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ISW (653) Каховська ГЕС (565)

Війська РФ зацікавлені у підриві Каховської ГЕС, - ISW

гес,каховська

Баланс доказів, аргументів і риторики вказує на те, що РФ навмисно пошкодила ГЕС.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аналітики ISW наразі не  готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС, проте баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу.

"Заяви американських та європейських посадовців загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні лівого берега Дніпра, попри шкоду для власних підготовлених оборонних позицій.

21 жовтня 2022 року ISW попередньо оцінив, що Україна не зацікавлена у підриві дамби, та вказав, що 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення. ISW також оцінював, що Росія може використати повінь для розширення Дніпра та ускладнення спроб українського контрнаступу через й без того складну водну перешкоду.

Російські джерела висловлювали сильну та відверту стурбованість з приводу того, що Україна готується форсувати річку та контратакувати на східному березі Херсонської області. Наявні відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських воєнкорів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра та змусила українські підрозділи евакуюватися під вогнем російської артилерії.

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Звичайно, існує ймовірність, що пошкодження дамби зрештою призвели до її руйнування та затоплення, хоча повідомлення про звуки, схожі на вибухи, не зовсім узгоджуються з таким припущенням.

Наразі ISW не може запропонувати остаточну оцінку щодо відповідальності за інцидент. Але вважає, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", - йдеться у звіті 

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Топ коментарі
+37
Подрыв ГЭС факт свершившийся и кто это сделал понятно вскм, кроме *********** и им подобных подстилок Параши. У меня другой вопррс, - а что же себе язык в жопу звсунули неменцие зеоеные, Амнисти Интернейшинл, и им подобные конторские? Да и лично ****** Тумблер, пардон, Грета Тумберг молчит и ни гугу. Уд кто кто а она то мгновенно должна была выступить с гневной речтю по этому поводу. Такое впечатоение, ее перестали финансировать, а она деточка практичная и за бесплатно не выступает.
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07.06.2023 07:10
+16
Досить цю маячню обговорювати. Тут питання про те, чия вина, не стоїть і близько. Кацап-варвар. Крапка.
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07.06.2023 07:12
+15
Коли вода вже випливала з підірваної греблі "мер" Н.Каховки Леонтьєв у прямому ефірі РосТВ заявив - "Все це чутки і вигадки, жодних вибухів немає, дамба непошкоджена, вода не витікає".
Через пару годин, коли вода вже не просто витікала, а ринула широким потоком, він же заявив - "Внаслідок обстрілу українськими "вільхами" ****** пошкоджена і вода витікає назовні".
На ходу перевзувся.
Це пряме свідчення того, що в Москві почалася паніка - хотіли зробити одне, а вийшло як завжди, через жопу. Мали план одиночним зарядом зробити в греблі дірку, а воно вибухнуло все.
А тепер жерте те, що "зварили", і нехай вам повилазить
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07.06.2023 07:37
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Подрыв ГЭС факт свершившийся и кто это сделал понятно вскм, кроме *********** и им подобных подстилок Параши. У меня другой вопррс, - а что же себе язык в жопу звсунули неменцие зеоеные, Амнисти Интернейшинл, и им подобные конторские? Да и лично ****** Тумблер, пардон, Грета Тумберг молчит и ни гугу. Уд кто кто а она то мгновенно должна была выступить с гневной речтю по этому поводу. Такое впечатоение, ее перестали финансировать, а она деточка практичная и за бесплатно не выступает.
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07.06.2023 07:10 Відповісти
Пардон за опечатки.
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07.06.2023 07:11 Відповісти
В западных СМИ не хотят писать что подорвали кацапы. Да и из лидеров про это заявил только верный солдат Америки Шольц, и еще наверно прибалты и поляки как всегда. Тормозит Запад.
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07.06.2023 07:22 Відповісти
Ви так добре відпрацьовуєте, українські смі таке пишуть? Чи пишуть як Зеленський увесь світ попереджав? Досить дешевої пропаганди.
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07.06.2023 07:29 Відповісти
Они осторожны. Потому что народ на Западе очень язвительный.
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07.06.2023 07:32 Відповісти
Народ Європи має чіткі дипломатичні лінії комунікації, а не відосики ветеринарів, клоунів і лжерозвідників. Преса ж України тільки який молодець президент, і все
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07.06.2023 07:36 Відповісти
У нас нет прессы. У нас есть рупоры олигархов.
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07.06.2023 11:36 Відповісти
У вас не має олігархів, у вас є зелене болото і воно є рупором" інформації "
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07.06.2023 12:25 Відповісти
А это тогда кто? Невинные овечки и сборище нищебродов?

