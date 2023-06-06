Каховська ГЕС: ціна здачі півдня України | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про підрив Каховської ГЕС та ситуацію на фронті та відповість на запитання глядачів.
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Топ коментарі
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+62 Павло ШОвте
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А якби "мудрий" нарід не обрав зрадників? Обирали на зло Пороху.
Яке зло він зробив їм?
Ненависть ЗЄ і "мудрого наріду" до Пороха - це була ненависть шарікових
до розумної освіченої людини.
Згадайте Скоропадського
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 07.06.2023
Що ще потрібно знати, щоб зрозуміти, що Україною править організована злочинна група ?
Розслідування вбивства мера Кривого Рогу і його брата виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите.
Розслідування замаху на Сергія Шефіра виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите, матеріали прослуховування телефону головного підозрюваного знищено.
Розслідування вибуху гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий № 54) в Броварах і загибелі вищих посадових осіб держави виявило ознак зумисного терористичного акту і було закрите. Матеріальні докази знищено.
Розслідування смерті депутата Полякова, який розказав що «слугам» роздавали гроші в туалеті Верховної ради, ігнорувало всі докази, результати токсикологічної експертизи і закрито.
Після показного вереску, заклинання до міжнародного співтовариства, вимог скликання Рад безпеки всіх рівнів з приводу підриву Росією Каховської ГЕС, дуже характерна ознака - відсутність офіційного кримінального розслідування факту тероризму, чим власне і є підрив ГЕС.
Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України. Майже тисяча тонн аміаку в повітрі і цікаве питання "Хто лобіював цю незаконну аферу і хто буде за це відповідати?" Остання частина питання в умовах корупційного режиму Зеленського і К - чисто риторична