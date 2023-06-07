Війська РФ зацікавлені у підриві Каховської ГЕС, - ISW
Баланс доказів, аргументів і риторики вказує на те, що РФ навмисно пошкодила ГЕС.
Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що аналітики ISW наразі не готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС, проте баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу.
"Заяви американських та європейських посадовців загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні лівого берега Дніпра, попри шкоду для власних підготовлених оборонних позицій.
21 жовтня 2022 року ISW попередньо оцінив, що Україна не зацікавлена у підриві дамби, та вказав, що 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення. ISW також оцінював, що Росія може використати повінь для розширення Дніпра та ускладнення спроб українського контрнаступу через й без того складну водну перешкоду.
Російські джерела висловлювали сильну та відверту стурбованість з приводу того, що Україна готується форсувати річку та контратакувати на східному березі Херсонської області. Наявні відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських воєнкорів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра та змусила українські підрозділи евакуюватися під вогнем російської артилерії.
Звичайно, існує ймовірність, що пошкодження дамби зрештою призвели до її руйнування та затоплення, хоча повідомлення про звуки, схожі на вибухи, не зовсім узгоджуються з таким припущенням.
Наразі ISW не може запропонувати остаточну оцінку щодо відповідальності за інцидент. Але вважає, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", - йдеться у звіті
Будь ласка, зачекайте...
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/03/150327_ru_s_oligarch_ukraine_map
Можно подумать, что кто-то решил, что они опять покурили неосторожно.
чи може кацапи їхали рибу глушить - а вибухівка здетонувала...
И не надо забывать "Эксперты ISW в ноябре 2021 года опубликовали данные о подготовке Россией вторжения на Украину"
Через пару годин, коли вода вже не просто витікала, а ринула широким потоком, він же заявив - "Внаслідок обстрілу українськими "вільхами" ****** пошкоджена і вода витікає назовні".
На ходу перевзувся.
Це пряме свідчення того, що в Москві почалася паніка - хотіли зробити одне, а вийшло як завжди, через жопу. Мали план одиночним зарядом зробити в греблі дірку, а воно вибухнуло все.
А тепер жерте те, що "зварили", і нехай вам повилазить
Що там сталося далі, ще треба розбиратися - чи міні-підрив викликав детонацію всієї закладеної вибухівки, чи ослаблена ****** не витримала і цього міні-підриву, але почався "ефект доміно", тобто впало набагато більше, чим планували.
У будь-якому випадку результат типово мацковскій - кривоокі стратеги дали команду криворотим тактикам, а ті послали на завдання криворуких виконавців.
Як і завжди, втім - просто хотів пукнути, а в результаті...
Не подобається, не читай.
А взагалі, Ваня, поцілюй ти мене в…., ну, трохи нижче за спину. Не маленький, сам зрозумієш, куди ти мене поцілюєш.
Звиздець. Одне єдине питання. Ніби ЧИМ Україна могла пошкодити так дамбу? Є в України така вундервафля щоб одним ударом розгатити греблю одну з 10 найбільших в країні? А якщо це була не вундервафля, а систематичні обстріли то виходить Україна гатила по своїй греблі кілька сраних днів, а раша не тільки про це мовчала, а і не зафільмувала для доказів?
Відповідь на це питання із 100% точністю викриє винуватця.
Не готові вони...
Параша на руїни дроче.
Крізь сльози наші народИ,
Собак рятують із води.
Це всеодно що зараз - у 21 столітті , шукати докази того що Земля кругла .
Вчера утром, после докладов ***** о разрушении дамбы Каховской ГЭС, у ***** во время совещания с представителями руководства силового и военного блоков разыгралась настоящая детективная история: "А, кто это сделал?"
Во-первых, о происшествии ***** доложили через пять часов, не осмелившись его будить. Во-вторых, руководство военного блока к этому времени не смогли сформировать единую позицию и давали ***** противоречивую информацию, от удара ВСУ до технических проблем на дамбе. Примерно такой же сумбур царил и во время совещания, пока секретарь собеза лаптєй Патрушев не взял слово и не прояснил ситуацию. Возможность подрыва Каховской ГЭС, рассматривалась давно и ***** действительно давал распоряжение подготовить такую операцию, НО отмашки к её реализации не было. Более того, в последнее время, по линии Совбеза, президента предупреждали о негативных последствиях реализации этого плана. Патрушев заявил, что инициатива по проведению этой операции с разрушением Каховской ГЭС, принадлежит одному бравому, злоупотреблявшему накануне алкоголем, генералу, который утверждает, что согласовал свои действия с Суровикиным, а тот якобы с Герасимовым. Сами Суровикин и Герасимов категорически отрицают сам факт согласования с ними каких-либо действий на Каховской ГЭС. Во время обсуждения ситуации и поиска ответственных, один из представителей руководства военного блока обращаясь к *****, практически с претензией, заявил, что если ***** требует результаты на фронте, и при этом не хочет вникать в подробности, то надо положиться на руководство военного блока и дать возможность действовать, а не ограничивать во всем. Не смотря на заявление Патрушева, военные так и не признали своей причастности к инциденту. В конечном итоге ***** решил, что преимуществ от разрушения Каховской ГЭС немало, хоть есть и негативные последствия, но надо действовать по обстоятельствам. При этом строго предупредил военное руководство согласовывать впредь с ним подобные операции.
Не буде, малорос зеленський такими категоріями не мислить, для нього війна з кацапами це небажана необхідність залишитись при владі і його фсбшне оточення також буде проти.
"Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество Вооруженных силам России, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».
«У наших Вооруженных сил открывается, наоборот, простор - будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь...<...> С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу наших сил, Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Сальдо, отвечая на вопрос ведущего."
Підірвавши Каховську ГЕС кацапня створила екологічну катастрофу неймовірних масштабів,
мільйони тонн хімії, мастил, трупів людей і тварин, мін, ***********, віднесе в море і розкидає по всіх берегах від Варни до Батумі.
Всім курортам, навіть їх Сочі тепер пзда😡