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/03/150327_ru_s_oligarch_ukraine_map
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07.06.2023 14:55 Відповісти
Мьі понімаєм об какой нарот рєчь.
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07.06.2023 07:43 Відповісти
Народ на Западе на 99% "вне политики". И как везде есть политически активные в интернете, которые делятся на крайних патриотов и крайних зрадофилов.
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07.06.2023 07:52 Відповісти
Eto ne politika a katastrofa dlia liudej.Zapade na ruskix smotrit takze kak na gitlera svojio vremia.Vse ruskije jest banditi s rozdenija ,vot tak o nix dumajet na zapade
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07.06.2023 08:18 Відповісти
Согласен если ответишь на 3 вопроса: почему взорвали, а не открыли шлюзы; почему орки не отвели войска заранее с затапливаемых территорий и зачем если теперь высохнет северокрымский канал. Есть более правдоподобная версия, что вода промыла плотину в местах многочисленных обстрелов в предыдущие месяцы, где дамба была повреждена, а сейчас ее размывает.
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07.06.2023 12:16 Відповісти
Шлюзи можна закрити,зірвавши машинне відділення, можна повністю зруйнувати дамбу. Відведення військ орків мало місце. Затоплення не мало цінності,бо люди для орків цінності не мають,як і ресурси Природи.
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07.06.2023 12:28 Відповісти
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07.06.2023 07:38 Відповісти
Гріх сміятися з хворої дитини.
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07.06.2023 07:55 Відповісти
Що "екологи", що "феміністки" - завжди мовчать, коли здійснюються злочини по їхньому напрямку. Тут екологічна катастрофа, але мовчать, вийдуть проти якогось "парнікового ефекта" або "use loss paper". Такі ж лицеміри і феміністки, які тільки за небриті пахви можуть боротись, згвалтування на окупованих територіях їх не цікавлять, то для них складно.
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07.06.2023 08:47 Відповісти
Здесь не пахнет деньгами, вот зеленые и молчат
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07.06.2023 12:18 Відповісти
Г_амтесті взагалі контора фінансується росіянами і управляється росіянином (харошим, звісно хх)
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07.06.2023 08:48 Відповісти
Досить цю маячню обговорювати. Тут питання про те, чия вина, не стоїть і близько. Кацап-варвар. Крапка.
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07.06.2023 07:12 Відповісти
Кацап -варвар. Хто підірвав дамбу-- час покаже. Три крапки.
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07.06.2023 07:21 Відповісти
пора дамбам на расее перейти в режим самоликвидации. они устали.......
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07.06.2023 07:25 Відповісти
"Баланс доказів, аргументів і риторики вказує на те, що РФ навмисно пошкодила ГЕС."
Можно подумать, что кто-то решил, что они опять покурили неосторожно.
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07.06.2023 07:26 Відповісти
або ненавмисно граната з карману кацапа випала...

чи може кацапи їхали рибу глушить - а вибухівка здетонувала...
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07.06.2023 07:42 Відповісти
Теж подумалось: як це можна ненавмисне (несвідомо) завезти декілька тон вибухівки, ненавмисне її розгрузити, ненавмисне закласти і ненавмисне підірвати? ISW натякає, що кацапи ЗОМБІ?
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07.06.2023 08:54 Відповісти
Інститут вивчення війни, це кілька окремих осіб пишуть. Навіщо їх з такою впертістю в нас публікують? Щоб що?
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07.06.2023 07:27 Відповісти
Тоесть? У них огромная аудитория и они профессионалы от б-га. Еще и влияние имеют колосальное. И там сотни миллионов бюджет и один совет деректоров 11 человек.

