені робить? дивитись в інтернеті. але після команди влади перестали публікувати що куди летить. неділя не пройшло люди послухались клоунів і побігли в сховище, яке було зачинене і так склалось що загинули, а сиділи би вдома були б живі здорові. зрозуміло тобі дівєргєнтші?
показати весь коментар
06.06.2023 03:30 Відповісти
Ти ще тут, недорозвинуте? Йди 🖕🏼, де тобі і місце, диверсант
показати весь коментар
06.06.2023 03:35 Відповісти
зрозуміло грамотність так і пре зі всіх щілей
показати весь коментар
06.06.2023 03:37 Відповісти
типова реакція зе фанатіків дівєрсант )) є наприклад люди з обмеженими здатностями після інсульту і їх потрібно заздалегідь кудись переміщувати в безпечне місце. дівєрсант у вашій голові. я хочу знати реальна тривога і потрібно негайно кудись переміщуватись, чи теоретична тому і питаю куди, скільки і чого летить. навіть щоб перейшли відпочивати від вікон подалі бо так склалось що чомусь кроваті навпроти вікон дівєрсантськи
показати весь коментар
06.06.2023 02:33 Відповісти
Типовий висер диванних експертів вішати ярлики. Сказали тривога - йдіть в укриття, а не вираховуйте, чи долетить до Вас
показати весь коментар
06.06.2023 02:37 Відповісти
3 дні чи 4 сходили люди в укриття бо так сказали.
показати весь коментар
06.06.2023 02:40 Відповісти
ты запаришься бегать по укрытиям туда-сюда если не живешь рядом возле метро или убежищах
показати весь коментар
06.06.2023 03:33 Відповісти
А утром еще и наработу... до ближайшего укрытия нормального - станции метро - ехать надо, кому то с пожилыми родителями, маленькими детьми, домашними животными. Понятное дело - люди интересуются, взлетел какой то мудило полетать посреди ночи, медленные шахеды от которых в случае чего спасут в 80% случаев две стены, или какие нибуть неилюзорные сиськандеры в большом количестве... хотя есть придурки которые играют на деньги, как мои товарищи - долетит не долетит - люди и тут даже развлечение нашли, в такое сложное время
показати весь коментар
06.06.2023 03:46 Відповісти
Хочете засекретити пуски кацапських ракет і безпілотників? Ви що, агент пуйла?
показати весь коментар
06.06.2023 03:32 Відповісти
откуда форумные диванные боты могут знать что летит сколько и откуда? что за тупые вопросы - вся официальная инфа выкладывается и так
показати весь коментар
06.06.2023 03:35 Відповісти
Отож бо, а ні, тупорилим треба, щоб їм звітували особисто, що, скільки і куди, тоді вони, бачиш, будуть визначатися, йти в укриття чи ні
показати весь коментар
06.06.2023 03:37 Відповісти
прошлый раз ведь все сбили, только вот оказалось что нет. это вам клоунам втюхивали наверное
показати весь коментар
06.06.2023 03:45 Відповісти
придурок - бежи быстрее тебе уже сообщили зчто а тобой летит ракета
показати весь коментар
06.06.2023 03:54 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
06.06.2023 03:51 Відповісти
не позорься трепло зеленое
показати весь коментар
06.06.2023 03:52 Відповісти
Щось белькоче собі москалятко притрушене своєю свинособачою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
показати весь коментар
06.06.2023 03:57 Відповісти
не позорься ты ботяра своим тупыми постами я таких клоунов как ты тут насмотрелся которые косят под украинцев - а на цензоре тупо срут
показати весь коментар
06.06.2023 04:03 Відповісти
Чомусь кожен другий тупорогий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свинособачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність. І це чудово! )))
показати весь коментар
06.06.2023 04:07 Відповісти
чомусь ти таке тупе слоненятко - с тобой даже стыдно спорить гусеница тупорылая - не пиши мне больше дурачок
показати весь коментар
06.06.2023 04:12 Відповісти
Не плач, імбецильна мордовська дівчинко - пуйло тебе врятує. ))`
показати весь коментар
06.06.2023 04:15 Відповісти
бабуся йди пiдмийся а то пахне сильно ..
