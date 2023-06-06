США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні, - Білий дім
Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - сказав Кірбі.
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