И не надо забывать "Эксперты ISW в ноябре 2021 года опубликовали данные о подготовке Россией вторжения на Украину"
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07.06.2023 08:30 Відповісти
В усіляких блогерів ще більша аудиторія.Впливу в них немає.Вони ґрантожери.Блогери також мають великі бюджети.Вони роблять висновки з подій що вже сталися.Не вони перші почали писати за вторгнення.Цей інституту просто лише гроші викачує,а таких зараз дофіга.
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07.06.2023 08:36 Відповісти
Ну давайте жданова публікувати, трандабола
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07.06.2023 08:49 Відповісти
Те саме.
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07.06.2023 09:06 Відповісти
Цей "інститут вивчення війни" звичайні дурники , якщо для них " нє всьо так однозначно" . Якщо придивитись уважніше , то вони самі " неоднозначні" , бо шукають "відповідальних за катастрофу". Шарлатани , які вдають з себе експертів..
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07.06.2023 07:35 Відповісти
Коли вода вже випливала з підірваної греблі "мер" Н.Каховки Леонтьєв у прямому ефірі РосТВ заявив - "Все це чутки і вигадки, жодних вибухів немає, дамба непошкоджена, вода не витікає".
Через пару годин, коли вода вже не просто витікала, а ринула широким потоком, він же заявив - "Внаслідок обстрілу українськими "вільхами" ****** пошкоджена і вода витікає назовні".
На ходу перевзувся.
Це пряме свідчення того, що в Москві почалася паніка - хотіли зробити одне, а вийшло як завжди, через жопу. Мали план одиночним зарядом зробити в греблі дірку, а воно вибухнуло все.
А тепер жерте те, що "зварили", і нехай вам повилазить
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07.06.2023 07:37 Відповісти
Вони хотіли зробити іменно там як зробили. І готувати почали заздалегідь. Наразі потрібно думати про ЗАЕС, бо це питання лише маразму ботоксного
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07.06.2023 07:48 Відповісти
А що ж вони хотіли зробити? Вони її підірвали,там там такий ефект і мав бути.
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07.06.2023 08:38 Відповісти
За всіма експертними оцінками, що я прочитав за вчорашній день, метою був міні-підрив, часткове обвалення греблі.
Що там сталося далі, ще треба розбиратися - чи міні-підрив викликав детонацію всієї закладеної вибухівки, чи ослаблена ****** не витримала і цього міні-підриву, але почався "ефект доміно", тобто впало набагато більше, чим планували.
У будь-якому випадку результат типово мацковскій - кривоокі стратеги дали команду криворотим тактикам, а ті послали на завдання криворуких виконавців.
Як і завжди, втім - просто хотів пукнути, а в результаті...
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07.06.2023 08:50 Відповісти
А навіщо їм була потрібна дірка в греблі? Щоб що?)
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07.06.2023 14:12 Відповісти
Якщо людина в паніці, якщо вона відчуває, що потрапила в ситуацію, коли будь-яке рішення погіршує її становище, то запитувати - "Навіщо ти робиш це чи то?", лише час даремно втрачати. Немає логіки в його вчинках, окрім тоненької надії на диво, яке його врятує
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07.06.2023 14:40 Відповісти
Бздуру не ліпи
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07.06.2023 14:58 Відповісти
Він ліпить бздуру з навоза, а я маю просто свою думку.
Не подобається, не читай.
А взагалі, Ваня, поцілюй ти мене в…., ну, трохи нижче за спину. Не маленький, сам зрозумієш, куди ти мене поцілюєш.
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07.06.2023 15:08 Відповісти
"аналітики ISW наразі не готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС"

Звиздець. Одне єдине питання. Ніби ЧИМ Україна могла пошкодити так дамбу? Є в України така вундервафля щоб одним ударом розгатити греблю одну з 10 найбільших в країні? А якщо це була не вундервафля, а систематичні обстріли то виходить Україна гатила по своїй греблі кілька сраних днів, а раша не тільки про це мовчала, а і не зафільмувала для доказів?