показати весь коментар
06.06.2023 04:16 Відповісти
Щоб не смерділо, тунгусе, спробуй макітру з дупи вийняти. )))
показати весь коментар
06.06.2023 04:19 Відповісти
дебиловатый иди убейся апстену клоун
показати весь коментар
06.06.2023 04:20 Відповісти
Тупа свинособака знов марить свинособачою - мабуть гадає, що вона в Рязані. )))
показати весь коментар
06.06.2023 04:23 Відповісти
ты кацап вонючий пишешь свою рязань с большой буквы ? саолися кремлядь
показати весь коментар
06.06.2023 04:24 Відповісти
Безпорадне скиглення мордовських даунів затишне для вуха українця. ))
показати весь коментар
06.06.2023 04:26 Відповісти
затишне? так ты кацап через гугл-переводчик пишешь? совсем тупой кремлебот
показати весь коментар
06.06.2023 04:28 Відповісти
Безмежний кретинізм москворотих бурятських дегенератів розчулює і тішить. )))
показати весь коментар
06.06.2023 04:31 Відповісти
Знбілойди казали що у русні більше немає ракет. А шо летить на голови людям тоді?
показати весь коментар
06.06.2023 03:48 Відповісти
Спочатку кацапи запустили ракети з півночі, а через 20 хвилин ракети з півдня
показати весь коментар
06.06.2023 01:41 Відповісти
а зачем тебе эта инфа ты что думаешь убежать от конкретной ракеты? или дрона? или ты их сбивать собраслся ? что за тупые вопросы? если укрытия рядом взял молча и пошел если далеко - то выбор каждог
показати весь коментар
06.06.2023 03:37 Відповісти
весь май бегать? может жить сразу там? ты воообще читаешь новости о состоянии укрытий и их доступности?) ближайшее реальное укрытие бежать минут 10 (БЕЖАТЬ!!!), 2 подвала в школе и поликлинике, с 2 этажами сверху это не укрытие, а саркофаг. молча ходят у русни, у нас молча никто никогда не будет сидеть ты шото путаешь с выбором
показати весь коментар
06.06.2023 03:44 Відповісти
ты кому претензии предьявляшь ? самому себе предьявляй - ты или твои родичи выбрали эту гнилую зеленую власть - она это творит с твоего позволения - вот жалуйся сам на себя
показати весь коментар
06.06.2023 04:36 Відповісти
потому что инфа это единственное что нельзя забирать у свободных людей тупень. в этом вся суть
показати весь коментар
06.06.2023 03:48 Відповісти
ты никакой не свободный люд - ты простой тупой бот - вся инфа давно в интеренете только у тебя мозгов нет ее найти
показати весь коментар
06.06.2023 03:56 Відповісти
Зелені тварюки вже зробили нас кріпаками. Худобі не потрібно знати, нічого...
показати весь коментар
06.06.2023 04:20 Відповісти
Був би ти кріпаком, СБУ вже була б біля твоєї двері і гучно стукала.
показати весь коментар
06.06.2023 04:23 Відповісти
Бив би і я не кріпаком, то кордони були б відчинені і заробітна плата була в купі не 10000
показати весь коментар
06.06.2023 04:28 Відповісти
Твоє щастя, що я поки що не в СБУ або СЗРУ, і ти маєш змогу спокійно писати непотрібне про відчинені кордони і про 10000. Дякуй господу, що Зеля такий безхребетний та демократичний. У нас нема штрафбатів і справжньої воєнної цензури. Цінуй що є, ато і того позбудешся.
показати весь коментар
06.06.2023 04:40 Відповісти
Боже, яке кончене...
показати весь коментар
06.06.2023 04:43 Відповісти
Прочитай попердній пост і знову зрадій, що СБУ не ламає твої двері, якщо ти в Україні, або оперативник ЗСРУ не вирішує остаточно твоє питання, якщо ти за кордоном. Але війна не закінчиться виходом на кордони 1991, і Зеля при владі буде не вічно. Думай... те.
показати весь коментар
06.06.2023 04:51 Відповісти
Зеля при владі буде вічно, бо робить усе щоб не було ніякої перемоги.
показати весь коментар
06.06.2023 04:58 Відповісти
Дякую воїнам ППО за те, що мені на голову не прилетіло кацапське лайно. О 9.00 перерахую гроші на ЗСУ.
показати весь коментар
06.06.2023 04:28 Відповісти
Київське ППО - супер. Більше 30 об,єктів збито за ніч. Тобто усі
показати весь коментар
06.06.2023 06:16 Відповісти
 
 