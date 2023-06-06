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Бутусов Юрій (3478) Каховська ГЕС (565)

Каховська ГЕС: ціна здачі півдня України | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про підрив Каховської ГЕС та ситуацію на фронті та відповість на запитання глядачів.

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Топ коментарі
+79
Тут і без цього відомо що Зяма державний зрадник.
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06.06.2023 23:14
+63
Зяма розраховував здати всю Україну, але щось пішло не так.
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06.06.2023 23:11
+62
Відповідальність за катастрофу з Каховською ГЕС лежить, в тому числі, і на цій фсбшній мерзотній 5-й колоні... Саме вони створили умови для її здійснення. "Заданіє виполнєно!"

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06.06.2023 23:20
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А якби путін не з'їхав з глузду і не напав на Україну, то не було б і всіх тих проблем, які маємо зараз. Але маємо те що маємо... і треба з цим боротися, що й робимо. А зі здачею Півдня впродовж годин в лютому 22 року дійсно треба розбиратись, але в спокійній обстановці вже після перемоги.
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07.06.2023 09:07 Відповісти
Якби не Путін?

А якби "мудрий" нарід не обрав зрадників? Обирали на зло Пороху.
Яке зло він зробив їм?

Ненависть ЗЄ і "мудрого наріду" до Пороха - це була ненависть шарікових
до розумної освіченої людини.

Згадайте Скоропадського
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07.06.2023 11:08 Відповісти
маячня якась.. Порох не святий шановний.. і ще жл того всього ті мінські угоди він підпіисував, до речі із за яких зараз сир бор..
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07.06.2023 21:15 Відповісти
Юрій точно і сильно тисне на болючі точки "посідельцев на Банковой". 50 тижнів залишилось прохіндеям. Крадіжки та шахрайство і ще замішане на зрадництві - кодекс поведінки зеленого квартального шобла.
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07.06.2023 10:19 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎07.‎06.‎2023

Що ще потрібно знати, щоб зрозуміти, що Україною править організована злочинна група ?

Розслідування вбивства мера Кривого Рогу і його брата виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите.

Розслідування замаху на Сергія Шефіра виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите, матеріали прослуховування телефону головного підозрюваного знищено.

Розслідування вибуху гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий № 54) в Броварах і загибелі вищих посадових осіб держави виявило ознак зумисного терористичного акту і було закрите. Матеріальні докази знищено.

Розслідування смерті депутата Полякова, який розказав що «слугам» роздавали гроші в туалеті Верховної ради, ігнорувало всі докази, результати токсикологічної експертизи і закрито.

Після показного вереску, заклинання до міжнародного співтовариства, вимог скликання Рад безпеки всіх рівнів з приводу підриву Росією Каховської ГЕС, дуже характерна ознака - відсутність офіційного кримінального розслідування факту тероризму, чим власне і є підрив ГЕС.
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07.06.2023 11:10 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 06.‎06.‎2023
Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України. Майже тисяча тонн аміаку в повітрі і цікаве питання "Хто лобіював цю незаконну аферу і хто буде за це відповідати?" Остання частина питання в умовах корупційного режиму Зеленського і К - чисто риторична
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07.06.2023 11:12 Відповісти
Аміак чий в повітрі? Мабудь ,руцкій . Та чого ми скиглимо?
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07.06.2023 15:20 Відповісти
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07.06.2023 11:22 Відповісти
Вот так посмотришь на эту фотку... А ведь это президент Украины. Но он же сто процентов под веществами... Правда сейчас - он получше выглядит - то ли -завязал, то ли скомпенсировался. Но - тогда??!!. Насколько же у нас безмозговые люди, что такое выбрали
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07.06.2023 16:09 Відповісти
Может он вспомнил какую-то из своих ролей, например из киношедевра Ржевский против Наполеона
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07.06.2023 22:53 Відповісти
....на жаль що в нас виявився самий "умний" нарід привівши до влади зрадників...і це привело до війни.....якщо б всі роки озброювались, будували укріплення, розгортали армію, то Мордор можливо засцяв би нападати....но головне...це треба при владі щоб були люди проукраїнськи..........тому що зі зрадниками при владі не допоможуть міни вчасно закладені......
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07.06.2023 13:15 Відповісти
У нас - унікальна країна безконечної кількості шансів для зашкварених. Таке враження, діє зворотній до західних демократій принцип: чим жирніше ти наслідив, тим вищим є твій табель про ранги. Чим гучніші скандали - тим міцніші позиції в першій обоймі. Чим зухваліші діяння - тим ближче до вершин. НА ЖАЛЬ
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07.06.2023 13:40 Відповісти
Це ціна клістронів, Юро
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07.06.2023 15:52 Відповісти
Надеюсь после войны зе банду привлекут за гибель тысяч людей
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07.06.2023 18:10 Відповісти
Эх, Юра, Юра, а я тебе в 2019 говорил что с приходом Зе и его шайки ничего не изменится и не поменяется. Но ты это и сам понял уже, пороха нужно было менять, но уж точно не на пианиста под коксом.
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09.06.2023 00:46 Відповісти
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