Відповідь на це питання із 100% точністю викриє винуватця.
Не готові вони...
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07.06.2023 08:53 Відповісти
Так експерти одразу відміли версію обстрілу. Жодна РСЗВ зруйнувати греблю не могла. Зовнішні ушкодження - так, але саме тіло греблі постраждати не могло. Тільки внутрішній вибух кількох десятків тонн вибухівки
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07.06.2023 09:01 Відповісти
Антоновский мост куда как менее прочный чем бетонная дамба, предназначенная выдерживать давление миллионов тонн воды. И по нему долбили очень долго - и смогли только повредить верхнее строение. Артиллерией же по такой дамбе можно было долбить вообще вечно. Тут только или заложенная внутрь взрывчатка, или массированный авиационный налет с бетонобойными бомбами большого калибра.
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07.06.2023 09:04 Відповісти
что спорить? Есть видео взрыва, которое кацапские блоггеры сначала разместили, а потом сразу начали спешно удалять, когда стало понятно что это не прилет
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07.06.2023 11:12 Відповісти
Кацапи від цього злочину не відмажуться
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07.06.2023 09:31 Відповісти
Захід тривожить.Схід регоче.
Параша на руїни дроче.
Крізь сльози наші народИ,
Собак рятують із води.
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07.06.2023 10:01 Відповісти
Я в шоці .. ! Захід ще й шукає якісь докази того що греблю підірвали кацапи .
Це всеодно що зараз - у 21 столітті , шукати докази того що Земля кругла .
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07.06.2023 10:18 Відповісти
Такий він Захід, презумпція невиності і таке інше, згадати збиття кацапами МН 17, від остаточних висновників до факту збиття пройшли місяці.
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07.06.2023 11:50 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1629 Генерал СВР :
Вчера утром, после докладов ***** о разрушении дамбы Каховской ГЭС, у ***** во время совещания с представителями руководства силового и военного блоков разыгралась настоящая детективная история: "А, кто это сделал?"
Во-первых, о происшествии ***** доложили через пять часов, не осмелившись его будить. Во-вторых, руководство военного блока к этому времени не смогли сформировать единую позицию и давали ***** противоречивую информацию, от удара ВСУ до технических проблем на дамбе. Примерно такой же сумбур царил и во время совещания, пока секретарь собеза лаптєй Патрушев не взял слово и не прояснил ситуацию. Возможность подрыва Каховской ГЭС, рассматривалась давно и ***** действительно давал распоряжение подготовить такую операцию, НО отмашки к её реализации не было. Более того, в последнее время, по линии Совбеза, президента предупреждали о негативных последствиях реализации этого плана. Патрушев заявил, что инициатива по проведению этой операции с разрушением Каховской ГЭС, принадлежит одному бравому, злоупотреблявшему накануне алкоголем, генералу, который утверждает, что согласовал свои действия с Суровикиным, а тот якобы с Герасимовым. Сами Суровикин и Герасимов категорически отрицают сам факт согласования с ними каких-либо действий на Каховской ГЭС. Во время обсуждения ситуации и поиска ответственных, один из представителей руководства военного блока обращаясь к *****, практически с претензией, заявил, что если ***** требует результаты на фронте, и при этом не хочет вникать в подробности, то надо положиться на руководство военного блока и дать возможность действовать, а не ограничивать во всем. Не смотря на заявление Патрушева, военные так и не признали своей причастности к инциденту. В конечном итоге ***** решил, что преимуществ от разрушения Каховской ГЭС немало, хоть есть и негативные последствия, но надо действовать по обстоятельствам. При этом строго предупредил военное руководство согласовывать впредь с ним подобные операции.
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07.06.2023 11:23 Відповісти
Відповідь кацпам ?
Не буде, малорос зеленський такими категоріями не мислить, для нього війна з кацапами це небажана необхідність залишитись при владі і його фсбшне оточення також буде проти.
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07.06.2023 11:47 Відповісти
Новости Мордора:

"Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество Вооруженных силам России, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

«У наших Вооруженных сил открывается, наоборот, простор - будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь...<...> С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу наших сил, Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Сальдо, отвечая на вопрос ведущего."
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07.06.2023 11:57 Відповісти
Упыри заявляют,что будут взрывать ГЭС. Заводят туда саперную часть. Долго и со вкусом возят туда взрывчатку днем,когда все видно всем.Минируют.Поднимают уровень так,что выше по течению в Энергодаре набережная уходит под воду.Взрывают плотину. КТО ВЗОРВАЛ? ЗАПАД ТЕРЯЕТСЯ В ДОГАДКАХ! СУКИ.
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07.06.2023 13:15 Відповісти
Чорне море фсе.

Підірвавши Каховську ГЕС кацапня створила екологічну катастрофу неймовірних масштабів,
мільйони тонн хімії, мастил, трупів людей і тварин, мін, ***********, віднесе в море і розкидає по всіх берегах від Варни до Батумі.

Всім курортам, навіть їх Сочі тепер пзда😡
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08.06.2023 01:43 Відповісти
 
 