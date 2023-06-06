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США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні, - Білий дім

кірбі

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - сказав Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США й надалі забезпечуватимуть Україну засобами ППО, це пріоритет, - Білий дім

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Невже Томагавки?
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06.06.2023 23:03 Відповісти
кацаподавки
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06.06.2023 23:07 Відповісти
Ну что, посмотрим насколько бункерная моль переборщила с подрывом ГЭС и какие сюрпризы его ждут в новой помощи США?
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06.06.2023 23:06 Відповісти
Дайте ядерну зброю
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07.06.2023 06:14 Відповісти
но самолеты давать не хотят..
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07.06.2023 09:25 Відповісти
 
 