США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні, - Білий дім

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - сказав Кірбі.

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