У Києві та області оголошено повітряну тривогу - ймовірна атака "Шахедами"
Вночі 6 червня у Київській області оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оператиівний ЗСУ.
О 0-40 у Київській області оголосили повітряну тривогу!
За попередньою інформацією зафіксовано БПЛА, попередньо "Shahed".
О 0-45 було чути вибухи, попередньо працює ППО!
О 0-55 повітряну тривогу оголосили і у Києві.
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