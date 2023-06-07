Війська РФ зацікавлені у підриві Каховської ГЕС, - ISW

Баланс доказів, аргументів і риторики вказує на те, що РФ навмисно пошкодила ГЕС.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аналітики ISW наразі не готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС, проте баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу.

"Заяви американських та європейських посадовців загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні лівого берега Дніпра, попри шкоду для власних підготовлених оборонних позицій.

21 жовтня 2022 року ISW попередньо оцінив, що Україна не зацікавлена у підриві дамби, та вказав, що 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення. ISW також оцінював, що Росія може використати повінь для розширення Дніпра та ускладнення спроб українського контрнаступу через й без того складну водну перешкоду.

Російські джерела висловлювали сильну та відверту стурбованість з приводу того, що Україна готується форсувати річку та контратакувати на східному березі Херсонської області. Наявні відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських воєнкорів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра та змусила українські підрозділи евакуюватися під вогнем російської артилерії.

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Звичайно, існує ймовірність, що пошкодження дамби зрештою призвели до її руйнування та затоплення, хоча повідомлення про звуки, схожі на вибухи, не зовсім узгоджуються з таким припущенням.

Наразі ISW не може запропонувати остаточну оцінку щодо відповідальності за інцидент. Але вважає, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", - йдеться у звіті